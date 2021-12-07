北欧两项和中国第一人“赵嘉文”

北欧两项，顾名思义，是源于北欧的运动。北欧的冬季寒冷而漫长，冰雪覆盖，给冬季运动提供了绝佳的条件，并孕育出独特的滑雪运动。北欧两项就是其中之一。

北欧两项中的两个运动，分别是越野滑雪和跳台滑雪。事实上，对于来自挪威和瑞典等地区的北欧人而言，滑雪不仅仅是一项运动，也曾是生活的必备技能。以前，不管是去市集，还是走亲访友，人们都需要靠滑雪板来出行，而北欧地区的地形复杂，有平原也有山区，时常需要翻山越岭，或是穿越荒原，北欧两项正是慢慢由此演化而来。

滑雪的英语，“Ski”由古挪威语“Skid”演化而来，意思是小段的木头，也是古时挪威人使用的滑雪板。

逐渐地，滑雪也成为北欧人民一项重要的业余活动，除了更为实用的越野滑雪外，还有更具难度的跳台滑雪。在19世纪著名的奥斯陆霍尔门科伦滑雪节上，将越野和跳台滑雪结合的北欧两项第一次出现在世人面前。

北欧两项初期也被称作北欧全能，先是在北欧的几个国家流行起来，并开始吸引越来越多的国际选手参赛，在20世纪20年代，时任挪威王储的奥拉夫五世也曾在霍尔门科伦滑雪节上参与这个项目。

1924年，北欧两项正式被纳入冬奥会，并在同年举行的第一届法国夏蒙尼冬奥会上亮相。在1988年卡尔加里冬奥会，又增设了团体项目。

作为项目的起源地，挪威自然是北欧两项当仁不让的王者，在首届冬奥会以来，挪威运动员获得了37枚金牌中的13枚。

书写中国北欧两项运动历史的赵嘉文 照片出自： 2019 Getty Images

北欧两项对于中国来说，还是一项非常新的运动，大多数人可能连听都没有听说过。中国北欧两项国家队也是在2017年才正式建立的。北欧两项中的两个项目，越野滑雪和跳台滑雪是两个差距较大的运动，前者需要强健的体魄，支持高强度的滑行；而后者需要纤细的身型，才能够飞得够远，所以如何能够在这两者之间找到平衡，是运动员们面临的挑战，这对于国家队的选材也很不容易。如今在中国北欧两项国家集训队有9名运动员，大部分是从越野滑雪转过来的，所以跳台滑雪是队员的短板，但通过训练，也可以让队员们的成绩实现大幅的提升。

但从头开始练高难度的跳台滑雪又谈何容易？中国北欧两项国家集训队主教练，芬兰籍的托皮说，“没有人相信跳台滑雪可以从零基础开始，然后在短短一两年的时间，运动员就可以跳140米的大跳台了，但在中国我们做到了”。

在离2022北京奥运会召开还有两个多月的时候，当地时间11月26日，在下塔吉尔举行的国际雪联北欧两项洲际杯比赛中，中国北欧两项国家队队员赵嘉文在男子个人跳台滑雪标准台/越野滑雪10公里项目中排在第22位，获得了参加北京冬奥会的资格，这也是中国选手首次获得北欧两项冬奥会的参赛资格。

这是中国北欧两项国家队组建3年多以来首次参加国际比赛，20岁的赵嘉文为中国北欧两项运动书写了新的历史。