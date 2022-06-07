2024年巴黎奥运会：柔道重量级介绍

2024年巴黎奥运会将会产生14组柔道个人项目奖牌。

响应国际奥委会性别平等的倡导，巴黎奥运会柔道比赛的男子、女子竞赛项目数量继续保持相同，各7个。自1992年巴塞罗那奥运会女子柔道项目首次入奥以来，奥运柔道比赛始终保持着男子、女子竞赛数量的一致，到2024年巴黎奥运会，这一传统已经坚持了32年。

自2000年悉尼奥运会开始，奥运会柔道比赛个人项目的重量级设置就从没有变更过。2020年东京奥运会上闪亮登场的柔道混合团体赛将在巴黎奥运会上得到保留。该项目比赛每个参赛队由6位选手组成，他们均来自不同的重量级。

2024年巴黎奥运会柔道资格赛重量级设置

男子重量级：

-60公斤

-66公斤

-73公斤

-81公斤

-90公斤

-100公斤

+100公斤

女子重量级

-48公斤

-52公斤

-57公斤

-63公斤

-70公斤

-78公斤

+78公斤

混合团体赛重量级

-57公斤 - 女子

-70公斤 - 女子

+70公斤 - 女子

-73公斤 - 男子

-90公斤 - 男子

+90公斤 - 男子

2020年东京奥运会柔道赛事回顾

东京奥运会柔道比赛在这项运动的“圣地”——日本武道馆举行，东道主日本队成为柔道赛场的主导力量，在14个个人项目中的11个项目上斩获奖牌，其中9个项目斩获金牌。

7月25日是一个非常特别的日子，因为在那一天日本队的阿布诗和阿部一二三兄妹分别斩获女子-52公斤级和男子-66公斤级金牌。这是夏奥会历史上首次出现兄妹二人同一天在两个个人项目上夺冠的“奇景”。

大野将平卫冕男子-73公斤冠军，素根辉在三夺世锦赛女子+78公斤级冠军之后终于在东京斩获该项目奥运金牌。上述运动员只是东京奥运会柔道奖牌获得者当中的代表人物。

科索沃是另外一个在东京斩获不止一枚奥运金牌的国家，迪斯特丽亚·克拉斯尼奇和诺拉·贾科娃分别斩获女子-48公斤级和女子-57公斤级冠军。

法国队在东京奥运会上斩获7枚柔道金牌，包括1枚金牌：克拉丽斯·阿格班尼奥夺得女子-63公斤级冠军。格鲁吉亚选手拉莎·贝考里（男子-90公斤）和捷克选手卢卡斯·科帕勒克（男子+100公斤）同样带走了奥运金牌。

拥有男子大级别铜牌得主泰迪·里内和罗曼尼·迪科的法国队在东京摘得了奥运历史上首枚柔道混合团体赛金牌。