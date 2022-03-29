女足欧冠：巴萨对阵皇马的“国家德比”有望刷新女足现场观众人数纪录

2021/22赛季女足欧冠四分之一决赛次回合比赛中，巴塞罗那将在主场对阵皇家马德里。

本场比赛将在诺坎普球场进行，通过本文了解比赛相关信息，包括开赛时间、应该关注的球星以及更多内容。

首回合比赛回顾

在上周二双方首回合的比赛中，女足欧冠新军皇家马德里凭借奥尔加·卡尔莫娜第5分钟的禁区内进球拔得头筹。但是此后，本赛季已经夺得队史女足西甲第七冠、女王杯第八冠、西班牙超级杯第二冠的巴塞罗那女足展现了冠军的实力，强势反扑。

下半场，巴塞罗那队获得点球，阿莱克希娅·普特利亚斯一蹴而就扳平了比分。替补登场的克劳迪娅·皮娜在第81分钟将比分反超，伤停补时阶段普特利亚斯本场比赛梅开二度将比分锁定在3-1。

诺坎普有望创造女足赛事现场观众人数纪录

目前女足俱乐部赛事现场观众人数纪录是60739人，该纪录创造与2019年马竞女足坐镇万达大都会球场迎战巴塞罗那女足的比赛。而女足赛事（包括国家队赛事和俱乐部赛事）的现场观赛人数纪录是90185人，该纪录创造与1999年女足世界杯决赛美国对阵中国的比赛，那场比赛在帕萨迪纳的玫瑰碗球场举行。

今年1月，巴塞罗那女足方面宣布欧冠四分之一决赛次回合对阵皇家马德里的比赛球票已经全部售罄，之后俱乐部方面确认85000张球票已经售出。诺坎普球场的容量是99354人，当时由于执行欧足联新冠疫情期间的观众人数规定，观众总数的15%被预留出来不得销售。如今，该规定已经取消，因此周三比赛的实际观众人数有望刷新上述两个纪录。

通常，巴塞罗那女足的主场是可以容纳6000名观众的约翰·克鲁伊夫球场。本周三的诺坎普之战将是她们队史上第二次在该球场比赛，也是第一次在有观众的前提下在这座传奇主场比赛。

女足“国家德比”值得关注的球星

过去一年来，巴塞罗那女足已经成为欧洲足坛的霸主，从2021年8月开始至今保持不败。上一次失利是在女足国际锦标赛半决赛中2-3不敌里昂队。巴萨女足拥有女足赛场最强的攻击线之一，箭头人物普特利亚斯目前以7球位居本赛季女足欧冠射手榜第二位。

身为2021年女足金球奖得主的普特利亚斯在本赛季女足西甲赛场同样高产，斩获17粒进球。她的队友同样在进攻端火力十足，阿西萨特·奥绍亚拉在本赛季联赛中摘得16球、莉耶克·马尔滕斯斩获17球，珍妮弗·埃尔莫索收获11粒联赛进球的同时还有4粒欧冠进球。

巴塞罗那女足球星阿莱克希娅·普特利亚斯 照片出自： 2017 Getty Images

皇家马德里女足方面，虽然她们是女足赛场的新军（该队前身为Club Deportivo TACÓN，创建于2014年。之后和皇家马德里俱乐部于2020年完成合并），但是很快就成长为巴塞罗那队在西甲赛场的劲敌之一。本赛季女足西甲赛场，皇马最终位居亚军，埃斯特·冈萨雷斯在联赛赛场上斩获13球，展现了极佳的天赋。

21岁的卡尔莫娜同样值得关注，本赛季她在对阵巴萨的比赛中贡献了2粒进球。2018年西班牙夺得U-19女足欧锦赛冠军的过程中，她也是西班牙阵中的一员。

比赛时间

本场比赛将于本周三，3月30日，当地时间18:45开赛（北京时间31日0:45）。