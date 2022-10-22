2022年开罗射击世锦赛：金蔷美斩获女子25米手枪射击冠军，中国队再获巴黎奥运会席位

10月22日，2022年开罗步手枪世锦赛女子25米手枪射击确定奖牌归属，再发4张通往2024年巴黎奥运会的入场券。

2012年伦敦奥运会该项目冠军、韩国名将金蔷美在今天和中国选手陈妍的金牌对决中在最后5枪之前落后1分，只要陈妍最后5枪全部命中，即可锁定自己的生涯首个世锦赛冠军。

最终，24岁的陈妍5中3，而金蔷美则全部命中。韩国选手以32-31逆转夺冠。

欧锦赛冠军多琳·芬内坎普最后5枪只命中1枪，最终斩获铜牌。

保加利亚选手安托阿内塔·科斯塔迪诺娃在最后的四强争夺战中取得强势开局，但是这位东京奥运会10米气手枪银牌得主在第三轮时5枪全部脱靶，退出了奖牌争夺，最终位居第四。但是她仍然为自己的祖国锁定了一张巴黎奥运会女子25米手枪射击席位。

由于季军芬内坎普在欧锦赛夺冠已经锁定席位，因此今天的第五名伊朗选手哈尼耶·罗斯塔米扬和韩国、中国以及保加利亚选手一起获得了一张巴黎奥运会入场券。

2020年东京奥运会女子25米手枪铜牌得主肖嘉芮萱预赛排名第18位无缘决赛，另一位中国选手刘锐预赛位列第33位。

延伸阅读：通往巴黎2024之路：射击奥运资格体系详解

女子25米手枪射击比赛结果

1 - 金蔷美（韩国）

2 - 陈妍（中国）

3 - 多琳·芬内坎普（德国）

4 - 安托阿内塔·科斯塔迪诺娃（保加利亚）

5 - 哈尼耶·罗斯塔米扬（伊朗）