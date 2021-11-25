障碍追逐名将为北京冬奥会测试赛蓄势待发

FIS自由式滑雪和单板滑雪障碍追逐世界杯比赛将于11月25-28日在2022年北京冬奥会比赛场地——张家口云顶滑雪公园举行。两项赛事均为北京冬奥会测试赛。

这将是云顶滑雪公园首次承办自由式滑雪和单板滑雪世界杯障碍追逐赛事。

云顶滑雪公园赛场于2016年11月开工，于去年底竣工。

通过这两项赛事，单板、双板障碍追逐运动员将有机会亲身体验冬奥会赛道，对此，双板障碍追逐总监克劳斯·瓦尔德纳在接受FIS采访时表示：“很开心我们能够最终在本赛季在云顶滑雪公园安排一场测试赛。这场比赛不仅对于运动员来说非常重要，对于所有参与这项运动以及赛事主办方而言同样非常重要。”

双板和单板障碍追逐比赛中均包括一段大跳台赛道和多个高坡度转弯，同一时间将有多位运动员同时出现在赛道上，要想取胜，不仅需要技术，还需要战术。

男子双板障碍追逐：加拿大名将莱曼期待状态复苏

新赛季FIS双板障碍追逐世界杯将于11月27日开幕（预赛将于11月25日进行）。

加拿大的布拉迪·莱曼期待在走出伤病后能够重返巅峰，在2022年北京冬奥会上卫冕平昌冬奥会的金牌。

上赛季，莱曼在巡回赛格鲁吉亚的巴库里阿尼站比赛中膝盖受伤，导致他之后缺席了那个赛季的很多比赛。他希望之前的康复训练能够助他重新出发，并再次在奥运会上取得成功。他的卫冕之路始于云顶滑雪公园的测试赛。

2021/22双板障碍追逐新赛季包括14场比赛，始于张家口，止于明年1月的瑞典伊德勒滑雪场。

11月底接受采访时，35岁的莱曼在谈到新赛季时表示：“去年对我来说真的是格外可怕。当时我就是伤病一个接一个，先是夏天的伤，之后是那次膝伤。我把它当成是一个独特的经历吧，会有一些压力，但是对我而言也算是一个额外的挑战吧。”

其它值得关注的选手还包括23岁的加拿大选手里斯·豪顿，他是上赛季巡回赛年度最佳新秀得主。2020/21赛季夺得障碍追逐世界杯冠军的瑞士老将阿莱克斯·费瓦同样很有机会在新赛季续写辉煌。

瑞士的马克·比朔夫贝格尔是2018年平昌冬奥会银牌得主，北京冬奥会上他将力争更进一步；俄罗斯前高山滑雪运动员塞尔盖·里德奇克是平昌冬奥会双板障碍追逐季军，新赛季开门红同样也是他有能力去实现的。

女子组方面，2018年平昌冬奥会冠军、加拿大选手凯尔西·塞瓦退役后，她的同胞布列塔尼·费伦将成为夺冠热门之一。

新赛季，费伦将面对平昌冬奥会季军、瑞士选手范尼·史密斯强有力的挑战，此外以速度闻名的瑞典名将桑德拉·奈斯伦德和法国选手艾莉婕·巴隆实力同样不可小觑。

单板障碍追逐：男子组看海默勒，女子组关注美国选手

11月28日，单板选手将迎来体验冬奥会赛道的机会，单板障碍追逐将迎来决赛轮。

男子组方面，上赛季实现水晶球三连冠的奥地利选手亚历山德罗·海默勒和西班牙名将卢卡斯·埃基瓦尔值得关注。

加拿大选手艾利奥特·格隆丁对于新赛季信心满满，法国的梅林·苏尔热、荷兰的格伦·德布洛瓦以及参加过平昌冬奥会的瑞士老将卡勒·科布莱特同样有机会。

单板障碍追逐女子组方面，美国队的法耶·古利尼期待新赛季能够强势开局。和她一起前往张家口参赛的队友还包括，斯塔希·加斯基尔、梅根·蒂耶尔妮、安娜·米勒以及莉维亚·莫洛丁。

美国单板障碍追逐教练彼得·弗雷表示：“我们处在不错的位置，上赛季我们赢得了国家杯冠军，足以证明我们的阵容深度。本赛季开始前，我们在萨斯费和铜山的训练营当中完成了非常充分的备战工作。我们的选手都取得了进步，状态都很好。对于在中国测试赛以及新赛季开始前队伍取得的进展，我感到很满意。”

捷克选手艾娃·萨姆科娃和意大利选手米切拉·莫伊奥莉同样在新赛季有很高的目标。

2022年北京冬奥会还将引入混合团体单板障碍追逐赛事。单板滑雪障碍追逐项目首次成为冬奥会正式竞赛项目是在2006年的都灵奥运会，四年后的2010年温哥华冬奥会上，双板障碍追逐项目入奥。