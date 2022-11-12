预测2024年巴黎奥运会吉祥物

2024年巴黎奥运会吉祥物到底会长什么样？会是高卢雄鸡？亦或是一根法棍、一块卡门贝尔奶酪、又或是埃菲尔铁塔的化身？在吉祥物正式发布之前，没有人有答案。但是两天之后，这个谜底终将正式揭开。

奥运吉祥物自问世以来始终是历届奥运会的重要组成部分，巴黎奥运会吉祥物的发布意味着我们距离下一届夏季奥运会更近了一步。

1968年格勒诺布尔冬奥会首次引入象征奥林匹克精神、宣传主办城市历史和文化的吉祥物。至今为止，吉祥物除承载上述职责外，还肩负着奥运会期间娱乐大众的任务。

让我们一起展开想象、从历史中寻找线索，预测一下巴黎奥运会吉祥物的可能性。

法国球迷手中拿着1998年法国世界杯吉祥物 照片出自： 2016 Getty Images

高卢雄鸡

这个预测应该和很多人的想法不谋而合——高卢雄鸡！没错，高卢雄鸡已经成为法国的标志，法国总统官邸爱丽舍宫的门上都能看到它的身影。

这在某种程度上解释了为什么鸡在法国举办的三届国际足球大赛：1984年欧洲杯（Peno）、1998年世界杯（Footix）以及2019年女足世界杯（Ettie）上都成为吉祥物的首选。

1984年欧洲杯和1998年世界杯吉祥物都是雄鸡造型，2019年女足世界杯吉祥物则选择了更符合女足特点的小母鸡造型。另外，1998年世界杯上，另外一只名为Jules的雄鸡成为法国队的化身。

雄鸡是法国的象征是因为拉丁语单词“Gallus”就是雄鸡的意思，也是高卢的意思。高卢是公元前5世纪到公元5世纪一直居住在法国领地的名族的名称，高卢雄鸡因此得名。

所以，有没有可能巴黎奥运会吉祥物是一只表演霹雳舞的高卢雄鸡造型呢？霹雳舞将在巴黎奥运会上完成奥运会首秀。新元素搭配上法国的图腾，颇具深意。或者采用一个滑板高卢雄鸡的造型，把滑板换成远近闻名的法棍也未尝不可，是不是？

高卢雄鸡并非2024年巴黎奥运会吉祥物的唯一选择，法国在过去的奥运历史中还曾经创造了其它类型的吉祥物。

了解自1968年格勒诺布尔冬奥会以来的理解奥运会/冬奥会吉祥物

首个奥运会吉祥物——1968年格勒诺布尔冬奥会吉祥物

回顾过去法国举办奥运会/冬奥会时创造的吉祥物

有没有可能2024年巴黎奥运会吉祥物的设计是向“前辈”致敬呢？奥运历史上第一个吉祥物（非官方）就诞生在法国，名为Shuss。其造型是一个拟人滑雪小精灵造型。滑行这个概念在2024年巴黎奥运会上也将通过滑板和冲浪运动得以体现，这两项运动在2020年东京奥运会上完成了奥运首秀后，将继续出现在巴黎奥运赛场之上。

巴黎奥运会冲浪比赛将在法国岛屿大溪地举办，该地距离法国首都距离达到上万公里，如此安排在奥运历史上颇具里程碑意义。从这点出发，巴黎奥运会吉祥物会不会是某个小动物头戴法式贝雷帽，身束花卉腰带站在冲浪板上的造型呢？

颜色方面也有推测依据：1968年格勒诺布尔冬奥会和1992年阿尔贝维尔冬奥会吉祥物、法国足球队球衣、2017年男子手球世锦赛吉祥物身穿的颜色均为法国国旗蓝白红，巴黎奥运会吉祥物是否会延续这样的配色方案呢？

另外，巴黎奥运吉祥物是否会和法国文化相关呢？比如2016年法国和德国联合举办的冰球世界杯上，法国方面的吉祥物Asterix和Obelix出自法国著名漫画。丁丁（《丁丁历险记》）虽然出自比利时，但是在法国同样非常受欢迎；Smurfs同样如此，巴黎奥运会吉祥物有没有可能是属于这一类呢？

向《大鼻子情圣》以及《三个火枪手》致敬也未尝不可，后者擅长的击剑是奥运会竞赛项目，也是法国代表团的优势项目。

吉祥物的选择上会不会参考《拉封丹寓言》中的一些著名角色也未尝不可。

亦或是向法国历史致敬！玛丽安娜——另一个法国的标识已经登上了2024年巴黎奥运会会徽。2024年巴黎奥运会马拉松赛道的设置也在向法国历史上著名的十月革命致敬。

1992年阿尔贝维尔冬奥会吉祥物 照片出自： IOC

其它可能性

动物形、人形是历届奥运会中经常出现的吉祥物种类。

但是距离现在最近的法国举办的奥运会——1992年阿尔贝维尔冬奥会吉祥物则非人非动物，而是一个星星形状和立方体交错的小精灵造型。巴黎奥运会是否会延续这种创新精神，不走寻常路呢？

其它国家的概念型吉祥物也曾经取得过巨大成功，比如1996年亚特兰大奥运会的Izzy，2012年伦敦奥运会的Wenlock以及2008年北京奥运会的福娃（贝贝、晶晶、欢欢、迎迎、妮妮），巴黎奥运会是否将会延续上述国家创新所取得的成功呢？

埃菲尔铁塔同样有成为吉祥物的潜力，一切皆有可能！

话说回来，一个吉祥物的成功有时也是和它的难预测性成正比。虽然预测吉祥物的过程很有趣，但是到头来极有可能就是图一乐，开心一下。

2022年11月14日，正式答案将会揭晓。但是正如1992年阿尔贝维尔冬奥会吉祥物设计者菲利普·麦雷塞所言：