2022年开罗射击世锦赛：李君赫斩获男子25米手枪速射冠军，韩、巴、中、德锁奥运席位

世锦赛男子25米手枪速射决赛最后两轮表现欠稳定，但是韩国选手李君赫（Lee Gunhyeok）仍然抵抗住了法国选手克莱门特·贝萨盖的挑战，以1分优势赢得世锦赛冠军。

在10月23日举行的该项目决赛中，李君赫和贝萨盖的成绩遥遥领先季军得主古拉姆·穆斯塔法·巴希尔。后者在铜牌争夺战中击败了另外一位韩国选手Lee Jaekkyoon。中国选手陆志明位列第五。

根据规定，每个NOC（国家和地区奥委会）在本届世锦赛上只能在每个单项上获得一个巴黎奥运会该项目席位，且一位选手只能为其所属NOC锁定一个奥运席位。

韩国队两位选手跻身前四，法国选手贝萨盖上个月已经在波兰弗罗茨瓦夫举行的欧锦赛上为法国斩获席位。因此本届世锦赛男子25米手枪速射的奥运席位分配顺延，第五名陆志明以及第六名德国选手克里斯蒂安·雷茨也为各自国家锁定了巴黎奥运会席位。

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2022年射击世锦赛男子25米手枪速射比赛结果：

1 - 李君赫（韩国）

2 - 克莱门·贝萨盖（法国）

3 - 古拉姆·穆斯塔法·巴希尔（巴基斯坦）

4 - Lee Jaekyoon（韩国）

5 - 克里斯蒂安·雷茨（德国）

2022年射击世锦赛女子50米步枪三姿团体赛结果

1 - 德国

2 - 瑞士

3 - 中国（苗婉茹、史梦瑶、张琼月）

4 - 挪威

2022年射击世锦赛女子25米手枪团体赛比赛结果

1 - 中国（刘锐、陈妍、肖嘉芮萱）

2 - 印度

3 - 德国

4 - 匈牙利

2022年射击世锦赛男子50米步枪三姿团体赛比赛结果

1 - 挪威

2 - 法国

3 - 印度

4 - 美国