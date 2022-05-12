杰德·凯瑞：“我感觉自己有能力做更多事情”

美国的2020年东京奥运会竞技体操女子自由操冠军得主杰德·凯瑞不敢相信自己已经重启了精英运动员训练计划。

上个月她代表俄勒冈州参加了在得克萨斯州沃思堡举行的NCAA体操锦标赛，斩获高低杠银牌的同时在女子个人全能项目上排名第四。赛后接受采访时她曾表示：“奥运会结束后我觉得自己的体坛生涯已经结束了，接下来就是上大学，好好享受校园生活了。但是在经历过这届赛事之后，我有了想回归的念头。因为我感觉自己还能做更多事情。”

当然，这届NCAA锦标赛上凯瑞也留下了遗憾，在全能平衡木比赛中掉下了器械，在跳马决赛中出现了罕见的失误——在做一个平时通常会在热身过程中所采用的动作时失手。

4月接受olympics.com专访时，凯瑞曾经说过：“两件事让我耿耿于怀，平衡木掉下器械让我在该项目上排名第8。那一刻之后，我的感觉就是我有能力做的更好，因为我在很短的时间里在高低杠和平衡木项目上都取得了很大进步，现在我有更多的时间更进一步了！”

谈到跳马决赛第一跳的罕见失误时，凯瑞说道：“我发挥欠佳的跳马决赛结束后，我看了一眼爸爸，当时我就对自己说：我们还会回来的，我们还会再参加这个比赛。跳马也是我要继续的最主要原因。那个失误对我来说太糟糕了，所以我现在特别希望有个机会能够再来一次。”

成功的首秀

4月的时候，凯瑞度过了一段忙碌的时光，NCAA锦标赛结束十天后，她参加了自己在东京奥运会结束后的第一次美国国家队训练营。

谈到结束NCAA锦标赛后马不停蹄参加国家队训练营的决定时，她解释道：“我感觉特别好，所以我觉得可能从现在开始（新征程）是一个不错的选择。我不觉得自己需要推翻一切重新开始，但是我会一步一步慢慢来，看看最终结果如何吧。”

代表俄勒冈州女子体操队参赛的第一个赛季，凯瑞的表现可谓惊艳，帮助队伍提升了排名。

“我热爱俄勒冈队的一切，尤其是教练。他们对于我想要尝试的任何事情都特别支持，在一支体操界并非非常知名的队伍中效力也是很有意思的事情。看到我效力的队伍在今年取得了如此大的进步，挺酷的。我对于我们所取得的成就感到自豪。”

个人方面，凯瑞的表现非常出色，本赛季大多数时间里都是NCAA女子全能排名最高的选手，领先2020年东京奥运会该项目冠军得主苏妮莎·李。全年当中，她共3次获得满分10分，她的得分也从未低过9.800分。

凯瑞表示：“获得10分的感觉太爽了，因为那是我在大学体操阶段能够获得的最高评分。所以看到10分出现确实是很特别的感觉，我和全队一起分享了那些瞬间。”

她的奥运会队友苏妮莎·李、格瑞斯·麦科勒姆、乔丹·柴尔斯也在同一个周末斩获了满分10分的成绩。

“我当时特别兴奋，因为所有奥运选手都在同一个周末收获10分，而我是其中的最后一个”，凯瑞有些难为情的说道：“我当时的想法就是，天啊，这比赛我必须得参加啊，争取延续这样的成绩。”