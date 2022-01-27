奥运会8金王尤塞恩·博尔特如是说：北京是我脱胎换骨的福地

我来自牙买加，并没有冬季运动的经验。我不喜欢寒冷的天气，我喜欢阳光。除了田径，板球和足球是我唯一参与过的体育项目。冬奥会往往无法引起我的关注。但我真心希望下个月能在北京看冬奥会。

北京是我脱胎换骨的福地。我能清晰地记得我参加所有大赛时的细节。北京将永远成为一个特殊记忆。一切都是从这里开始的。2008年奥运会在不到30秒的时间里改变了我的一生。在2008年的奥林匹克体育场"鸟巢"，观众们激情呐喊，场面盛大恢弘。

我不知道下个月会有多少牙买加人在北京参加比赛。但我的确能与他们感同身受。没有什么比得上走进奥林匹克体育场感受观众澎湃激情更棒的体验了。

多年前，牙买加雪车队因为《疯癫总动员》（Cool Runnings）这部电影而走红。它激励了很多人。我们的首支女子雪车队参加了上届冬奥会。我喜欢她们把自己的雪车称作是“酷毙博尔特先生” 。

我真心希望来自全世界的体育迷都能出席2022 年冬奥会。但遗憾的是，外国体育迷无法莅临北京观看冬奥会。但对我来说，冬奥会能如期举办，才是最重要的。为了参加本届冬奥会，运动员们刻苦训练了很多年，即使在疫情期间的艰难环境下也不例外。他们终于迎来在全球舞台上绽放的时刻。关于东京，我也是同样的感觉。我原本计划出席那届奥运会，只不过我的身份不再是运动员，而是成了观众。

谈到冬季项目，我更喜欢观看高山滑雪、单板滑雪这种速度型运动项目的比赛，当然还有牙买加 雪车队的表现。当然，我去不了北京，但我期待见证运动员和观众再次涌入鸟巢时的盛大场景。现实是，我现在专注于扮演好父亲的角色，以其他方式支持田径事业。我不再去想跑步的日子。

当然，我也不再去想训练的日子。但我确确实实无法忘却观众们的热情。

我真羡慕那些能在北京感受到这种热情的运动员们。我祝他们万事如意。