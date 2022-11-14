了解巴黎2024吉祥物：Olympics Phryge和Paralympic Phryge

自从一个名为Shuss的身披红、白、蓝颜色的滑雪小人在1968年格勒诺布尔冬奥会上以吉祥物之姿亮相奥运赛场以来，吉祥物已经成为奥林匹克运动历史上传递欢乐和营造节日氛围的大使。

现在，是时候认识2024年巴黎奥运会和残奥会吉祥物Phryge（音译：弗里吉）了！它们身上肩负着重任——像全世界展示体育能够改变一切的能力，呼吁体育需要在社会中扮演重要的角色。

巴黎2024吉祥物于11月14日当地时间11:30举行。巴黎2024奥组委主席托尼·埃斯唐盖、2008年北京残奥会轮椅网球男双冠军得主迈克尔·杰雷米亚斯以及2008年北京奥运会跆拳道铜牌得主格拉迪斯·埃潘格出席了发布会。

发布会上，托尼·埃斯唐盖发言表示：“我们选择了创意造型而非动物造型。选择弗里吉帽是因为它是法兰西共和国的重要标志，对于法国人而言，它是人人熟知的物品，是自由的象征，将会在全世界范围内成为吉祥物的代表。残奥会吉祥物身上有可见的残疾，这一设计释放了推广包容的强烈信号。”

Phryge是谁？

Phryge源自法国著名的弗里吉帽。弗里吉帽代表着自由、包容和人们支持伟大且有意义事业的能力。Phryge采用源自法国国旗的蓝、白、红三色，胸前镶嵌金色巴黎2024会徽。它们的眼神灵动、仿佛会说话，其设计灵感取自法国徽章（cockade of France）。该徽章由徽章（体现在吉祥物眼睛）本身和红白蓝三色丝带组成，是法国的国家装饰物。

未来两年时间里，Olympic Phryge和Paralympic Phryge将会成为通往巴黎2024道路上的明星，它们将会肩负起为巴黎2024造势以及迎接世界各地运动员前来参赛的重任。

Phryge是什么？

Olympic Phryge和Paralympic Phryge的设计灵感源自弗里吉帽（Phrygian cap），对于法国人而言，弗里吉帽是很常见的东西，在艺术界同样也是如此（作为自由的隐喻）。在法国的一些重要机构中，弗里吉帽也作为共和的象征出现。弗里吉帽可以在每个市政厅的标志性人物玛丽安娜（Marianne）的头上看到，甚至法国人的日常用品：如硬币和邮票上，也能看到它的身影。罗马时期被解放的奴隶会佩戴弗里吉帽。在北美和南美一些徽章上，也能够看到它的身影。又被称为“自由之帽”的弗里吉帽，已经成为法兰西共和国的标志之一。

现在，Phryge将在2024年巴黎奥运会和残奥会上再次成为焦点，它们已经做好了向全世界展示勇气、决心以及自己为取得成功毫无保留的态度。

巴黎2024品牌总监朱莉·马蒂金解释道：“在Phryge这个大类当中，我们选择了两个形象。正如之前介绍中所讲，弗里吉帽已经有数千年的历史，法国历史上的多个重要事件当中都能看到它的身影。”

“如今，弗里吉帽在巴黎奥运会这个将在法国境内举办的重大体育赛事上归来。我们的目标是向世界展示体育能够改变一切，体育及其所倡导的价值观能够促成伟大的事情。体育关乎博爱、团结，有助于社会的发展。”

Olympic Phryge和Paralympic Phryge的区别？

Olympic Phryge和Paralympic Phryge整体看起来很相似，但是在显著特征上差别很大。

在“独行行更快，同行走更远”的吉祥物座右铭指引下，Olympic Phryge和Paralympic Phryge二者之间同样相辅相成，相互促进。

Olympic Phryge是一位战术家，拥有精于计算的数学头脑。它有序的思维和诱人的魅力定将激励更多人参与到体育运动当中。Paralympic Phryge天真、率直，拥有热情和活力。它将会在巴黎2024的每个场馆传播体育价值观，庆祝运动员取得的胜利。

Paralympic Phryge的一条腿安装了残疾人短跑运动员的假肢“刀锋”，它将会成为很多人的榜样，并且最大程度提升对于残疾人的关注度。

吉祥物的任务

Olympic Phryge和Paralympic Phryge都肩负着开启体育运动变革的重任，向全世界展示体育能够改变一切的能力以及它值得在社会中占据更突出位置的重要性。

它们将会通过每天的工作倡导通过体育争取改变的目标，包括改变我们的生活、健康、人与人之间的关系以及人与自然的关系。

为此，它们正在不知疲倦的进行训练，争取最大限度号召人们加入到奥运会和残奥会旅程当中。

做好准备，一切才刚刚开始！

想拥有属于你自己的Phryge？前往巴黎2024官方商店。