冬奥高山滑雪两金得主米凯拉·席弗琳在高山滑雪世界杯圣莫里茨站摘得超级大回转冠军后，在生涯世界杯冠军总数上缩小了和传奇巨星林德赛·沃恩之间的差距。与此同时，她也继续扩大着自己在本赛季高山滑雪世界杯总积分榜上的领先。
米凯拉·席弗琳本周日（12月18日）在瑞士圣莫里茨举行的高山滑雪世界杯分站赛超级大回转比赛中成功登顶，摘得个人将近三年时间以来的首个超级大回转超级大回转冠军。她上一次斩获该项目世界杯冠军还是在2020年1月26日的班斯科站比赛中。
圣莫里茨站比赛中，席弗琳完成了个人本赛季的超级大回转首秀。比赛过程中，她在科尔维格里亚赛道将自己精湛的技艺展现得淋漓尽致，最终以1分13秒62的成绩摘得生涯第77个高山滑雪世界杯分站赛冠军。距离林德赛·沃恩生涯82次世界杯夺冠的女子历史最佳纪录仅差5冠。这也是席弗琳生涯第124次登上世界杯分站赛的领奖台的经历（227次参赛）。
意大利名将埃莱娜·库尔托尼以0.12秒的劣势位居次席，过去三年来第二次登上领奖台（周五她夺得了女子滑降冠军）。
法国名将罗曼妮·米拉多利排名第三，成绩为1分14秒02。
索菲亚·戈吉亚本周六夺得女子滑降冠军时距离她接受手部手术仅仅过去几个小时。但是周日的超级大回转比赛中，她未能复制神奇表现，最终仅位列第五。
圣莫里茨夺冠后，席弗琳的赛季总积分已经来到575分，在女子高山滑雪世界杯总榜上领先第二名戈吉亚（470分）95分。12月27日至29日，27岁的席弗琳将再次亮相赛场，届时她将参加2场大回转比赛以及1场回转比赛的争夺。
赛后接受采访时，席弗琳表示：“我会在奥地利某地度圣诞，希望我能够见到亚历山大（阿莫德特·基尔德，她的男友），我们俩都有点时间。所以我们可能会一起庆祝圣诞吧。”
See who is back on the top step of the podium in Super G....— FIS Alpine (@fisalpine) December 18, 2022
1️⃣ @MikaelaShiffrin 🇺🇸 77 World Cup Victories 🤯
2️⃣ Elena Curtoni 🇮🇹 second podium in @stmoritz_ch this weekend
3️⃣ Romane Miradoli 🇫🇷 second career World Cup podium
👏🏻👏🏻👏🏻#fisalpine pic.twitter.com/Vx6hp6mg7w
席弗琳在斩获生涯第五个超级大回转世界杯冠军后接受欧洲体育采访时说道：“我感觉棒极了，今天是美妙的一天。今天阳光明媚，能在这条赛道比赛是非常好的一件事。”值得一提的是，今天这个冠军是席弗琳继2018年12月之后第二次在圣莫里茨摘得超级大回转冠军。
“我觉得今天我第七个出发是很好的事情，因为这样我就没有时间去看其它选手比赛或者自己胡思乱想些什么。我能做的就是按照自己的计划行事，尽全力去拼一把，最终我做到了，我觉得今天滑得真心不错！”
本周在滑降项目上先后位列第6和第4后，这个超级大回转冠军证明了席弗琳在速度项目上的进步。
对此，席弗琳表示：“我喜欢速度赛，超级大回转可能是对我而言接受起来最自然的项目。我特别享受这个项目，这个项目中可能也需要自己做出一些疯狂的预判，这种感觉让我感到很兴奋。”
🚨🚨 She does it again! @MikaelaShiffrin WINS the St. Moritz super-G!— U.S. Ski & Snowboard Team (@usskiteam) December 18, 2022
Her 77th World Cup victory and 124th podium! 🔥🎉💪🏻 #StifelUSAlpineTeam pic.twitter.com/YWBdgC4qBk
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