北京冬奥，户冢优斗的救赎之战

对于户冢优斗来说，2022年北京冬奥会将是一次自我救赎。在2018年平昌冬奥会上，当时16岁的U型场地选手肩负着众多的期待，迎来了自己的奥运首秀。

早在2017年，户冢优斗在新西兰卡德罗纳的世界杯处子秀中获胜，同时也向同胞平野步梦和肖恩·怀特等滑雪巨星发起了挑战。这位前途无量的日本单板滑雪运动员在全部四场比赛中都登上领奖台，并收获了U型场地技巧世界杯总冠军。这使他成为平昌冬奥会上的夺冠热门。

但事实证明，奥运的经历对年轻的户冢优斗是残酷的，他在第二轮比赛中重重摔倒在地，伤到背部，随后被担架抬下，直接送往医院。他最终排在第11位。

在新赛季世界杯前的一次新闻发布会上，户冢优斗回忆起难忘的奥运处子秀时说，“那很糟糕，但事实就是这样。”

“在上届平昌冬奥会上，我在精神上和技术上都没有达到应有的水平。此后，我取得了进步，我相信我已具备在世界最高水平赛场上竞争的实力。”

“我还没有收获过奥运金牌，所以我非常想赢一次。如果我能做到，这会让我上升到新高度。”

展翅高飞

从2018年的平昌到现在的4年里，这位来自横滨的少年已经走进了自己的世界。2020-2021赛季，户冢优斗完成了外转偏轴空翻两周转体1440度（据说本来是要完成三周转体），这是他在整个赛季都遥不可及的动作，也使他在参加的所有四场比赛中都横扫对手而夺冠。

户冢优斗成为冬季极限运动会上首位日本冠军运动员，同时他还是世锦赛冠军，当时他以将近6分的优势击败了三届卫冕冠军斯科特·詹姆斯，成为继青野令在2009年获得世锦赛冠军之后的第二位来自日本的世界冠军。

户冢优斗：北京冬奥我能夺金

随着胜利场次的不断增加，户冢优斗已经成为北京赛场上参赛选手眼中的重要对手，比如平昌冬奥的三位奖牌获得者怀特，日本同胞平野步梦，以及詹姆斯，他们都将给户冢优斗带来强大的阻力。

但与4年前相比，户冢优斗已经显得更聪明、更强大，他确信自己已经准备好迎接冬奥的挑战。

去年我完成了一个完美的赛季。今年是奥运赛季，我需要提高自己，我要赢得每一场比赛。”

“我知道，在上赛季赢得所有冠军后，大家都在关注我。我确实不时会感到焦虑。但我对自己很有信心。如果我能发挥出自己的实力，就能赢得一枚金牌。”。