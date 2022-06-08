通往2024巴黎之路：摔跤奥运资格体系详解

2020年东京奥运会，摔跤赛场留下了激动人心的精彩对决，令人难忘。包括美国摔跤手戴维·泰勒在决赛最后几秒上演惊天逆转后首夺奥运金牌、古巴名将米哈·洛佩斯·努涅斯第四次登上奥运最高领奖台，以及尼日利亚和圣马力诺运动员首夺奥运摔跤奖牌等等。
巴黎奥运会到来之前，精彩纷呈的资格赛是值得摔跤爱好者期待的。通过本文了解2024年巴黎奥运会摔跤比赛的晋级之路吧。
2024年巴黎奥运会摔跤比赛参赛人数
总共将有288名运动员参加2024年巴黎奥运会摔跤比赛，其中包括192名男子运动员和96名女子运动员，与前几届奥运会的参赛人数相同。
摔跤比赛不设东道主席位，参赛席位发放给NOC（国家和地区奥委会），每个NOC最多可以获得18个参赛席位（即每个竞赛项目1个席位）。
2024年巴黎奥运会摔跤比赛席位获取方法
总共288个参赛名额将分三个阶段分配。
第1阶段：2023年成人世锦赛
2023年成人世锦赛上将产生90个巴黎奥运会席位：18个奥运会摔跤重量级，每个级别5个席位 。本届赛事每个项目的4位奖牌获得者（金牌、银牌以及两枚铜牌）将为各自NOC斩获1个席位。此外，两场铜牌争夺战中失利的选手将会进行对决，胜者将获得其所属级别在本届赛事中的最后一个奥运席位。
第2阶段：2024年洲际资格赛赛事
2024年洲际资格赛赛事上将提供144个参赛席位。每个大洲举办自己的奥运资格赛赛事，非洲和大洋洲共同举办一项赛事。
洲际资格赛赛事中，18个奥运竞赛重量级每个级别排名最高的两位选手将为各自所属NOC锁定1个席位。
第3阶段：2024年世界资格赛赛事
最后的54个席位归属将通过2024年世界资格赛赛事产生。18个奥运竞赛重量级每个级别排名最高的两位选手将为各自所属NOC锁定1个席位。另外，两位季军得主还将展开一场对决，获胜一方将会为其所属NOC锁定1个席位。
2024年巴黎摔跤比赛的赛制和赛程？
2024年巴黎奥运会摔跤比赛将于8月5日至11日在战神竞技场举行，柔道比赛也将在此场馆举行。
奥运会摔跤比赛包括古典式摔跤和自由式摔跤两种类型。2024年巴黎奥运会将在两种摔跤类型当中合计设立18个竞赛重量级，和2020年东京奥运会相同。
- 女子自由式摔跤：50公斤，, 53公斤，57公斤， 62公斤， 68公斤， 76公斤
- 男子古典式摔跤： 60公斤， 67公斤， 77公斤， 87公斤，97公斤，130公斤
- 男子自由式摔跤：57公斤， 65公斤，74公斤，86公斤，97公斤，125公斤
比赛采用直接淘汰制。两枚铜牌在复活赛中产生，输给决赛选手的两位运动员为季军。
2024年巴黎奥运会值得关注的明星选手
古巴摔跤明星米哈因·洛佩斯·努涅斯，在2020年东京奥运会上成为历史上第2位斩获四枚奥运摔跤金牌的运动员，当时他已经38岁。目前，他是否会参加巴黎奥运会尚未有定论。许多2020年东京奥运会决赛选手都会将目标锁定在奥运金牌上。
东京奥运会男子自由式摔跤86公斤级决赛中，美国选手大卫·泰勒在对阵伊朗选手哈桑·亚兹达尼的比赛中完成戏剧性的逆转。两年后的巴黎奥运会，他定将力争卫冕。但是亚军哈桑的实力同样不容小觑，他是三届世锦赛冠军以及里约奥运会冠军得主。
2016年里约奥运会金牌得主凯尔·斯奈德也是一位值得关注的运动员。这位美国名将在东京奥运会自由式摔跤97公斤级决赛中失利后希望能在2024年巴黎奥运会上夺回丢掉的冠军。
自女子摔跤2004年雅典奥运会开始入奥以来，日本运动员一直占据主导地位。2020年东京奥运会，她们赢得了6枚金牌中的4枚，川井友香子和川井梨纱子两姐妹分别夺得62公斤和57公斤级冠军。两届奥运会冠军川井梨纱子在2022年5月初为人母。如果她之后重返赛场，那么她将再次成为2024年巴黎奥运会的夺冠热门。
塔米拉·门萨是第一位赢得奥运会摔跤金牌的黑人女子运动员，她也将是女子68公斤级冠军的有力竞争者。
两位选手在东京奥运会上为自己的祖国实现奥运摔跤奖牌零的突破，一位是尼日利亚选手布莱辛·奥布鲁杜杜，她获得女子68公斤级铜牌；另一位是圣马力诺选手迈尔斯·纳泽姆·阿明，他获得男子86公斤级铜牌。2024年巴黎奥运会上争取更进一步是他们的目标。
2024年巴黎奥运会摔跤资格赛时间表
- 2023年9月16日 - 2024年5月12日：资格期
- 2023年3月28日至4月2日：亚锦赛，待定 *
- 2023年4月17日至23日：欧锦赛，萨格勒布（克罗地亚)*
- 2023年5月4日至7日：泛美锦标赛，布宜诺斯艾利斯（阿根廷)*
- 2023年5月16日至21日：非洲锦标赛，突尼斯(TUN) *
- 2023年5月26日至28日：大洋洲锦标赛，TBD *
- 2023年9月16日至24日：2023年世锦赛，克拉斯诺亚尔斯克(俄罗斯)
- 2023年9月27日：UWW向各NOC书面确认获得的席位。
- 2023年10月8日：各国家/地区奥委会向UWW确认分配席位的使用情况。
- 2024年1月26日至28日：大洋洲锦标赛，TBD * 2024年2月6日至11日：非洲锦标赛(埃及) * 2024年2月12日至18日：欧洲锦标赛，布加勒斯特（罗马尼亚）* 2024年2月27日至3月3日：亚洲锦标赛，TBD * 2024年3月7日至10日：泛美锦标赛，TBD * 2024年3月22日至24日：非洲和大洋洲资格赛，TBD
- 2024年3月27日：UWW向各NOC书面确认在非洲和大洋洲资格赛中产生的席位
- 2024年4月4日至7日：欧洲资格赛，TBD
- 2024年4月7日：非洲和大洋洲NOC将向UWW确认分配席位的使用情况
- 2024年4月10日：UWW向各NOC书面确认在欧洲资格赛中产生的席位
- 2024年4月12日至14日：亚洲资格赛，TBD
- 2024年4月17日：UWW向各NOC书面确认在亚洲资格赛中产生的席位
- 2024年4月19日至21日：泛美资格赛，TBD
- 2024年4月21日：各NOC将向UWW确认欧洲资格赛分配席位的使用情况
- 2024年4月24日：UWW向各NOC书面确认在泛美资格赛中产生的席位
- 2024年4月28日：各NOC向UWW确认亚洲资格赛分配席位的使用情况
- 2024年5月5日：各国家和地区奥委会向UWW确认泛美资格赛分配名额的使用情况
- 2024年5月9日至12日：世界资格赛，TBD
- 2024年5月15日：UWW向各NOC书面确认在世界资格赛中获得的名额
- 2024年5月26日：各NOC将向UWW确认世界资格赛分配席位的使用情况
- 日期:三方委员会书面确认向国NOC分配参与名额(如适用)。
- 2024年6月XX日：UWW重新分配所有未使用的席位
- 2024年7月8日:2024年巴黎奥运会各运动项目报名截止日期
- 2024年7月26日至8月11日：2024年巴黎奥运会
上述2023年洲际锦标赛并非2024年巴黎奥运会资格赛赛事，但是只有参加这些赛事的NOC才能有资格参与2023年成人世锦赛（第1阶段）每种风格的运动员人数相同。
*上述2024年洲际锦标赛并非2024年巴黎奥运会资格赛赛事，但是只有参加这些赛事的NOC才能有资格参与洲际资格赛的争夺。每种风格的运动员人数相同。