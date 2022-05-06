2022年世界羽联汤姆斯和尤伯杯决赛：前瞻、赛程和看点

世界顶尖羽毛球运动员在泰国首都曼谷聚首，5月8日至5月15日，他们将以国家队为单位参与汤姆斯杯和尤伯杯的激烈争夺。

距离印尼队和中国队分别在丹麦延期举行的2020年汤姆斯杯和尤伯杯夺冠仅仅过去7个月，来自世界各地的男子、女子各16支顶尖羽毛球国家队将再次向这一久负盛名的团体赛事冠军发起冲击。

汤姆斯杯迎来第32届赛事，而尤伯杯则是第29次举办。两项赛事首次举办分别是在1949年和1957年。

由状态正佳的乔纳坦·克里斯蒂领衔的印尼男队和奥运冠军陈雨菲领衔的中国女队在卫冕道路上将面对强劲对手的挑战。

亚锦赛新科男单冠军李梓嘉（马来西亚）和王祉怡（中国）势头正盛，有望在曼谷帮助自己的球队再创佳绩。

继续阅读本文，了解关于本届赛事您需要了解的关键信息。

汤姆斯杯：克里斯蒂引领印尼前行，中国期待重返顶尖行列

卫冕冠军印尼队于去年10月在奥胡斯时隔19年来再次斩获汤姆斯杯冠军，本次泰国之旅他们将依靠乔纳坦·克里斯蒂带队前行。

目前世界排名男单世界第8的克里斯蒂近期已经连续三届赛事闯进决赛：摘得瑞士公开赛冠军后在韩国公开赛和亚锦赛上决赛折戟。

由于东京奥运会季军安东尼·金廷和谢萨·雷斯塔维托并未处于最佳状态，因此双打组合默罕默德·阿山/亨德拉·萨蒂亚万以及全英公开赛冠军穆罕默德·菲克里/巴加斯·毛拉纳的发挥就显得尤为重要。“小黄人”组合中的吉德翁处在手术后的恢复期间，因此他和苏卡穆约未能入选本届汤姆斯杯印尼队阵容。

和印尼队同处A组的球队还包括缺少明星双打组合的泰国队、拥有世锦赛新科冠军洛建佑的新加坡队以及韩国队。

B组当中包括2016年汤杯冠军丹麦队以及2018年冠军中国队。

中国队小将翁泓阳近期表现不俗，在韩国公开赛爆冷夺冠、亚锦赛闯进半决赛后，他的世界排名一路飙升，从第156位升至目前的第56位。去年汤杯决赛饮恨的中国队希望在本届赛事上重返巅峰难度不小。

丹麦队由奥运冠军、男单世界排名第一的安赛龙领衔，此外世界排名第三的安东森以及排名第13的格姆克实力同样不可小觑。丹麦队双打实力不差，因此他们也是冠军的有力争夺者。

B组另外两支球队分别是法国队和阿尔及利亚队。法国队阵中的波波夫兄弟将会身兼二职，既参加单打也参加双打比赛的争夺。

C组将是中华台北队和印度队唱主旋律。拥有单打世界排名第四的周天成以及双打世界排名第三的李洋/王齐麟组合的中华台北队实力强劲。印度方面，近期状态不错的拉克什亚·森（世界排名第9）以及双打组合兰基雷迪/谢提为球队提供了竞争力。和他们同组的球队是德国队和加拿大队。

日本队和马来西亚队同处D组。

日本队的主要竞争力将体现在双打方面，他们坐拥男双世界排名第四、第五、第六组合，其中包括世锦赛冠军保木卓朗/小林优吾。根据赛制，每场比赛最多只能派遣两对双打组合参赛，因此日本队教练面临“幸福的烦恼”。

无论哪队组合登场，他们的任务都是为单打排名世界第二的桃田贤斗提供帮助。后者近期状态不佳，需要尽快调整。

马来西亚队由李梓嘉领军，这位李宗伟接班人刚刚在马尼拉击败克里斯蒂加冕亚锦赛冠军。奥运会男双季军、亚锦赛亚军组合谢定锋/苏伟译组合的发挥对于马来西亚而言同样非常关键。

D组另外两支球队分别是英国队和美国队，后者取代了新西兰。

尤伯杯：B组成为“死亡之组”

B组由卫冕冠军中国队领衔。

小将王祉怡刚刚在上周末的亚锦赛决赛中击败世界排名第一的山口茜，她将在本届尤伯杯上给今年表现上佳、摘得德国公开赛和韩国大师赛冠军的何冰娇以及奥运冠军陈雨菲提供支援。不要忘记，中国队中还拥有奥运会亚军、世界排名第一的女双组合陈清晨/贾一凡。

东京奥运会女单亚军、世界排名第二的戴资颖和2016年里约奥运会冠军、刚刚在欧锦赛上伤愈复出并夺冠的卡洛琳娜·马林分别是中华台北队和西班牙队的领军人物。

B组另外一支球队是澳大利亚队。

A组当中，日本队实力更胜一筹。女单方面有世界排名第一的山口茜和2017年世锦赛冠军奥原希望坐镇，尽管后者的身体状况可能并未处在最佳。但是身为2018年尤伯杯冠军的日本队在小组赛中无需担忧。

同组的印尼队虽是传统强队，但是多位顶尖选手缺阵。另外两支同组球队分别是齐雪霏领衔的法国队和李怡逢领衔的德国队。

东道主泰国队位居C组，和丹队麦、马来西亚队、埃及队同组。

泰国队拥有两位排名世界前十的女单选手、因达农和李美妙，双打组合宗功攀·吉迪特拉恭/拉温达·巴宗哉位列世界第八。本届尤伯杯，她们有望冲击一下领奖台。

丹麦队和马来西亚队将争夺C组另一个八强席位，埃及队的主要目的则是积累比赛经验。

D组当中，韩国队实力不俗，拥有安洗莹（世界第四）以及李绍希/申昇瓒（世界第二）和金昭映/孔熙容（世界第四）的她们有望冲击冠军。同组球队包括里约奥运会亚军、东京奥运会季军辛杜领衔的印度队以及加拿大队和美国队。

2022年世界羽联汤姆斯和尤伯杯决赛 - 赛程

2022年汤姆斯杯和尤伯杯在泰国曼谷举行，为期8天。

小组赛比赛将于5月8-11日进行，每天分三个时间进行比赛。三个时段开始时间分别是当地时间9:00、14:00以及19:00（+1即为北京时间）。

5月8日周日 – 汤姆斯杯

09:00: 印度 v 德国 (C组)

14:00: 印尼 v 新加坡 (A组), 中华台北 v 加拿大 (C组)

19:00: 韩国 v 泰国 (A组)

5月8日周日 – 尤伯杯

09:00: 中华台北 v 西班牙 (B组), 印尼 v 法国 (A组), 韩国 v 美国 (D组)

14:00: 丹麦 v 马来西亚 (C组), 泰国 v 埃及 (C组)

19:00: 日本 v 德国 (A组), 印度 v 加拿大 (D组), 中国 v 澳大利亚 (B组)

5月9日周一 – 汤姆斯杯

09:00: 中国 v 法国 (B组), 马来西亚 v 英国 (D组), 日本 v 美国 (D组), 丹麦 v 阿尔及利亚 (B组)

14:00: 中华台北 v 德国 (C组), 印度 v 加拿大 (C组)

19:00: 印尼 v 泰国 (A组), 韩国 v 新加坡 (A组)

5月9日周一 – 尤伯杯

14:00: 泰国 v 马来西亚 (C组), 丹麦 v 埃及 (C组)

19:00: 中国 v 西班牙 (B组), 中华台北 v 澳大利亚 (B组)

5月10日周二 – 汤姆斯杯

14:00: 日本 v 英国 (D组), 丹麦 v 法国 (B组), 中国 v 阿尔及利亚 (B组), 马来西亚 v 美国 (D组)

5月10日周二 – 尤伯杯

09:00: 日本 v 法国 (A组), 印尼 v 德国 (A组), 印度 v 美国 (D组), 韩国 v 加拿大 (D组)

19:00: 中国 v 中华台北 (B组), 泰国 v 丹麦 (C组), 西班牙 v 澳大利亚 (B组), 马来西亚 v 埃及 (C组)

5月11日周三 – 汤姆斯杯

14:00: 印尼 v 韩国 (A组), 中华台北 v 印度 (C组), 泰国 v 新加坡 (A组), 德国 v 加拿大 (C组)

19:00: 丹麦 v 中国 (B组), 日本 v 马来西亚 (D组), 英国 v 美国 (D组), 法国 v 阿尔及利亚 (B组)

5月11日周三 – 尤伯杯

09:00: 日本 v 印尼 (A组), 韩国 v 印度 (D组), 法国 v 德国 (A组), 加拿大 v 美国 (D组)

四分之一决赛将有5月12日进行，半决赛5月13日进行。尤伯杯决赛将于5月14日进行，汤姆斯杯决赛将于5月15日进行。淘汰赛阶段每个时段开赛时间待定。