俄罗斯花样滑冰全国锦标赛回顾：瓦里耶娃破纪录夺冠

当地时间12月22日至12月26日，俄罗斯花样滑冰全国锦标赛在圣彼得堡举行。俄罗斯花滑届的神话齐聚一堂，为热爱花滑的观众朋友们奉献了一场属于圣诞的视觉盛宴。

女单瓦里耶娃一骑绝尘

在备受关注的女子单人滑的角逐中，十五岁的瓦里耶娃能够夺冠似乎已经是板上钉钉的了，最大的看点在于这位传奇少女将如何夺冠。

在24日结束的短节目当中，瓦里耶娃第一个上场，顺利完成了阿克塞尔三周，并获得了90.38的高分，成为花滑历史上第一位短节目突破90分的女单选手。

在25日的自由滑中，瓦里耶娃在五分钟的时间里完成了三种不同的四周跳，最后拿到193.10分的高分，比她自己创下的国际滑联世界纪录高出近8分，并以惊人的283.48分的总分获得冠军，整整比排在第二的亚历山德拉·特鲁索娃高出了34.83分，这也是俄罗斯全锦赛史上冠亚军的最大分差。

毫无疑问，这位本赛季元气满满的超级美少女将身披全项世界纪录向北京进发。在那里，全世界的目光都将聚焦在她身上。

另外两位花滑女单悍将特鲁索娃和谢尔巴科娃分别获得第二和第三。老将图克塔米舍娃仅仅排在了第七位。

在男单的比赛中，马克·孔德拉季克在周五（12月24日）的俄罗斯花样滑冰锦标赛中赢得了他一生中最重要的一次比赛，确保他获得通往北京的资格。

这位18岁的选手在自由滑中获得第三名，但这足以让他战胜米哈伊尔·科利亚达而获得冠军。前世界青年锦标赛冠军安德烈·马扎廖夫在前一晚还排在第八名，但通过自由滑的出色表现，最终在圣彼得堡的领奖台上获得了最后一个位置。

俄罗斯全锦赛女单前三名 照片出自： 2021 Olympic Channel

双人滑、冰舞戏剧场面满满

双人滑的角逐中，卫冕冠军组合米申娜/加里亚莫夫在自由滑中非常干净利落，获得了160分，并以总分243.74的成绩获得了冠军，这也是他们的第一个俄罗斯全国冠军。

欧洲冠军亚历山大·博伊科娃和德米特里·科兹洛夫斯基获以239.87分获得亚军。

三届世界冠军和俄罗斯卫冕冠军叶夫根尼娅·塔拉索娃/弗拉基米尔·莫洛佐夫组合在短节目中就排在第三位，在自由滑结束后依然保持了这个成绩，以228.20分的总成绩获得季军。

米申娜在时候采访时说，因为他们从未在俄罗斯锦标赛上登上过领奖台，因此能够进入前三名是他们的目标。而在获胜之后，她说，“最令我们感到开心的支持来自家人，亲戚和朋友们。很高兴我们的团队有一个非常有好的氛围。取胜之后，大家立即来到我们这里对我们表示祝贺。”

米申娜/加里亚莫夫组合 照片出自： 2021 Olympic Channel

在冰舞比赛中，西尼齐娜/卡察拉波夫组合是夺冠热门，但由于卡察拉波夫由于背部伤病而退赛，让亚历山德拉·斯捷潘诺娃和伊万·布金的夺冠之路更为轻松一点。

埃特里·图特贝里泽/格列布·斯莫尔基和伊丽萨维塔·胡达贝尔迪耶娃/埃戈尔·巴金组合分获第二和第三名。