姆巴佩期待参加2024年巴黎奥运会：“那是我儿时的梦想”

基利安·姆巴佩距离参加2024年巴黎奥运会的梦想越来越近了，最近在接受采访时他透露自己已经和巴黎圣日耳曼俱乐部谈过这一点。

周一（5月23日）晚间接受法国电视一台黄金时间访谈的姆巴佩在回答是否愿意代表法国参加巴黎奥运会的问题时钉截铁的表示：“是的，我当然愿意。之前在和俱乐部谈合同的时候，我们就聊到了这一点。巴黎奥运会对我来说是一次非常难得的机会，距离1924年巴黎举办奥运会已经过去了100年，而奥运会又是规模最盛大的体育赛事。”

2021年10月接受法国《队报》采访时，姆巴佩就已经表达了自己对于巴黎奥运会的热爱和向往。

“我是在观看2012年伦敦奥运会比赛时意识到奥运会这一全球瞩目赛事的重要性的。奥运会是体坛的标杆，是每个运动员在一生当中都希望至少能够参加一次的重要赛事。在我的城市，在我的祖国参加这场体坛盛宴仿佛是我的宿命，而且又恰逢巴黎上一次举办奥运会的百年庆。”

23岁的姆巴佩近期刚刚和巴黎圣日耳曼俱乐部续约至2025年，本周接受法国电视台采访中，在谈到自己对于参加下一届夏奥会的期待时他说道：“体育是和情感相关的。有机会在家门口参加如此级别赛事，在家人、朋友面前比赛，同时还有全世界人的关注，如此机会是不能错过的。这是我儿时的梦想，我一直在说我希望能够参加巴黎奥运会，我希望自己有机会实现梦想。”

在国家队层面，姆巴佩已经代表法国队斩获了2018年世界杯冠军和2021年欧足联国家联赛冠军，这位本赛季法甲最佳金靴得主在被法新社记者问到俱乐部是否支持他参加奥运会时表示：“俱乐部不但不反对，反而是支持我。”

姆巴佩推特截图

40年后姆巴佩期待带领法国队重温奥运男足金牌梦

姆巴佩的俱乐部队友梅西、内马尔都已经拥有奥运会夺冠的经历，梅西在2008年北京奥运会上率领阿根廷夺冠，内马尔则是领衔“桑巴军团”巴西在2016年里约奥运会上夺魁。姆巴佩出生在邦迪，距离2024年巴黎奥运会主体育场——法兰西球场只有10公里的距离。巴黎奥运会将是他和奥运冠军队友“看齐”的一次绝佳机会。

在延期至2021年举行的2020年东京奥运会上，法国队自1996年亚特兰大奥运会以来首次获得奥运会参赛资格，最终高卢雄鸡止步小组赛。法国队在奥运赛场的最好成绩是1984年洛杉矶奥运会的冠军，当时他们在决赛中2-0击败了巴西队。2024年巴黎奥运会举办之时，正值法国队斩获奥运男足金牌40周年之际。

2024年7月24日巴黎奥运会开幕时，姆巴佩将年满25岁，届时他将以3位超龄（超过23岁）球员之一的身份参加本土奥运会的争夺。