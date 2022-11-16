IOC确认首届奥林匹克电竞周活动将于2023年6月在新加坡举行

国际奥委会确认首届奥林匹克电竞周活动将于2023年6月22日至25日在新加坡举行。

这一决定表明奥林匹克运动在支持虚拟竞技发展的道路上又向前迈出了重要的一步，增加和电竞玩家之间的交流和互动。

在和新加坡文化、社区及青年部、新加坡体育部以及新加坡奥委会的合作下，奥林匹克电竞周将通过为期四天的节日活动展示虚拟竞技的最好方面——种类丰富的互联网体育竞赛、运动模拟。举办的活动将包括最新技术展示、研讨会、教学课以及表演赛。

奥林匹克电竞系列赛是基于去年奥林匹克虚拟系列赛取得的成功，在和国际单项运动联合会通力合作下推出的面向全球的虚拟运动模拟赛事。奥林匹克电子竞技系列赛的首场决赛直播将是这次奥林匹克电竞周的重头戏。2021年的奥林匹克虚拟系列赛吸引了来自100个国家和地区的超过25万人参与，比赛项目包括棒球、赛车、自行车、赛艇以及帆船。

国际奥委会主席托马斯·巴赫在发言中谈到此次电竞周举办地宣布时表示：“首届奥林匹克电竞周是我们展现在奥林匹克运动中支持虚拟竞技雄心壮志的一个重要里程碑。我们相信首次直播决赛这一振奋人心的新方式，将给我们和电竞玩家的进一步合作提供机会，也为玩家和“粉丝”创造了新的机会。新加坡在支持奥林匹克运动创新方面有着悠久的历史，并于2010年举办了首届青奥会。所以这一次是与新加坡合作的完美机会，我们期待着能够密切合作。

新加坡奥委会委员、国际奥委会副主席黄思绵发言表示：“新加坡奥委会和奥林匹克运动一样，都有探索虚拟体育发展的雄心。新加坡拥有成功举办虚拟竞技和电子竞技重要赛事的成功经验，我们很荣幸能与国际奥委会合作，将这一共同愿景变为现实。”

如何参加第一届奥林匹克电竞周以及奥林匹克电竞系列赛的详细信息将于2023年初公布。