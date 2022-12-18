米凯拉·席弗琳本周日（12月18日）在瑞士圣莫里茨举行的高山滑雪世界杯分站赛超级大回转比赛中成功登顶，摘得个人将近三年时间以来的首个超级大回转超级大回转冠军。她上一次斩获该项目世界杯冠军还是在2020年1月26日的班斯科站比赛中。

圣莫里茨站比赛中，席弗琳完成了个人本赛季的超级大回转首秀。比赛过程中，她在科尔维格里亚赛道将自己精湛的技艺展现得淋漓尽致，最终以1分13秒62的成绩摘得生涯第77个高山滑雪世界杯分站赛冠军。距离林德赛·沃恩生涯82次世界杯夺冠的女子历史最佳纪录仅差5冠。这也是席弗琳生涯第124次登上世界杯分站赛的领奖台的经历（227次参赛）。

意大利名将埃莱娜·库尔托尼以0.12秒的劣势位居次席，过去三年来第二次登上领奖台（周五她夺得了女子滑降冠军）。

法国名将罗曼妮·米拉多利排名第三，成绩为1分14秒02。

索菲亚·戈吉亚本周六夺得女子滑降冠军时距离她接受手部手术仅仅过去几个小时。但是周日的超级大回转比赛中，她未能复制神奇表现，最终仅位列第五。

圣莫里茨夺冠后，席弗琳的赛季总积分已经来到575分，在女子高山滑雪世界杯总榜上领先第二名戈吉亚（470分）95分。12月27日至29日，27岁的席弗琳将再次亮相赛场，届时她将参加2场大回转比赛以及1场回转比赛的争夺。

赛后接受采访时，席弗琳表示：“我会在奥地利某地度圣诞，希望我能够见到亚历山大（阿莫德特·基尔德，她的男友），我们俩都有点时间。所以我们可能会一起庆祝圣诞吧。”