2月10日男子冰球综述: 中国队首战大比分落败美国，瑞典、芬兰、加拿大获胜

在早前的结束的C组的比赛中，瑞典队3-2战胜拉脱维亚。两届冬奥会冠军瑞典在短短半个多小时的比赛中就取得了3-0的领先优势，这要归功于卢卡斯·瓦尔马克和安东·兰德在第二节的进球。之后拉脱维亚队通过两个强势进球扳回一城，但瑞典队在最后几分钟奠定了胜局。

在另一组的C组比赛中，芬兰队6-2大比分战胜斯洛伐克。

中国队首场比赛对阵目前排名第四的美国队，这也是中国男子冰球队第一次参加冬奥会。

第一节比赛在进行到9分26秒时，中国队福将因干扰门将而被罚犯规，这为美国队提供了一次以多打少的机会。而美国队也抓住了这次机会，由布兰登·布里森打进了美国队奥运之行的第一球。

美国队在第二节开始拉开差距，有三名不同的球员得分。首先，是诺亚·凯茨（25:32）。然后，布莱恩-奥尼尔（31:13）。最后是肖恩·法雷尔（38:07）。美国队以4-0的领先优势进入最后一局。

在最后一局比赛中，美国队的法雷尔延续了上一局的其实，打进了他本场比赛的第二球，使美国队5比0领先。

由于NHL球员没有参加本届冬奥会，美国派出了一支年轻的队伍，因此在体力上也略有优势，因此在第三局继续得分，分别在50:19和52分连续进球，总比分7比0领先。

在比赛还有一分半结束时，法雷尔实现帽子戏法，为美国队再进一球，最终美国8-0大比分战胜中国。

在同时进行的另一场A组比赛中，北美的另一只强队5-1战胜欧洲劲旅德国队。

中国男子冰球队冬奥首秀 照片出自： GETTY IMAGES

2022年北京冬奥会男子冰球赛制

12支球队分成三个种子小组，每组4支球队。循环赛过后，三个小组头名以及成绩最好的小组第二直接晋级四分之一决赛。剩余的八支球队将会进行附加赛，以获得四分之一决赛参赛资格。从附加赛开始，比赛改为淘汰赛赛制。

A组：美国、加拿大、德国、中国

B组：ROC、捷克、瑞士、丹麦

C组：芬兰、瑞典、斯洛伐克、拉脱维亚

2月11日赛程

12:10 丹麦 vs ROC (B组)

16:40 捷克 vs 瑞士 (B组)

16:40 瑞典 vs 斯洛伐克 ( C组)

21:10 拉脱维亚 vs 芬兰 ( C组)