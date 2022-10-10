查德·勒克洛斯：“认为谈论心理健康会给人懦弱感，因此我曾故作坚强”

查德·勒克洛斯曾经一度以为自己拥有强不可破的心理素质，其实这种想法很常见，几乎每个人都曾有过。

一切始于2012年伦敦奥运会，勒克洛斯在那届奥运会的男子200米蝶泳决赛中爆出冷门，击败了历史最伟大的游泳运动员迈克尔·菲尔普斯，斩获金牌。

此后的8年时间里，勒克洛斯扬名世界泳坛，被视为世界上表现最为稳定的游泳运动员之一，除刷新世界纪录之外，他还在2016年里约奥运会上斩获2枚银牌。斗志旺盛的他凭借强势的表现在世锦赛上无可阻挡。但是2020年的心理崩溃让他在2020年东京奥运会开赛前的一年多时间里陷入了深深的抑郁当中，至于造成他心态崩溃的原因，他至今仍不想透露。

勒克洛斯在采访中表示：“普通人认为我已经拥有了伟大的人生，对吗？但是他们看不到我的挣扎。甚至连我的好朋友都不会正视我曾经经历的那些问题。”

“那次经历对我来说是很艰难的，因为我对于自己曾经取得的成就倍感自豪，强大的心理素质也是我引以为豪的特点之一。所以那段时间里我只能强颜欢笑，因为我觉得如果跟人说我心理健康出了问题，可能会让别人觉得我懦弱。现在想来，那种陈旧的偏见真的应该早点被打破！”

10月10日世界心理健康日，Olympics.com专访南非游泳名将，听他分享自己的至暗时光以及最终重拾快乐的方法，以及为什么他感觉自己现在和菲尔普斯的关联比以往更紧密。

打破对心理健康的偏见

对于勒克洛斯来说，承认自己处在挣扎的境地当中本身就已经是一件非常困难的事情。多年来一直被人们视为超级英雄的他最开始也是不愿意面对现实，他拒绝承认自己心理出问题了。

这就不得不提到人们对于心理健康问题的偏见。男人，尤其是非洲男人，文化上就没有谈论心理健康的传统。对此，勒克洛斯解释道：“对于南非男性而言，谈论个人感受并不是我们的传统。那些有损我们硬汉形象的东西我们都不会去谈论。”

“撸起袖子干活，如果胳膊被割伤了，就在上面涂层泥盖上，这就是我们一直以来要有的心态。”勒克洛斯解释道：“这是一个大问题，因为今天的世界，人们有很多不同以往的障碍需要克服。比如社交媒体这种东西在20年、25年前是不存在的。社交媒体让现在的世界变得很小，每个人都能分享他们的想法，对你的看法。有时他们的想法让你很难理解。”

由于心理健康问题，查德·勒克洛斯在2020年东京奥运会200米蝶泳决赛中“感到麻木” 照片出自： 2021 Getty Images

“我有6-7个月的时间都没睡过一个好觉，东京奥运会的时候，我在硬撑着展现出勇敢的一面。”

和很多人一样，疫情同样令勒克洛斯感到不安。

和其它顶尖游泳运动员经历不一样的是，勒克洛斯被迫辗转于不同的国家之间，和教练的联系也断了，他的常规训练都无法坚持。

2021年，在延期后的2020年东京奥运会开幕前几个月发生的那个让他“不愿透露”的事情导致这位奥运四枚奖牌获得者的心理健康状况直线下降，他形容当时发生的那件事情时表示：“比告诉我父母罹患癌症更糟糕。”

他透露道：“我有6-7个月没睡过好觉，那件事情一直萦绕在我的脑海里，无论我多努力训练都挥之不去。东京奥运会时，我的坚强脸是强装的。”

“参加奥运会决赛的时候，我知道自己出了问题，过去7个月的时间让我整个人已经麻木了，我感受不到任何情绪。那种感觉就像是如果你拿刀砍我，我都不会觉得疼一样。“

查德·勒克洛斯：跌到谷底

勒克洛斯在东京奥运会上没有夺得任何奖牌，现在看来这并不意外。后来，他的朋友和家人终于能够感觉到他已经不是曾经的他了，建议他去找心理医生聊聊。但是勒克洛斯本人是拒绝的，他认为几个月后一切都会好的，他还能继续比赛。之后有一次在欧洲参赛的时候，他终于真切的感觉到了整个人的状态跌到了谷底。

勒克洛斯透露道：“我记得当时我在酒店里给前女友打电话，我整个人崩溃大哭，没有任何原因，就是哭。”

“自杀有悖我做人的准则，因此我永远不会自杀。但是去年11月10日，我人在埃因霍温，那天很冷，当时我人很难过。我甚至都不玩游戏机了，要知道疫情期间那可是我最新欢做的事情。当时洗澡的时候有一个瞬间我突然觉得：如果我死了，可能也不是最坏的事情。然后我赶紧对自己说，不不不，这不行。”

“那个时刻我真的意识到了自己的心理状态已经跌到了谷底，绝对的谷底。从那时开始，我开始寻求帮助，开始和人开诚布公的谈自己的心理问题。”

经过三个月的治疗，曾经的查德在2022年初开始慢慢回来了。通过和心理医生的交流，30岁的勒克洛斯最终摆脱了困扰自己的问题。

“我接受了一个名为EMDR（Eye Movement Desensitisation and Reprocessing）的治疗，军人在创伤后会有很大心理压力，他们在恢复过程中会采用这种方法去克服心魔。这个方法让我很受用。从那时开始我感觉到自己正在走出心理问题的阴影，我开始觉得曾经的查德回来了。”

摆脱以比赛结果为导向的快乐

勒克洛斯也第一次意识到，他经历的心理过山车背后还有另一个核心的原因。

他说道：“我的快乐都是来自自己在泳池上取得的成绩。这是需要改变的东西，因为实际上这是很可怕的。我很幸运，拥有和睦的家庭和伟大的家人们。但是我始终无法在内心中完全摆脱一个事实，那就是胜利的感觉是无法比拟的。”

“2016年里约奥运会的经历就是一个很好的例子，我永远不会忘记当时我在200米蝶泳决赛中输给菲尔普斯后和姐姐的对话。我回运动员村时看到全家人都在那里，当时我就哭了。”

“我姐姐拉着我对我说：‘你不知道菲尔普斯经历了什么，他经历了心理健康问题，曾经有过自杀的念头。他特别需要那个冠军，我们为他感到高兴。你有家，你永远是我们的英雄。’坦白讲，她说的东西当时的我是不理解的，我就是觉得她不了解我的想法。2012年伦敦奥运会击败菲尔普斯达到我的运动生涯巅峰，所以里约的经历对我而言是一个彻头彻尾的失败。”

“但是现在我理解了当时她想要说的话，她说的太对了。我在里约赢得了两枚银牌，现在回想起来，这也是非常美妙的记忆。”

与迈克尔·菲尔普斯和泰森·福里的关联

和菲尔普斯做比较对他而言也是很重要的。

奥运23冠得主菲尔普斯在2015年公开自己的心理健康问题时勒克洛斯还很年轻，以至于不能理解这位自己生涯中最重要的对手当时到底出了什么问题。

勒克洛斯表示：“当时我21岁，不能理解到底出了什么问题。坦白讲当时我就觉得他是在博得关注，我的想法就是：你可是历史最伟大的游泳运动员，你有什么可挣扎的？你有钱、有名，开好车，你怎么会有心理健康问题呢？”

“后来当我也饱受心理问题困扰时，我才觉得：天啊，当时我大错特错了。”

“所以现在我会更加同情菲尔普斯，以及其它所有和他有相似经历的人。好多人觉得我们之间可能有隔阂，但是我真的想和他坐下来聊聊这些年来经历的种种，事实上他一直都是我心中的英雄，我太爱他了。”

除了菲尔普斯，勒克洛斯还在拳击运动员泰森·福里身上感受到了鼓舞。

“泰森·福里是另一个激励我的人，他说过：‘我是重量级世界冠军，我也是这个星球上最牛的人。就像菲尔普斯也是游泳届最牛的人一样。”

“他们的经历表明，如果他们都会有心理健康问题，那么所有人都有可能经历心理问题。所以，把问题说出来最重要，这样才能接收到最需要的帮助。”

迈克尔·菲尔普斯（左）、查德·勒克洛斯（中）和 拉兹洛·切赫（右）在 2016 年里约奥运会上庆祝收获男子100米蝶泳奖牌 照片出自： 2016 Getty Images

勒克洛斯和心理医生的积极配合也让他在泳池中收获了成绩。

2022年伯明翰英联邦运动会上，他赢得200米蝶泳银牌后以18枚奖牌的成绩并列成为英联邦运动会上获誉最多的运动员。

“对于那些感觉自己可能出了心理问题的人我有一个建议，那就是尽快寻求专业人士的帮助。我真的后悔没有早点开始寻求治疗，我觉得如果我在1月就治疗的话，我的去年可能会有很大不同，在快乐程度和比赛成绩方面也会有很大不同。”

“有一句话我很喜欢：你永远不会真正忘记生活中发生在你身上的事情，而是学会了如何应对它。”

如今，这位非洲历史上最好的游泳运动员已经专注于和新团队的训练，同时他还在坚持着自己的心理治疗。他的目标是在2024年巴黎奥运会上重现当年的雄风。

“我的目标是金牌，这一点大家都已经知道了。但是我要一步一个脚印的走，我很兴奋。大家都已经不看好我了，这对我来说太好了。没有人期待我能够再取得什么成就，但是咱们走着瞧吧”，勒克洛斯笑着说道。