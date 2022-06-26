三人篮球世界杯：塞尔维亚男队卫冕，法国女队首夺冠军，中国女队收获铜牌

由德扬·马伊斯托洛维奇带领的塞尔维亚男子三人篮球队第五次斩获世界杯冠军；半决赛淘汰中国队的法国队在莱迪蒂亚·瓜波的率领下战胜加拿大队，成功登顶。

作者: Rory Jiwani
篮球 3x3
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照片出自： 2021 Getty Images

2022年三人篮球世界杯于6月26日在安特卫普落下帷幕，塞尔维亚男队第五次登顶，法国女队首夺世界杯桂冠。

去年东京奥运会半决赛中遭遇ROC队爆冷的赛会MVP得主德扬·马伊斯托洛维奇在世界杯决赛对阵立陶宛的比赛中罚进致胜罚球，以21-16赢得胜利。

女子组决赛中，首届三人篮球世界杯（2012年）曾经摘得女子组银牌的法国队在今年的决赛中以16-13胜加拿大队

男子组决赛是去年月欧洲杯的决赛的重演，比赛开始后塞尔维亚队迅速取得7-1领先后，已经胜券在握。

马伊斯托洛维奇、世界一哥斯特拉辛加·斯托贾契奇米哈伊洛·瓦西奇以及马尔科·布兰科维奇组成的塞尔维亚队在决赛中打的顺风顺水。

立陶宛队在比赛中一度将分差缩小为3分，但是斯托贾契奇很快连突带罚连得3分帮助塞尔维亚队在距离比赛还有3分半钟时再度建立比分优势。

比赛还剩2分49秒时，塞尔维亚20-16手握赛点。此时马伊斯托洛维奇获得两次罚球机会，第一罚罚丢后，第二球罚进，21-16，塞尔维亚以全胜战绩再度封王。

赛后马伊斯托洛维奇在接受采访时表示：“我们在本届赛事中的表现非常精彩，希望这种势头能够继续下去，在国际赛场上继续斩获更多奖牌。感谢球迷，我们感受到了你们的支持，这对我们来说意义很大。”

“这种感觉太美妙了，现在我和杜桑·布鲁特以及马尔科·萨维奇一样，都4次斩获世界杯冠军了。”

回顾塞尔维亚在本届赛事晋级之路的亮点，他们在四分之一决赛中22-17战胜了奥运冠军拉脱维亚之后，半决赛对阵比利时的比赛可谓险胜。比赛中他们一度以6-9落后，但是最终以17-12成功翻盘。

立陶宛在半决赛中和法国队联手呈现了一场惊心动魄的比赛，最终法国队在加时赛中18-17险胜。

法国队的安东尼·艾托在那场比赛中扭伤脚踝，但是最终重返赛场，在比赛还剩2分30秒时投中2分球，帮助法国队14-13取得领先。

常规时间结束时，双方战成16平。加时赛中立陶宛队的达柳斯·塔维达斯对法国队的莱奥伯德·卡瓦列犯规，后者获得发球致胜的机会。卡瓦列一罚命中后，第二罚偏出。立陶宛的马杜里斯断球成功后将比分扳平。

此后马杜里斯再度断球成功后助攻瓦伊特库斯，后者锁定胜局。

虽然艾托在铜牌战中没有登场，但是法国队最终经过加时赛以18-17击败比利时队，斩获男子组季军。

法国女队胜加拿大，首夺三人篮球冠军

在名将莱迪蒂亚·瓜波的带领下，法国女队在决赛中16-13胜加拿大队，首次登上世界杯最高领奖台。

2020年东京奥运会之前球员排名世界第一的瓜波率领队友玛丽-伊芙·帕吉米莉亚姆·德耶库恩达德霍滕塞·莉姆辛在决赛中展现了顽强精神，最终完成逆转。

本届世界杯之前，法国女队在此前两次世界杯摘得铜牌，在2012年首届世界杯位居亚军。

本场比赛中，帕吉命中致胜发球，助法国队登顶。接受采访时，她表示：“世界杯之前对阵加拿大的两场比赛中，我们都输了。今天我们成功复仇，我很开心，真的为球队感到自豪。”

“法国男队在本届赛事之前是名不见经传，但最终摘得了铜牌。本届赛事上，法国队的表现太棒了，我为法国代表团感到自豪。”

“我觉得到现在为止，我还没有真正消化掉我们所取得的成就，但是奥运会获得第四，欧洲杯（去年9月）在主场止步半决赛后，现在我们成为了世界冠军，我特别开心，今天晚上我要好好庆祝。”

瓜波当选本届世界杯女子MVP，整届赛事中斩获36分。

加拿大队在本届世界杯开赛前位列第13位，她们的首届三人篮球世界杯之旅令人印象深刻。

帕伊格·科罗宗、双胞胎凯瑟琳·普鲁菲米歇尔·普鲁菲以及凯西·波什组成的法国队在资格赛附加赛中22-13击败了世界排名第一的德国队，四分之一决赛中14-10战胜了奥运冠军美国队。半决赛中，她们又以16-14击败立陶宛，跻身决赛。

本届世界杯女子组决赛中，法国队开赛后一度取得14-8的领先。此后由两位奥运五人篮球冠军坐镇的加拿大队咬住了比分，但是法国队笑到了最后，16-13赢得胜利。

世界杯卫冕冠军、2020年东京奥运会季军中国女队在铜牌赛还剩2分钟时以21-11击败立陶宛队，锁定铜牌。

莱迪蒂亚·瓜波分享不满足成为世界三人篮球最佳球员的原因

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