网球女单世界排名第一选手阿什莉·巴蒂宣布退役：“我已经满足了，很开心”

特立独行一直是阿什莉·巴蒂身上的显著标签，即使在告别网坛这一如此重要的是事情上，身为当今WTA世界排名第一女子网球运动员的她依然坚持着自己的特色。2022年2月23日，她正式宣布了自己的退役决定。

巴蒂在个人Instagra账号上发布视频表示：“对我而言没有正确的道路和错误的道路，只有我的道路。”

她接着说道：“我决定告别网球运动，这句话很难说出口，但是我很开心而且已经做好了准备。我知道的就是，当下我发自内心的觉得这个决定对我而言是正确的。对于网球给我带来的一切我非常感激。网球除了实现了我所有的梦想之外，还给我带来更多额外收获。但是我知道现在是时候告别网球了，放下球拍去追寻其它的梦想。”

今年1月，巴蒂刚刚成为44年来首位赢得澳网女单冠军的澳大利亚运动员。当时那场澳网决赛刷新了澳大利亚同类节目收视纪录。此前曾经于2019年问鼎法网桂冠、2021年摘得温网冠军的巴蒂也将个人生涯大满贯冠军数量提升至3个。

巴蒂表示温网夺冠是她“网球生涯中期待实现的梦想”，她在视频中说道：“赢得温网冠军是我的梦想，那个冠军真正改变了我的想法。温网夺冠后我整个人着实特别兴奋，后来和我的团队也曾经多次提及这一成就。当时我觉得自己只有小小的一点不满足，一点小欠缺。”最终那份欠缺在今年1月澳网决赛击败丹妮尔·柯林斯夺冠后补全了。

巴蒂在延期至2021年举行的2020年东京奥运会上和约翰·皮尔斯搭档赢得了混双铜牌。在东京奥运会女单项目上，身为头号种子的巴蒂遭遇一轮游。

阿什莉·巴蒂：“这是我想要的”

早在2011年，年仅15岁的巴蒂就赢得了青年温网冠军，这也是她网球生涯初期收获的第一个“大满贯”冠军。当时人们就开始将她和同样年少成名的瑞士网球巨星玛蒂娜·辛吉斯作比较。两年后，她和双打搭档凯西·德拉奎尔在那个赛季三次闯进大满贯赛事女双决赛，但最终均位居第二。

2014年结束时世界排名为第153位的巴蒂宣布为了有更多和家人相处的时间，她选择告别网球。那段时间，她在家乡接触了职业板球训练。2016年过半，阔别网坛将近两年的巴蒂选择复出。

2017年，巴蒂已经重新找回了自己的状态和节奏，2017和2018赛季中，她的世界排名连续跻身前20名。

她真正取得突破是在2019年，当年她在迈阿密大师赛上首夺WTA1000赛事冠军，之后在当年法网赛场以黑马之姿闯进决赛并击败玛尔凯塔·冯德劳绍娃夺冠。当时她也成为时隔8年来首位赢得大满贯赛事单打冠军的澳大利亚选手。在她之前的澳大利亚大满贯单打冠军得主是萨曼莎·斯托瑟，后者问鼎2011年美网冠军。

法网夺冠后，她的世界排名上升至第1位。2019年WTA总决赛中，她再度夺冠后赢得了网球历史上数额最高的支票。但是后来，巴蒂领跑WTA排名的时光被新冠疫情打乱。

温网决赛三盘力克卡罗利娜·普利什科娃的比赛是最令巴蒂激动的比赛，当时成为继自己的偶像伊文·古拉贡（1980年温网女单冠军）之后首位赢得温网女单冠军的澳大利亚选手后，巴蒂在中央球场喜极而泣。巴蒂和古拉贡一样，都是澳大利亚原住民。在被问到自己偶像对于这次温网夺冠会有何反应时，巴蒂说道：“我希望能够让她为我感到自豪。”

巴蒂在Istagram视频中谈到退役决定时说道：“这是我想要的。我想要追逐自己多年以来的梦想，但是在这方面我也一直希望能够保持一个健康的平衡。我真的很开心。”

不同的视角让巴蒂看的更通透

自2016年中期重返网坛以来，巴蒂就表示自己对于网球的看法有了新的视角。此后的她不仅成为网球运动的冠军选手，还当选了澳大利亚2020年度最佳年轻人奖获得者，该荣誉是澳大利亚对于年轻人的最高规格认可。

宣布退役时的巴蒂生涯奖金综述达到2400万美金，生涯斩获15个单打冠军，战绩为305胜102负，而她目前的WTA排名依旧高居第一。

巴蒂在退役视频中继续说道：“在我运动生涯的第二阶段中，我的观点是视角发生了一些改变。我的快乐并非来自比赛结果和我取得的成功，我意识到自己已经付出了能够付出的全部。我知道（赛场上）成为最好的自己需要付出怎样的努力，但是现在我很满足，很开心。”

“我只是觉得自己没有动力了，无论是身体上还是心态上。那些激励我在最高水平舞台不断挑战自己的一切因素都没有了。我想我只知道自己已经精疲力竭了，我知道身体上我已经没有什么可以在付出的了。”

“在美妙的网球运动中我已经真真正正付出了全部，对此我感到很开心，对我而言这就是成功。我知道人们可能无法理解，这是正常的。我能够接受是因为我知道对于我阿什莉·巴蒂而言，我还有需要梦想要去追逐，而追逐这些梦想并非必须要世界各地到处旅行。”