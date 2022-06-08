通往2024巴黎之路：摔跤奥运资格体系详解

2020年东京奥运会，摔跤赛场留下了激动人心的精彩对决，令人难忘。包括美国摔跤手戴维·泰勒在决赛最后几秒上演惊天逆转后首夺奥运金牌、古巴名将米哈·洛佩斯·努涅斯第四次登上奥运最高领奖台，以及尼日利亚和圣马力诺运动员首夺奥运摔跤奖牌等等。

巴黎奥运会到来之前，精彩纷呈的资格赛是值得摔跤爱好者期待的。通过本文了解2024年巴黎奥运会摔跤比赛的晋级之路吧。

2024年巴黎奥运会摔跤比赛参赛人数

总共将有288名运动员参加2024年巴黎奥运会摔跤比赛，其中包括192名男子运动员和96名女子运动员，与前几届奥运会的参赛人数相同。

摔跤比赛不设东道主席位，参赛席位发放给NOC（国家和地区奥委会），每个NOC最多可以获得18个参赛席位（即每个竞赛项目1个席位）。

2024年巴黎奥运会摔跤比赛席位获取方法

总共288个参赛名额将分三个阶段分配。

第1阶段：2023年成人世锦赛

2023年成人世锦赛上将产生90个巴黎奥运会席位：18个奥运会摔跤重量级，每个级别5个席位 。本届赛事每个项目的4位奖牌获得者（金牌、银牌以及两枚铜牌）将为各自NOC斩获1个席位。此外，两场铜牌争夺战中失利的选手将会进行对决，胜者将获得其所属级别在本届赛事中的最后一个奥运席位。

第2阶段：2024年洲际资格赛赛事

2024年洲际资格赛赛事上将提供144个参赛席位。每个大洲举办自己的奥运资格赛赛事，非洲和大洋洲共同举办一项赛事。

洲际资格赛赛事中，18个奥运竞赛重量级每个级别排名最高的两位选手将为各自所属NOC锁定1个席位。

第3阶段：2024年世界资格赛赛事

最后的54个席位归属将通过2024年世界资格赛赛事产生。18个奥运竞赛重量级每个级别排名最高的两位选手将为各自所属NOC锁定1个席位。另外，两位季军得主还将展开一场对决，获胜一方将会为其所属NOC锁定1个席位。

2024年巴黎摔跤比赛的赛制和赛程？

2024年巴黎奥运会摔跤比赛将于8月5日至11日在战神竞技场举行，柔道比赛也将在此场馆举行。

奥运会摔跤比赛包括古典式摔跤和自由式摔跤两种类型。2024年巴黎奥运会将在两种摔跤类型当中合计设立18个竞赛重量级，和2020年东京奥运会相同。

女子自由式摔跤： 50公斤，, 53公斤，57公斤， 62公斤， 68公斤， 76公斤

50公斤，, 53公斤，57公斤， 62公斤， 68公斤， 76公斤 男子古典式摔跤： 60公斤， 67公斤， 77公斤， 87公斤，97公斤，130公斤

60公斤， 67公斤， 77公斤， 87公斤，97公斤，130公斤 男子自由式摔跤：57公斤， 65公斤，74公斤，86公斤，97公斤，125公斤

比赛采用直接淘汰制。两枚铜牌在复活赛中产生，输给决赛选手的两位运动员为季军。

2024年巴黎奥运会值得关注的明星选手

古巴摔跤明星米哈因·洛佩斯·努涅斯，在2020年东京奥运会上成为历史上第2位斩获四枚奥运摔跤金牌的运动员，当时他已经38岁。目前，他是否会参加巴黎奥运会尚未有定论。许多2020年东京奥运会决赛选手都会将目标锁定在奥运金牌上。

东京奥运会男子自由式摔跤86公斤级决赛中，美国选手大卫·泰勒在对阵伊朗选手哈桑·亚兹达尼的比赛中完成戏剧性的逆转。两年后的巴黎奥运会，他定将力争卫冕。但是亚军哈桑的实力同样不容小觑，他是三届世锦赛冠军以及里约奥运会冠军得主。

2016年里约奥运会金牌得主凯尔·斯奈德也是一位值得关注的运动员。这位美国名将在东京奥运会自由式摔跤97公斤级决赛中失利后希望能在2024年巴黎奥运会上夺回丢掉的冠军。

自女子摔跤2004年雅典奥运会开始入奥以来，日本运动员一直占据主导地位。2020年东京奥运会，她们赢得了6枚金牌中的4枚，川井友香子和川井梨纱子两姐妹分别夺得62公斤和57公斤级冠军。两届奥运会冠军川井梨纱子在2022年5月初为人母。如果她之后重返赛场，那么她将再次成为2024年巴黎奥运会的夺冠热门。

塔米拉·门萨是第一位赢得奥运会摔跤金牌的黑人女子运动员，她也将是女子68公斤级冠军的有力竞争者。

两位选手在东京奥运会上为自己的祖国实现奥运摔跤奖牌零的突破，一位是尼日利亚选手布莱辛·奥布鲁杜杜，她获得女子68公斤级铜牌；另一位是圣马力诺选手迈尔斯·纳泽姆·阿明，他获得男子86公斤级铜牌。2024年巴黎奥运会上争取更进一步是他们的目标。

2024年巴黎奥运会摔跤资格赛时间表

2023年9月16日 - 2024年5月12日 ：资格期

：资格期 2023年3月28日至4月2日 ：亚锦赛，待定 *

：亚锦赛，待定 * 2023年4月17日至23日 ：欧锦赛，萨格勒布（克罗地亚)*

：欧锦赛，萨格勒布（克罗地亚)* 2023年5月4日至7日 ：泛美锦标赛，布宜诺斯艾利斯（阿根廷)*

：泛美锦标赛，布宜诺斯艾利斯（阿根廷)* 2023年5月16日至21日 ：非洲锦标赛，突尼斯(TUN) *

：非洲锦标赛，突尼斯(TUN) * 2023年5月26日至28日 ：大洋洲锦标赛，TBD *

：大洋洲锦标赛，TBD * 2023年9月16日至24日 ：2023年世锦赛，克拉斯诺亚尔斯克(俄罗斯)

：2023年世锦赛，克拉斯诺亚尔斯克(俄罗斯) 2023年9月27日： UWW向各NOC书面确认获得的席位。

UWW向各NOC书面确认获得的席位。 2023年10月8日： 各国家/地区奥委会向UWW确认分配席位的使用情况。

各国家/地区奥委会向UWW确认分配席位的使用情况。 2024年1月26日至28日： 大洋洲锦标赛，TBD * 2024年2月6日至11日 ：非洲锦标赛(埃及) * 2024年2月12日至18日： 欧洲锦标赛，布加勒斯特（罗马尼亚）* 2024年2月27日至3月3日： 亚洲锦标赛，TBD * 2024年3月7日至10日： 泛美锦标赛，TBD * 2024年3月22日至24日： 非洲和大洋洲资格赛，TBD

大洋洲锦标赛，TBD * ：非洲锦标赛(埃及) * 欧洲锦标赛，布加勒斯特（罗马尼亚）* 亚洲锦标赛，TBD * 泛美锦标赛，TBD * 非洲和大洋洲资格赛，TBD 2024年3月27日： UWW向各NOC书面确认在非洲和大洋洲资格赛中产生的席位

UWW向各NOC书面确认在非洲和大洋洲资格赛中产生的席位 2024年4月4日至7日： 欧洲资格赛，TBD

欧洲资格赛，TBD 2024年4月7日 ：非洲和大洋洲NOC将向UWW确认分配席位的使用情况

：非洲和大洋洲NOC将向UWW确认分配席位的使用情况 2024年4月10日： UWW向各NOC书面确认在欧洲资格赛中产生的席位

UWW向各NOC书面确认在欧洲资格赛中产生的席位 2024年4月12日至14日： 亚洲资格赛，TBD

亚洲资格赛，TBD 2024年4月17日： UWW向各NOC书面确认在亚洲资格赛中产生的席位

UWW向各NOC书面确认在亚洲资格赛中产生的席位 2024年4月19日至21日 ：泛美资格赛，TBD

：泛美资格赛，TBD 2024年4月21日 ：各NOC将向UWW确认欧洲资格赛分配席位的使用情况

：各NOC将向UWW确认欧洲资格赛分配席位的使用情况 2024年4月24日： UWW向各NOC书面确认在泛美资格赛中产生的席位

UWW向各NOC书面确认在泛美资格赛中产生的席位 2024年4月28日： 各NOC向UWW确认亚洲资格赛分配席位的使用情况

各NOC向UWW确认亚洲资格赛分配席位的使用情况 2024年5月5日： 各国家和地区奥委会向UWW确认泛美资格赛分配名额的使用情况

各国家和地区奥委会向UWW确认泛美资格赛分配名额的使用情况 2024年5月9日至12日： 世界资格赛，TBD

世界资格赛，TBD 2024年5月15日： UWW向各NOC书面确认在世界资格赛中获得的名额

UWW向各NOC书面确认在世界资格赛中获得的名额 2024年5月26日： 各NOC将向UWW确认世界资格赛分配席位的使用情况

各NOC将向UWW确认世界资格赛分配席位的使用情况 日期:三方委员会书面确认向国NOC分配参与名额(如适用)。

2024年6月XX日： UWW重新分配所有未使用的席位

UWW重新分配所有未使用的席位 2024年7月8日 :2024年巴黎奥运会各运动项目报名截止日期

:2024年巴黎奥运会各运动项目报名截止日期 2024年7月26日至8月11日：2024年巴黎奥运会

上述2023年洲际锦标赛并非2024年巴黎奥运会资格赛赛事，但是只有参加这些赛事的NOC才能有资格参与2023年成人世锦赛（第1阶段）每种风格的运动员人数相同。

*上述2024年洲际锦标赛并非2024年巴黎奥运会资格赛赛事，但是只有参加这些赛事的NOC才能有资格参与洲际资格赛的争夺。每种风格的运动员人数相同。