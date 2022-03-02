IPC对于RPC和白俄罗斯残奥组委的决定

RPC和白俄罗斯残奥委会代表团将以中立方身份继续参加2022年北京冬残奥会的比赛。

他们将使用残奥会会旗参赛，并且不会出现在奖牌榜当中。

IPC将于2022年召开特别大会以投票决定是否将遵守奥林匹克停战协议作为IPC成员资格强制要求，以及是否暂停或终止俄罗斯残奥委会和白俄罗斯残奥委会的成员资格。

IPC将不会在俄罗斯或白俄罗斯举办任何活动，除非另行通知。

国际残奥委员会(IPC)理事会于周三(3月2日)召开会议，讨论俄罗斯和白俄罗斯政府违反奥林匹克休战协议的行为对于残奥会和更广泛的残奥运动的影响。国际残奥委会委员会表达了对乌克兰运动员和公民的关怀和同情，并分享了对于今日早些时候乌克兰残奥代表团全员安全抵达的喜悦之情。理事会还一致谴责了俄罗斯和白俄罗斯政府在2022年北京冬季残奥会开幕前一周违反了联合国决议的行为。理事会还一致认为，违反休战协议的行为必须要受到惩罚。

在决定采取何种行动的过程中，国际残奥委会理事会遵循国际残奥委会的核心原则，其中包括对政治中立和公正的承诺以及对体育变革力量的坚定信念。这些是三个多月前举行的2021年国际残奥委会大会批准的“新国际残奥委会章程”中的关键组成部分。

国际残奥会理事会采取行动过程中还考虑到了国际残奥委会手册以及管理残奥会运动的规则和条例，这些都已经得到国际残奥委会成员的通过。在这方面，国际残奥委会成员目前没有确保遵守奥林匹克休战协议的义务。

在IPC手册的规定范围内，IPC采取了最强有力的行动，具体如下:

RPC和白俄罗斯残奥组委代表队将作为中立方参加2022年北京冬季残奥会，但须满足以下条件：

• 上述两代表团旗下的所有运动员/工作人员将以独立中立运动员/工作人员身份参赛

• 他们将使用残奥会会旗和残奥会会歌比赛

• 上述两个代表团将不会被纳入奖牌榜统计

• 在所有官方赛事和仪式过程当中，RPC代表团必须遮盖服装上的RPC标识

• 在所有官方赛事和仪式过程当中，白俄罗斯代表团必须遮盖服装上的白俄罗斯国旗 所有来自俄罗斯和白俄罗斯的北京冬残奥会参赛技术官员也将被列为中立方，使用残奥会会旗。来自上述两国但是在其它国家和地区奥委会代表团执教的教练也包含其中。 上述第1点和第2点的规定也将适用于RPC和白俄罗斯残奥委会代表团参加由国际残奥委会管理的十项残奥运动赛事。 作为残奥运动的全球守护者和国际十项残奥运动的联合会，国际残奥委会管理理事会还决定：在另行通知之前，不会在俄罗斯或白俄罗斯境内举办任何赛事。涉及赛事将包括世界锦标赛和欧洲锦标赛，以及所有认可级别的比赛：如世界系列赛、世界杯和大奖赛。国际残奥委会理事会还建议所有国际残疾人体育联合会、地区组织以及国际残疾人体育组织采取相同的措施。 国际残奥委会特别大会将于2022年内举行。根据国际残奥委会章程，必须在特别大会开始前六个月发出通知。在该会议上，将邀请IPC成员就以下问题进行投票:

a.确保遵守奥林匹克休战协议是否应该成为一项成员资格强制要求（如果成为强制要求，根据国际残奥委会规则，任何违反该要求的国家和地区残奥委会成员在未来都可能面临暂停或终止成员资格)。

b. 是否暂停或终止俄罗斯残奥委会和白俄罗斯残奥委会成员资格。 授予俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的残奥会荣誉已经被收回。 下列人员将被取消残奥勋章（残奥会运动中能够颁发的最高荣誉）：

• 德米特里·切尔内申科，索契2014冬奥组委主席（现任俄罗斯联邦副总理）

• 迪米特里·科萨克，俄罗斯副总理（现任总统办公厅副主任）

• 奥列格·瑟罗莫洛托夫，索契2014冬奥组委机构间安全指挥中心主任（现任俄外交部副部长）

• 亚历山大·戈罗沃伊，索契2014冬奥组委跨部门安全指挥中心副主任（现任内政部第一副部长） 鉴于时间有限以及国际残奥委会需要在这种前所未有的情况下专注于安全、成功地举办冬残奥会，国际残奥委会理事会将在冬残奥会结束后再次召开会议以进一步讨论此事以及可能需要采取的任何附加行动。

国际残奥会主席安德鲁·帕森斯表示：“国际残奥委会和更广泛的残奥运动对俄罗斯和白俄罗斯政府在2022年北京冬季残奥会开幕前几天严重违反奥林匹克休战协议表示严重关切。国际残奥委会理事会一致谴责这些行为，并一致认为这些行为不能被忽视或不予处理。”

“在决定国际残奥委会应采取何种行动时，我们必须在新国际残奥委会章程的框架内保持政治中立，并遵守国际残奥委会手册，即管理残奥会运动的规则和条例。这种中立坚定地植根于真诚的信念：即体育具有变革的力量、可以克服我们的缺点，并从我们内心唤起我们人性中最好的一面，尤其是在最黑暗的时刻。”

“现在所做出的决定，是在我们的宪法和现行国际残奥委会规则范围内我们所能给予的最严厉的处罚。2022年北京冬残奥会之后，我们还将与206个成员组织一起采取措施，确定未来残奥会期间任何违反奥林匹克休战协议的行为是否可能导致国家和地区残奥委会成员资格的暂停和终止。我们的成员还将被邀请参与决定是否暂停或终止俄罗斯残奥委会和白俄罗斯残奥委会的成员资格。”

“采取这种行动令人深感失望。但是，国际残奥委会管理理事会认为有必要让政府对直接影响残奥运动、残奥会和残奥运动员的行为负责。考虑到残奥运动起源于第二次世界大战的恐怖事件，因此更应如此。”

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