关于加拿大冰球偶像希德尼·克罗斯比你应该知道的五件事

关于希德尼·克罗斯比，他的运动成就是冰球爱好者人尽皆知的：比如他的两届奥运会冠军和三届斯坦利杯冠军、他冰球神童的过往、他在2010年温哥华冬奥会上对阵宿敌美国队时的不朽战绩、以及他带领加拿大在四年后的索契再次封王。

但克罗斯比作为一个超级巨星，也有太多不为人知的地方。作为一个冰球超级巨星，他异常低调，甚至没有任何社交媒体。

对披萨和甜甜圈情有独钟，爱好历史，成长于一个普通工人家庭的克罗斯比投入大量时间在慈善事业和他的基金会上。除此之外，他的私生活并不为外人知，而他也希望维持现状。

但随着2022北京冬奥会的临近，大量冰球球迷对这位传奇的87号选手的关注却有增无减。2014年索契冬奥会后，他一直被伤病困扰，经历了手术和恢复的克罗斯比也做好了在北京争夺他冬奥第三金的准备。我们在这里也为大家准备了关于克罗斯比的五件事，让你更好的了解这位加拿大现象级的冰球偶像。

1. 克罗斯比的昵称: 希德小子

虽然克罗斯比已经34岁了，但人们将永远称呼他是希德小子。在十几岁的时候，克罗斯比的惊人天赋就已经在加拿大国内广为人知。14岁时，他就已经出现在了 "加拿大冰球之夜 “上。

2005年，当克罗斯比被匹兹堡企鹅队以第一顺位选中时，他正式登上了NHL的舞台。18岁零253天时，他成为有史以来在NHL赛季中达到100分的最年轻球员。

19岁的克罗斯比，已经成为了队长。

在2009年带领企鹅队赢得了斯坦利杯的荣耀，并成为NHL历史上最年轻的队长后，希德小子又赢得了冰球运动中最令人羡慕的俱乐部奖杯。

然后他带领企鹅队在2016年和2017年连续两年赢得斯坦利杯，成为自1997-98年底特律红翼队以来第一支成功卫冕的球队。

克罗斯比的故事，是一个天才球员得以实现潜能的故事；这个故事告诉我们的是，当你足够专注时，你的天赋可以带你到无限远的远方。

2. 希德尼·克罗斯比: 奥运会标识

克罗斯比之后也带领着加拿大国家队在国际冰球比赛中大放异彩。

16岁时，他被选入U-20国家队，成为第五个入选国家队的16岁少年。他和队友在2004年芬兰举行的青少年世界锦标赛上赢得了银牌，然后帮助加拿大一年后在美国夺得金牌。

在2010年温哥华冬奥会上，克罗斯比为冬奥会和加拿大冰球的爱好者们奉献了一场视觉盛宴。他在对阵宿敌美国队比赛中加时赛打入 “金球”的瞬间，被认为是加拿大有史以来最伟大的体育时刻之一。

四年后在索契，克罗斯比再接再厉，带领球队再次夺得金牌，确保了他作为奥运偶像的地位。

3. 克罗斯比将出战2022年北京冬奥会

克罗斯比冬奥三连冠的梦想未能实现，因为NHL球员未能在上一届平昌冬奥会上亮相。 在NHL明星缺席的情况下，加拿大队在半决赛中爆冷输给了德国队，后者在决赛中不敌俄罗斯队。

不过最终加拿大人还是带着一枚奖牌离开了韩国：在铜牌赛中，他们战胜捷克队收获铜牌。但是即将到来的北京冬奥会上，加拿大队的目标必然是金牌。2021年10月3日，加拿大队总经理道格·阿姆斯特朗宣布了加拿大参加北京冬奥会大名单的前三个名字，毫无疑问，西德尼-克罗斯比的名字赫然在列。

另外两人是埃德蒙顿油人队的中锋康纳·麦克大卫，以及来自拉斯维加斯金骑士队的防守队员亚历克斯·皮特朗格罗。

加拿大队迫切希望西德尼-克罗斯比出现在北京赛场之上，从他在养伤的情况下依然作为第一人选入选大名单的操作就可见一斑。

4. 克罗斯比重回冰面

2014年索契冬奥会上，克罗斯比与瑞安·里夫斯相撞，在这之后，他的左手腕一直有伤。

“有些时候，伤病比其它任何因素给我的困扰都要大，但它并不可怕，"克罗斯比说。"它确实是挺烦人的，但是你要做的就是习惯它，学习如何去控制它，让这些逐渐变成你日常工作的一部分。"

正如NHL媒体团队所指出的，“控制它”对于克罗斯比而言就意味着赢得两个斯坦利杯、两个康恩·斯迈思奖杯、泰德·林赛奖、哈特纪念奖杯、阿特·罗斯奖杯、火箭理查德奖杯、以及多次入选全明星赛。

最终，克罗斯比于2021年9月做了手术。尽管他新赛季首秀要比其它人晚一些，但他依然在加拿大队大名单前三之列。

5.脚踏实地的巨星

在冰场外，克罗斯比试图保持他的本色：他是一个来自有着勤奋刻苦背景并以此引以为傲的普通家庭，他被赋予了在冰球场上纵横驰骋的非凡天赋。

“我永远不希望被看作是一个忘本的人，"克罗斯比在2015年接受《匹兹堡论坛报》采访时说。

“我对这里的人们心存感激，保证自己脚踏实地就是我表达这种感激的最好方式。"

今年夏天，他以在新斯科舍省钓鱼的方式度假。同时还为孩子们开办了冰球训练营，名为“希德尼·克罗斯比比冰球学校”。这所学校早在2015年就开始运营了，他定期将获奖奖金和国际奖金捐给当地体育基金会，以及身患癌症的孩子们。

他在2009年成立了希德尼·克罗斯比基金会，旨在 "支持改善弱势儿童生活的慈善机构"。

当他2010年温哥华冬奥会夺金的2万元加币奖金到账后，他立刻将其捐给了基金会, 他说：“我在2009年成立了这个基金会，希望能够回馈当地社区，就像我成长过程中给予我帮助的基金会一样。在2010年冬季奥运会上为加拿大赢得金牌是一个令人难忘的经历。”

“我希望能够回馈当地组织，让其他年轻人也有机会实现他们的梦想。”

这位谦逊的冰球巨星可能会在2022年北京冬奥会之后，作为三届奥运会金牌得主继续回馈这个待他不薄的世界。