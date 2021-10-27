2021年ISU短道速滑世界杯名古屋站：你需要了解的信息

继10月21日北京站比赛之后，2021/22赛季国际滑联世界杯短道速滑系列赛第二站的争夺将于本周四在日本名古屋展开。

名古屋站比赛是2022年北京冬奥会四项资格赛赛事的第二项。

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2022年北京冬奥会短道速滑：你需要了解的五件事

世界杯比赛在哪里进行？

比赛将于2021年10月28日至31日在日本名古屋的名古屋市民综合体育馆进行。

完整比赛赛程可以在这里了解。

短道速滑世界杯将展开哪些项目的争夺？

短道速滑世界杯巡回赛各站比赛竞赛项目安排和2022年北京冬奥会相同。

男子和女子个人赛：500米、1000米、1500米

接力：女子3000米接力、男子5000米接力、混合团体接力

焦点运动员

世界杯揭幕战北京站比赛结束后，多位名将已经名列前茅。名古屋站比赛中，他们定将力争巩固自己的排名。

2018年平昌冬奥会5000米接力金牌得主和世锦赛两冠得主刘少林（匈牙利）是目前男子500米领头羊；2019年欧锦赛女子500米冠军娜塔莉亚·玛丽斯泽维斯卡（波兰）在女子500米项目上力压手握8枚冬奥奖牌的意大利名将阿德里安娜·方塔娜（意大利）暂列第一。

荷兰名将苏珊娜·许尔廷在2018年平昌冬奥会上赢得女子1000米金牌后在2021年世锦赛自己参加的每个项目上都夺得了冠军。目前，她在女子1000米项目上排名第一；平昌冬奥会男子500米亚军黄大宪（韩国）领跑男子1000米排名。

2021年世界杯北京站男子5000米接力预赛瞬间 照片出自： 2021 Getty Images

女子3000米接力世锦赛、冬奥会冠军李玉彬（韩国）以及男子5000米奥运冠军谢苗·叶利斯特拉托夫（俄罗斯）均在北京站斩获各自组别1500米项目冠军。

接力项目的争夺非常激烈，谁将获得奥运资格答案可能将在11月世界杯系列赛最后一站多德雷赫特站时才能见分晓。北京站比赛中，男子5000米冬奥卫冕冠军匈牙利队落后荷兰队，位居次席。女子3000米接力项目上，中国队首次摘得冠军。2018年平昌冬奥会女子3000米接力冠军韩国队位列第三，荷兰队获得亚军。

混合团体接力是2022年北京冬奥会新加入的项目，世界杯系列赛结果将会对于预测冬奥会夺冠热门有帮助。中国队在主场夺得冠军，四分之一决赛中还刷新了该项目世界纪录。荷兰队和韩国队分列混合接力项目的亚军和季军。