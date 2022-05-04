通往巴黎2024之路：山地自行车奥运资格体系详解

2020年东京奥运会山地自行车赛事精彩落幕后，这项运动还将出现在2024年巴黎奥运会的赛场上。届时，时间顶尖男子、女子山地车手将在巴黎伊兰库尔山赛道向奥运金牌发起冲击。

但是在参加奥运会之前，车手们首先需要获得巴黎奥运会的参赛资格，而这对他们而言就并非简单的任务。通过本文了解2024年巴黎奥运会山地自行车参赛席位获取方法。

2024年巴黎奥运会山地自行车赛参赛人数

将有72位车手参加2024年巴黎奥运会山地自行车赛事的争夺。作为东道主，法国代表团自动获得两个席位，男子、女子各1席。另外，还设有两个参与席位（Universality Places），将由国际奥委会的三方委员会于2024年决定名额归属。

其余68个席位：男子、女子各34席，将根据巴黎周期内的比赛成绩决定，每个国家和地区奥委会能够获得男子、女子最多各2个名额，相较于2020年东京奥运会的3个名额有所减少。

2024年巴黎奥运会山地自行车比赛晋级之路

在UCI山地自行车奥运资格赛赛事上获得的分数将用于确定奥运资格归属。排名1-8位的国家和地区奥委会将获得2个参赛席位，排名9-19位的国家和地区奥委会将获得1个参赛席位。

UCI排名的确定方法是统计资格期（2022年5月7日至2024年5月26日）之内各国家和地区奥委会排名最高的三位车手的积分总和。

最多两项洲际赛事成绩可以纳入到排名体系当中，如果举办了超过两届洲际赛事，那么将采用最后两届洲际赛事的成绩作为统计依据。

除欧洲和大洋洲之外，非洲、美洲、亚洲的每个国家和地区代表团可以通过洲际山地自行车锦标赛获得最多1个奥运席位

2023年UCI山地车世锦赛精英组和Ｕ-23组排名前二的国家或地区，且尚未通过UCI山地自行车奥运资格赛或者2023年洲际锦标赛获得巴黎奥运会山地自行车参赛资格的国家和地区奥委会，每个奥委会最多可以获得1个席位。已经通过精英组获得奥运会名额的国家和地区奥委会不能再通过Ｕ－23组获得名额。

2024年巴黎奥运会山地自行车赛制和赛程

和2020年东京奥运会一样，巴黎奥运会山地自行车赛事也将展开男子越野赛和女子越野赛两个奖牌项目的争夺。比赛将于7月28日周日和7月29日周一举行，男子组比赛和女子组比赛都将在下午14:00至16:30这个时间段进行。

巴黎奥运会山地车比赛设在伊伦库尔山，那里是巴黎海拔最高的地区，海拔达到231米。为了最大程度减少对于环境的影响，95%的赛段都将利用已经存在的赛道。这些赛道将在奥运会后继续为民众所使用。

延伸阅读：2024年巴黎奥运会赛程公布

2024年巴黎奥运会应该关注的山地自行车明星车手

2020年东京奥运会男子组比赛中，来自英国的自行车多面手汤姆·皮德考克斩获金牌。瑞士选手马蒂亚斯·弗吕奇格摘得银牌，西班牙选手大卫·巴雷罗收获铜牌。皮德考克正在参加本赛季公路自行车的比赛，今年1月他还斩获了自行车越野赛的世锦赛冠军。

关注瑞士车手尼诺·舒尔特，在巴西彼得罗波利斯举行的2022年世界杯揭幕战中夺冠，他也和法国车手朱利安·阿布萨隆并列成为世界杯分站赛夺冠次数最多的运动员。

其它有望登上巴黎奥运会领奖台的选手还包括荷兰选手马蒂厄·范德波尔和法国选手维克多·科维茨基。

女子组比赛中，奥运卫冕冠军瑞士名将约兰达·内夫带领瑞士队在东京奥运会上包揽三枚奖牌，希娜·弗雷摘得银牌，琳达·英德格兰德收获铜牌。

女子组其它有望争夺奥运奖牌的选手还包括法国选手罗埃娜·勒科姆特、英国选手艾薇·理查德斯、瑞典选手（2016年里约奥运会冠军）珍妮·里斯维兹以及法国传奇波琳·费朗-普雷沃。

2024年巴黎奥运会山地自行车晋级时间线

2022年5月7日至2024年5月26日：UCI山地自行车奥运资格周期

2022年5月7日至5月26日：在此期间取得的比赛成绩可以纳入2024年5月26日UCI山地自行车奥运资格排名当中

2023年8月3日至8月13日：2023年UCI山地自行车世锦赛

2023年：非洲锦标赛（TBD）、美洲锦标赛（TBD）、亚洲锦标赛（TBD）

2024年5月28日：UCI山地自行车奥运资格排名公布

2024年6月3日：UCI书面形式通知获得参赛资格的国家和地区奥委会

2024年6月17日：国家和地区奥委会向UCI确认使用所分配到的名额

2024年6月21日：UCI重新分配未使用的名额

2024年6月28日：国家和地区奥委会向UCI确认使用获得的经过重新分配的未使用名额

2024年7月8日：2024年巴黎奥运会报名截止日期

2024年7月26日至8月7日：2024年巴黎奥运会

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