IPC拒绝白俄罗斯和RPC残奥委会的运动员参加2022年北京冬残奥会

多个国家奥委会代表、团队和运动员表示将不会参加比赛，危及北京2022年冬季残奥会的召开

运动员村的情况也在升级，确保运动员的安全已变得很困难

在一次特别会议后，国际残奥委员会（IPC）理事会决定拒绝来自白俄罗斯和RPC代表团的运动员参加北京2022年冬季残奥会。

这意味着这些国家的残疾人运动员将不再被允许参加2022年3月4日开幕的冬季残疾人奥运会。

国际残奥委会主席安德鲁·帕森斯说：”在IPC，我们非常坚定地相信，体育和政治不应该混在一起。然而，出于种种原因，战争现在已经波及到了运动会，政府在幕后也对这个我们所珍视的赛事产生了影响。

"国际残奥委会是一个以会员为基础的组织，我们需要接受组织内会员的意见。当我们的成员在2021年12月选举董事会时，是为了维护和捍卫残奥运动的原则、价值和规则。作为董事会成员，我们一直以来都在认真对待这些责任和义务。

昨天在做出决定时，我们考虑的是残奥运动的长期发展和生存。我们对使残奥运动发展到今天的原则和价值观感到非常自豪。

“然而，显而易见的是，迅速升级的局势加上马上就要开幕的赛事，使我们处在一个独特而复杂的位置。

“昨天我们说，我们将继续倾听，这就是我们正在做的事情。”

"在过去的12个小时里，绝大多数成员都与我们进行了联系，并且非常坦诚，对此我表示感谢。他们告诉我们，如果我们不重新考虑我们的决定，就可能会对北京2022年冬季残奥会产生严重的后果。多个奥委会成员，其中一些已经与他们的政府、团队和运动员取得了联系，威胁说不参加比赛。”

“确保运动员的安全对我们来说是最重要的，运动员村的情况也在升级，现在已经无法维持。首先，作为残奥会使命的一部分，我们有责任保证并监督残奥会的成功举办，确保在残奥会运动中，公平竞争的精神占上风，禁止暴力，控制运动员的健康风险，坚持基本的道德原则。”

“考虑到这一点，并为了维护比赛的完整性和所有参与者的安全，我们决定拒绝来自白俄罗斯和RPC奥委会的运动员参赛。”

“对于受到影响的国家的残疾人运动员，我们非常抱歉，你们受到了你们政府上周违反奥林匹克休战决定的影响。你们是你们政府行为的受害者。

“运动员的安好现在和将来都是我们关注的重点。由于今天的决定，83名残疾人运动员受到这一决定的直接影响。然而，如果RPC和白俄罗斯的运动员继续留在北京，那么其他各国可能会退出。我们可能将无法举办残奥会，如果这种情况发生，其影响将是非常广泛的。

“我希望并祈祷，我们能够达到一种状态，也就是我们谈论和关注的焦点完全是体育的力量，体育如何改变残疾人的生活，以及人类的美好。