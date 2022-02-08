2月8日越野滑雪男子个人短距离奖牌赛：约翰内斯·霍斯弗洛特·克莱博夺金

约翰内斯·霍斯弗洛特·克莱博于当地时间周二（2月8日）在张家口国家越野滑雪中心举行的2022年北京冬奥会男子个人短距离（自由技术）的比赛中获得金牌。

挪威人创造了2分58秒06的成绩，获得冠军，意大利选手费德里科·佩莱格里诺以2分58秒32的成绩紧随其后，获得银牌，ROC选手亚历山大·特伦特夫获得第三名（2分59秒37）。

克莱博在他参加过的所有世界杯比赛中都赢得了奖牌（六金一铜），他在进入北京时，无疑是处于最佳状态的。然而，在奥运决赛的压力下，他是否能将这种状态转化为金牌，并不是板上钉钉的。

当比赛开始后，所有的问题都有了答案，这位25岁的选手飞快地冲到了前面，建立了领先优势。排名第二的佩利格里诺为自己的收藏增添了一枚奥运银牌，他曾在2018年平昌冬奥会的同一项目中赢得了同样颜色的奖牌。22岁的特伦特夫也登上了领奖台。他在芬兰选手约尼·马基之前完成了比赛。

下一场越野滑雪比赛将在周四（2月10日）举行，是女子10公里（传统技术）的比赛。

男子15公里（传统技术）将在周五（2月11日）举行。