韩国选手郭润起在领奖台跳防弹少年团舞蹈

郭润起周三（2月16日）在2022年北京冬奥会颁奖仪式上的一段舞蹈风靡网络。

韩国短道名将在男子5000米接力颁奖仪式收到银牌之前第一个登上领奖台，之后在领奖台上模仿了韩国娱乐天团BTS《Dynamite》MV中的舞姿。

他的举动瞬间点燃社交媒体，BTS成员RM回复表示：“郭润起，我看到你的《Dynamite》了，很棒。”

1/4 郭润起跳《Dynamite》舞步 2/4 郭润起跳《Dynamite》舞步 3/4 郭润起在5000米接力颁奖仪式上跳《Dynamite》舞步 4/4 郭润起跳在男子短道5000米接力颁奖仪式上跳《Dynamite》舞步 郭润起在男子短道5000米接力颁奖仪式上跳《Dynamite》

郭润起感谢RM

喜欢时尚、爱好跳舞的郭润起被RM的回复惊到了，他解释自己这么做的原因是因为要感谢RM在冬奥会期间内对于韩国队的支持。

根据韩国koreaboo.com的报道，郭润起表示：“我是BTS的粉丝，我感觉自己无论如何都要感谢RM的支持。冬奥会刚开始的时候我处于低谷，当时他的支持让我很受用。”

郭润起在2022年北京冬奥会男子短道5000米接力半决赛中 照片出自： 2022 Getty Images

RM的回复惊呆郭润起

2010年温哥华冬奥会夺得银牌的郭润起时隔12年再次登上冬奥会领奖台，在北京斩获男子5000米接力银牌。

世锦赛七金得主郭润起在四年前的平昌冬奥会接力和个人500米项目上均位列第四。

在获悉收到RM回复后，郭润起感觉很震惊。在对着镜头展示RM在Instagram上的回复时，他自己依然没有从惊喜的状态中恢复过来。

郭润起表示：“真的吗？等会儿兄弟，我得看看。太疯狂了吧！RM的Instagram叫什么？疯了、疯了！”

“我唯一觉得遗憾的就是当时我穿了一个特别紧的训练裤，最后腿没踢起来。如果我穿更街头风的裤子的话….”