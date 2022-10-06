2022年乒乓球成都团体世锦赛：中国男队、女队继续奏凯，分胜印度和葡萄牙

2022年10月6日，2022年世界乒乓球团体锦标赛在中国成都展开了第7天的争夺。中国男队、女队分别亮相，并以零封方式赢得比赛胜利。

本届世锦赛上，由马龙、樊振东、王楚钦、梁靖崑、林高远组成的中国男队在小组赛阶段表现出色。和波多黎各、美国、斯洛文尼亚、泰国同处一组的他们以全胜且不失一盘的战绩晋级淘汰赛。八分之一决赛中，中国男队的对手是印度队。

首盘比赛在世界排名第一的樊振东和世界排名第124位的德塞·哈尔梅特之间展开。由于双方实力差距过于悬殊，樊振东很快就以11-2、11-9以及11-5赢得胜利，中国队1-0领先。

樊振东在比赛中的回球瞬间 照片出自： ITTF

第二盘比赛由世界排名第二的金满贯得主、奥运5金王马龙对阵世界排名第37位的纳纳塞卡兰。

首局 比赛中，马龙进入状态有些慢，开局被对手领先。中局过后，马龙展现了巨星风采，连得5分将比分改写为9-5。此后，纳纳塞卡兰虽然顽强的扳回3分，马龙又以10-8率先拿到局点。在浪费了两个局点之后，马龙以14-12险胜拿下这一局。

第二局比赛中，双方经过开局的试探之后马龙迎来爆发，奠定了4分的领先优势后，以11-5再下一城。

第三局，进入状态的马龙越战越勇，11-0零封对手，锁定了胜局。中国队总比分2-0领先。

中国球员王楚钦在比赛中奋力回球瞬间 照片出自： ITTF

第三盘的对阵双方是世界排名第11为的王楚钦对阵世界排名114位的沙赫·马努什。比赛中王楚钦没有遭遇太多挑战，11-4、11-5、11-6连下三城，为中国队锁定了本场比赛的胜利。

10月7日，中国男队将和瑞典队争夺一个半决赛席位，后者在今天3-0击败了比利时队。

王曼昱在本届赛事中表现稳定 照片出自： ITTF

由陈梦、孙颖莎、王曼昱、王艺迪、陈幸同组成的中国女队在本届赛事上展现出来极高的竞技状态。小组赛和加拿大、波多黎各、美国以及马来西亚同组的她们同样以不是一盘的战绩取得全胜。

昨天3-0击败匈牙利队跻身本届世锦赛8强的中国女队在今天四分之一决赛中迎来了葡萄牙队的挑战，后者在昨天淘汰了由倪夏莲领衔的卢森堡队。

今天的首盘比赛由世界排名第3的王曼昱对阵世界排名第53位的华裔球员邵洁妮。比赛过程中，王曼昱在每局比赛开始阶段都能取得领先，之后将胜势转化为赢球的过程中没有遭遇太多挑战，以11-6、11-6、11-5直落三局赢得胜利。中国队总比分1-0领先。

奥运冠军陈梦握拳庆祝得分 照片出自： ITTF

第二盘比赛由世界排名第2的奥运冠军陈梦对阵世界排名第17位的华裔球员付玉。陈梦在比赛中展现了奥运冠军的风采以11-4、11-2、11-5轻取对手，中国队总分2-0。

“小魔王”孙颖莎 照片出自： ITTF

第三盘由世界排名第一的小将孙颖莎对阵世界排名第287位的伊内斯·马托斯。比赛没有任何悬念，孙颖莎以11-4、11-1、11-3连下三城赢得胜利，中国女队总比分3-0晋级半决赛。

明天，中国队将和中华台北队争夺一个本届世锦赛的决赛席位。后者今天3-2力克新加坡跻身四强。