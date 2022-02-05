Olympic Games Jam: Beijing 2022手游为粉丝带来冬奥会体验

想获得属于你自己的2022年北京冬奥会体验吗？

现在，通过官方手游Olympic Games Jam: Beijing 2022即可亲自感受冬奥会的魅力。

无需你是单板滑雪障碍追逐高手，亦非需要你完成冰花飞溅的雪橇滑行。这款游戏中，你最多可以和来自全世界的15位玩家一起事实比赛，参加街机风格的冬奥会赛事争夺。

每届冬奥会都会推出深受玩家喜爱的电子游戏已经成为传统，Olympic Games Jam: Beijing 2022的出现延续了这一传统。

在这款多人在线派对类游戏中，玩家可以玩到滑冰、滑雪、滑行项目相关的一系列迷你游戏，在产生最后的冠军前，比赛不停息。玩家可以赢得奥林匹克NFT数字徽章。

在这款和nWay合作开发的游戏中，玩家可以将自己独特的风格带到游戏当中。玩家还可以定制自己的头像，有一系列色彩鲜艳的装饰可供选择。

NFTs玩家通过优异表现赢得的奖项可以在nWayPlay Marketplace兑换成现金。

奥运体操奖牌获得者，游戏爱好者奈尔·威尔逊（英国）将在2月16日做客Twitch直播，谈玩这款游戏的感受。

Olympic Games Jam Beijing 2022：单板滑雪障碍追逐

Olympic Games Jam: Beijing 2022目前已经上架安卓和iOS应用商店，免费下载。

这款游戏后期会更新，将会加入新内容、新运动、新模式以及新项目，保证比赛的新鲜感满点。

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