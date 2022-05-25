通往巴黎2024之路：铁人三项奥运资格体系详解

2020年东京奥运会铁人三项运动创造了历史，引入了精彩纷呈的混合接力赛事。接下来，这项运动还将在2024年巴黎奥运会上续写辉煌。

由于两届奥运冠军得主英国名将亚利斯塔尔·布朗利的缺席，东京奥运会男子铁人三项比赛见证了新科冠军的诞生。挪威选手克里斯蒂安·布鲁门菲尔特在台场海滨公园登上了奥运最高领奖台。

女子组比赛中，弗洛拉·达菲成为首位赢得奥运金牌的百慕大女子运动员。在混合接力赛的奥运首秀中，英国队成功登顶。

2024年巴黎奥运会上，铁人三项运动依旧将会产生三枚金牌。在此之前，运动员首先需要为奥运入场券展开激烈争夺。通过本文了解巴黎奥运会铁人三项运动晋级之路。

2024年巴黎奥运会铁人三项比赛参赛人数

共有110位运动员将会参加2024年巴黎奥运会铁人三项比赛。作为东道主，法国将会自动锁定4个席位：男子、女子各2席。另外男子组和女子组还将各设2个参与席位，将由国际奥委会三方委员会确定其最终归属。

剩余102个席位则会根据巴黎奥运周期当中的比赛成绩而定，每个国家和地区奥委会（以下简称“NOC”或“NOCs”）最多可以获得6个席位，男子、女子最多各3席。

2024年巴黎奥运会铁人三项晋级之路

除东道主席位和参与席位之外的102个席位将通过以下途径产生。

2022年铁人三项混合接力世锦赛，加拿大蒙特利尔，2022年6月26日

根据比赛结果，本届混合接力世锦赛中排名最高的NOC将获得男子组、女子组各2个席位。如出现排名最高的NOC已经获得参赛席位的情况，上述奥运席位将会顺延给在其之后排名最高且符合要求的NOC。如果获得席位的NOC不具备男子、女子各2位合规运动员的条件，其席位将会顺延给下一个排名最高且符合要求的NOC。

2023年铁人三项混合接力世锦赛，德国汉堡，时间待定

根据比赛结果，本届混合接力世锦赛中排名最高的NOC将获得男子组、女子组各2个席位。如出现排名最高的NOC已经获得参赛席位的情况，上述奥运席位将会顺延给在其之后排名最高且符合要求的NOC。如果获得席位的NOC不具备男子、女子各2位合规运动员的条件，其席位将会顺延给下一个排名最高且符合要求的NOC。

世界铁人三项联盟混合接力奥运资格排名

混合接力奥运资格排名上排名最高的6个NOCs将会获得男子、女子各2个参赛席位。如出现NOC已经获得参赛席位的情况，奥运席位将会顺延给之后排名最高、且符合要求的NOC。如果获得席位的NOC不具备男子、女子各2位合规运动员的条件，其席位将会顺延给下一个排名最高且符合要求的NOC。如果所有NOC均不具备男子、女子各2两位合规运动员的条件，那么剩余席位将会分配给世界铁人三项联盟个人排名途径。

2024年世界铁人三项联盟混合接力奥运资格赛，地点和时间待定（2024年4月25日至5月27日之间）

混合接力奥运资格赛中排名最高的2个NOCs将会获得男子、女子各2个席位。已经获得奥运席位的NOCs不能参加本项赛事。如果获得席位的NOC不具备男子、女子各2位合规运动员的条件，其席位将会顺延给下一个资格赛排名最高且符合要求的NOC。如果所有NOC均不具备男子、女子各2位合规运动员的条件，那么参赛席位将分配给世界铁人三项联盟混合接力奥运资格排名当中排名最高且尚未获得奥运席位并且符合要求的NOC。

世界铁人三项联盟个人奥运资格排名 - 2022年5月27日至2024年5月27日

排名TOP 26的运动员所属NOCs将获得奥运席位，席位分配须遵守单独NOC席位上限要求。已经达到上限的NOC将不会通过此途径获得席位。

2024年5月27日的铁人三项世界排名

为了确保各大洲都有运动员参赛，尚未获得奥运席位的NOCs当中排名铁人三项世界排名最高者将获得1个奥运席位。该席位的分配还需考虑到大洲优先顺序，顺序如下：非洲、美洲、亚洲、欧洲、大洋洲。

如果根据铁人三项世界排名出现某个大洲没有任何NOC符合要求的情况，那么该奥运席位将会分配给彼时世界铁人三项联盟个人奥运资格排名上排名最高合规运动员所属NOC，届时将无视大洲优先顺序。

通过铁人三项世界排名获得奥运席位的运动员也可以通过个人奥运资格排名途径来获得席位。但届时如果出现该运动员或其所属NOC其它运动员通过个人奥运资格排名获得一个奥运席位的情况，那么该运动员通过铁人三项世界排名途径获得的席位将被取消。该席位将会分配给铁人三项世界排名上相关具体大洲排名次之的NOC。

2024年巴黎奥运会铁人三项赛制和赛程

2024年巴黎奥运会铁人三项比赛将于7月30日、7月31日以及8月5日在耶拿桥举行。每日比赛都将于上午8:00开始。

男子、女子赛事全部采用奥林匹克距离，包括：1.5公里游泳、40公里自行车、10公里长跑。比赛不设预赛，一场定胜负。

混合接力比赛以团队为单位参赛，每个参赛队由2男2女组成，他们需要分别完成缩短的赛程。由于赛程缩短，运动员在每个阶段的速率将会提升，比赛精彩程度也因此更进一步。

英国队赢得2020年东京奥运会铁人三项混合接力冠军 照片出自： LEON NEAL/GETTY IMAGES

2024年巴黎奥运会应该关注的铁人三项名将

女子比赛中，百慕大选手弗洛拉·达菲是卫冕冠军，她为自己的祖国赢得了该国历史上第一枚奥运金牌。英国选手乔治娅·泰勒-布朗和美国选手凯蒂·萨菲莱斯分列亚、季军。三位全部都是世界冠军得主，因此2024年巴黎奥运会上，她们之间的较量引人期待。

其它有望在法国首都冲击领奖台的运动员包括德国新星劳拉·林德曼、美国选手萨莫尔·拉帕波特。

男子组比赛中，英国兄弟亚历斯塔尔·布朗利、琼尼·布朗利统治的时代已经落幕。2020年东京奥运会上挪威选手布鲁门菲尔特、英国选手阿莱克斯·叶以及新西兰选手海登·维尔德分别收获银牌和铜牌。

巴黎奥运会上，他们将会遭遇劲敌的挑战，包括主场夺冠热门文森特·路易斯、西班牙选手安东尼奥·塞拉特·塞奥亚内以及马里奥·莫拉等等。

2024年巴黎奥运会铁人三项奥运资格时间线

2022年5月27日至2024年5月27日：世界铁人三项联盟奥运资格期

2022年6月26日：2022年铁人三项混合接力世锦赛，加拿大蒙特利尔

待定：2023年铁人三项混合接力世锦赛，德国汉堡

待定：NOCs申请三方委员会邀请席（参与席位）位截止日期

2024年3月25日：世界铁人三项联盟混合接力奥运资格排名

待定：2024年世界铁人三项联盟混合接力奥运资格赛

2024年5月27日：世界铁人三项联盟个人奥运资格排名

2024年5月27日：铁人三项世界排名

2024年6月3日：世界铁人三项联盟通过NOCs/NFs获得的奥运席位

待定：三方委员会以书面方式通知相关NOCs参与席位获得情况

2024年6月17日：NOCs向世界铁人三项联盟确认使用获得的奥运席位

2024年6月22日：世界铁人三项联盟重新氛围未使用的奥运席位

2024年7月8日：2024年巴黎奥运会报名截止日期

2024年7月26日至8月11日：2024年巴黎奥运会