1992年阿尔贝维尔吉祥物设计者菲利普·麦雷塞：“吉祥物必须是有情感的”

今天（11月14日），2024年巴黎奥运会吉祥物将会正式和大家见面。吉祥物是奥运会最重要的标志之一，会成为奥运会的宝贵财富，在开幕式正式到来之前为奥运会造势、预热。

三十年前的1992年阿尔贝维尔冬奥会诞生了一个名为Magique的吉祥物，它是一个身体由星星和立方体结合的小精灵，其设计师名为菲利普·麦雷塞。Magique取得了成功，在当时深受运动员和体育迷的喜爱。但是你知道吗？Magique险些和那届冬奥会失之交臂，因为当时第一个选中的吉祥物是羚羊造型，羚羊是阿尔卑斯山的标志性动物之一。

不过最终，麦雷塞花了十天时间再三思索，考虑到了艺术和商业的平衡，最终他交出了Magique的设计图。

1968年格勒诺布尔冬奥会首次引入吉祥物概念时，麦雷塞只有10岁。不久前接受Olympics.com专访时，麦雷塞表示时至今日，Magique依旧是他生涯中最伟大的作品之一，他将其称为“视觉艺术创作的先锋”。

1991年的一张Magique手绘图案贺卡 照片出自： Philippe Mairesse

Olympics.com: 你是如何想到Magique的创意的？这个吉祥物既非人形亦非动物形。

菲利普·麦雷塞：当时人们渴望摆脱传统，比如避免设计成动物形或小孩子喜闻乐见的类型。1992年阿尔贝维尔冬奥会的整体视觉标识很抽象也很生动，是基于当时所处的环境和氛围。

组委会任命菲利普·德库弗列负责开幕式，他编排的作品很有活力，也很时尚。他们选择了一些并不真正符合传统奥运精神的艺术家来合作，目的就是力求推陈出新。

Olympics.com: 能和我们分享一下当时创作Magique时的经历吗？

菲利普·麦雷塞：当时我并没有太多时间去设计。设计机构组织了一场设计大赛，我们知道这件事的时候已经很晚了。当时也就有8-10天的时间来进行创作，那个时间对我来说太少了。

我当时脑海中有灵感，但是无法把那个想法具像化。我想创造一个人物的形象，但是越朝那个方向创作我就越觉得那个想法和Shuss（1968年冬奥会吉祥物）很相似。对于Shuss我印象很深，那届冬奥会时我还是孩子。最终我发现我创作的东西和那个吉祥物很相似，所以当时我就对自己说：“这个不行，这个设计太糟糕了。”

当时我思考了好久，但是于事无补，我们时间太紧迫了。然后我就看到了当时Desgrippes公司的星星视觉标识很流行，当时阿兰·多雷（Alain Doré）设计了一些色彩强烈的标志：鲜艳的红色——奥运五环颜色之一，还有很多白色。当时我就把星星想象成了一个人物的造型，我给它戴上一顶帽子，我想让它有手有脚，要让它动起来。当时我并没有把它画出来，而是用硬纸板打造了一个形象，手脚都能动。然后我从不同位置和角度给它拍了一些照片。

首个奥运会吉祥物——1968年格勒诺布尔冬奥会吉祥物

Olympics.com: 当时的反馈怎么样？

菲利普·麦雷塞：当时我从一些喜爱那个吉祥物的人们那边得到了一些非常积极的反馈。（冬奥会结束）几年后，人们依旧还会和我聊起那个吉祥物，不过还有些人说他们更喜欢羚羊的造型（笑）。

Olympics.com: 30年后，再看你当时的设计，你有怎样的感想？

菲利普·麦雷塞：我认为那是一个伟大的创作，与众不同。它体现了上世纪90年代的精神：“让我们向前看，一切皆可设计”。但是可能没有将吉祥物设计成泰迪熊那种风格最终导致Magique并不是特别有情感。我自己觉得Magique是有情感的，很有趣。但是可能它更加偏图画风格，比起当吉祥物，可能更适合作为卡通形象出现。

那之后，我又看到了很多吉祥物，比如哈维尔·马利斯卡尔维1992年巴塞罗那奥运会设计的吉祥物Cobi。马利斯卡尔是一个插画师，他画了很多小角色或动物，而我更偏抽象一些。看了那么多吉祥物后，我觉得自己的设计可能缺少了一些情感元素。

但是回首过去，我依然感到自豪。Magique是我插画师生涯的杰作之一。当你创作奥运会吉祥物时，你的创作不可能比未来的（吉祥物）创作更好。

1992年巴塞罗那奥运会吉祥物 照片出自： IOC

Olympics.com: 你认为吉祥物需要具备哪些要素？

菲利普·麦雷塞：情感方面吧，一个吉祥物必须要有情感。然后才是设计方面。奥运会是体坛的标杆和旗舰，因此在视觉创作上面需要达到同样的标准。上述两个方面很难调和。

然后，名字也很重要，虽然它并非吉祥物最重要的元素，但是我觉得给吉祥物起名字也是非常困难的一件事。

然后就是动画方面，吉祥物是需要动起来的，这一点也是很难做到的。我当时试着从2D和3D的角度出发去设计，但是当我们把吉祥物量产出来的时候，就像生产玩具和服装那样，我发现我的星星设计变得特别大。一个吉祥物需要在任何状态下都能动起来，这一点很难做到，但是这是吉祥物的重要因素。

当然，还有其它一些因素。比如那种出其不意的感觉，在你看到它之前，你根本无法想到它的存在，但是最终它就活生生的出现在你眼前了。