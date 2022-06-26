三人篮球世界杯：塞尔维亚男队卫冕，法国女队首夺冠军，中国女队收获铜牌

2022年三人篮球世界杯于6月26日在安特卫普落下帷幕，塞尔维亚男队第五次登顶，法国女队首夺世界杯桂冠。

去年东京奥运会半决赛中遭遇ROC队爆冷的赛会MVP得主德扬·马伊斯托洛维奇在世界杯决赛对阵立陶宛的比赛中罚进致胜罚球，以21-16赢得胜利。

女子组决赛中，首届三人篮球世界杯（2012年）曾经摘得女子组银牌的法国队在今年的决赛中以16-13胜加拿大队。

男子组决赛是去年月欧洲杯的决赛的重演，比赛开始后塞尔维亚队迅速取得7-1领先后，已经胜券在握。

由马伊斯托洛维奇、世界一哥斯特拉辛加·斯托贾契奇、米哈伊洛·瓦西奇以及马尔科·布兰科维奇组成的塞尔维亚队在决赛中打的顺风顺水。

立陶宛队在比赛中一度将分差缩小为3分，但是斯托贾契奇很快连突带罚连得3分帮助塞尔维亚队在距离比赛还有3分半钟时再度建立比分优势。

比赛还剩2分49秒时，塞尔维亚20-16手握赛点。此时马伊斯托洛维奇获得两次罚球机会，第一罚罚丢后，第二球罚进，21-16，塞尔维亚以全胜战绩再度封王。

赛后马伊斯托洛维奇在接受采访时表示：“我们在本届赛事中的表现非常精彩，希望这种势头能够继续下去，在国际赛场上继续斩获更多奖牌。感谢球迷，我们感受到了你们的支持，这对我们来说意义很大。”

“这种感觉太美妙了，现在我和杜桑·布鲁特以及马尔科·萨维奇一样，都4次斩获世界杯冠军了。”

回顾塞尔维亚在本届赛事晋级之路的亮点，他们在四分之一决赛中22-17战胜了奥运冠军拉脱维亚之后，半决赛对阵比利时的比赛可谓险胜。比赛中他们一度以6-9落后，但是最终以17-12成功翻盘。

立陶宛在半决赛中和法国队联手呈现了一场惊心动魄的比赛，最终法国队在加时赛中18-17险胜。

法国队的安东尼·艾托在那场比赛中扭伤脚踝，但是最终重返赛场，在比赛还剩2分30秒时投中2分球，帮助法国队14-13取得领先。

常规时间结束时，双方战成16平。加时赛中立陶宛队的达柳斯·塔维达斯对法国队的莱奥伯德·卡瓦列犯规，后者获得发球致胜的机会。卡瓦列一罚命中后，第二罚偏出。立陶宛的马杜里斯断球成功后将比分扳平。

此后马杜里斯再度断球成功后助攻瓦伊特库斯，后者锁定胜局。

虽然艾托在铜牌战中没有登场，但是法国队最终经过加时赛以18-17击败比利时队，斩获男子组季军。

法国女队胜加拿大，首夺三人篮球冠军

在名将莱迪蒂亚·瓜波的带领下，法国女队在决赛中16-13胜加拿大队，首次登上世界杯最高领奖台。

2020年东京奥运会之前球员排名世界第一的瓜波率领队友玛丽-伊芙·帕吉、米莉亚姆·德耶库恩达德、霍滕塞·莉姆辛在决赛中展现了顽强精神，最终完成逆转。

本届世界杯之前，法国女队在此前两次世界杯摘得铜牌，在2012年首届世界杯位居亚军。

本场比赛中，帕吉命中致胜发球，助法国队登顶。接受采访时，她表示：“世界杯之前对阵加拿大的两场比赛中，我们都输了。今天我们成功复仇，我很开心，真的为球队感到自豪。”

“法国男队在本届赛事之前是名不见经传，但最终摘得了铜牌。本届赛事上，法国队的表现太棒了，我为法国代表团感到自豪。”

“我觉得到现在为止，我还没有真正消化掉我们所取得的成就，但是奥运会获得第四，欧洲杯（去年9月）在主场止步半决赛后，现在我们成为了世界冠军，我特别开心，今天晚上我要好好庆祝。”

瓜波当选本届世界杯女子MVP，整届赛事中斩获36分。

加拿大队在本届世界杯开赛前位列第13位，她们的首届三人篮球世界杯之旅令人印象深刻。

由帕伊格·科罗宗、双胞胎凯瑟琳·普鲁菲和米歇尔·普鲁菲以及凯西·波什组成的法国队在资格赛附加赛中22-13击败了世界排名第一的德国队，四分之一决赛中14-10战胜了奥运冠军美国队。半决赛中，她们又以16-14击败立陶宛，跻身决赛。

本届世界杯女子组决赛中，法国队开赛后一度取得14-8的领先。此后由两位奥运五人篮球冠军坐镇的加拿大队咬住了比分，但是法国队笑到了最后，16-13赢得胜利。

世界杯卫冕冠军、2020年东京奥运会季军中国女队在铜牌赛还剩2分钟时以21-11击败立陶宛队，锁定铜牌。