通往巴黎2024之路：皮划艇静水奥运资格体系详解

皮划艇静水运动在1936年柏林奥运会上首次亮相奥运赛场，当时设立了9个奖牌项目。女子项目首次入奥则是在12年后的1948年伦敦奥运会。

2020年东京奥运会上，皮划艇静水奥运参赛人数上首次实现男女平等，男子、女子各123人参赛。2024年巴黎奥运会皮划艇静水参赛人数则调整为男子、女子个117人。

通过本文了解2024年巴黎奥运会皮划艇静水参赛席位的获取方法。

延伸阅读：巴黎2024：争夺奥运会资格的征程已经开启

2024年巴黎奥运会皮划艇静水参赛人数

共有236位运动员（男子、女子各117人+2个参与席位人选）参加2024年巴黎奥运会皮划艇静水比赛的争夺。其中有待运动员争取的席位为男子、女子各115席；东道主法国自动获得男子、女子各2个席位；还有男子、女子合计2个席位作为参与席位使用。

单人皮艇 (K1): 男子、女子各15位选手参赛，15艘艇

双人皮艇 (K2): 男子、女子各22位选手参赛，11艘艇

四人皮艇 (K4): 男子、女子各40位选手参赛，10艘艇

单人划艇 (C1): 男子、女子各14位选手参赛，14艘艇

双人划艇 (C2): 男子、女子各26位选手参赛，13艘艇

每个NOC最多可以有18位运动员参赛，皮艇项目男子、女子最多各6人；划艇项目男子、女子最多各3人。2024年巴黎奥运会上，每个NOC在每个奖牌项目上最多可以有1艘艇参赛。

2024年巴黎奥运会皮划艇静水晋级之路

所有争取奥运席位的NOC至少需要在2023年ICF皮划艇静水世锦赛上参加1个项目的争夺。

下文中提及的“奥运会资格赛”涉及以下赛事：

1. 全球资格赛赛事：2023年ICF皮划艇静水世锦赛

2. 洲际资格赛赛事（欧洲、美洲、亚州、非洲、大洋洲）

全球资格赛赛事：2023年ICF皮划艇静水世锦赛

最初的162个运动员席位（男子、女子各81席）/74个赛艇席位（男子、女子个37艘）将在2023年ICF皮划艇静水世锦赛上产生。上述运动员席位当中包含4个东道主席位（男子、女子各2席）。

单人皮艇K1（男子、女子）：包括东道主席位在内的7个运动员席位（7艘艇）

2023年ICF皮划艇静水世锦赛上男子、女子K1排名前6的选手将会获得1个运动员席位。东道主将会锁定男子、女子个1个席位。

双人皮艇K2（男子、女子）：12个运动员席位（6艘艇）

本届世锦赛上排名最高的6个未获得本项目奥运席位的NOC将会获得男子、女子该项目个1个席位（每个席位包括2位运动员）。

四人皮艇K4（男子、女子）：40个运动员席位 / 10艘艇

巴黎奥运会四人皮艇项目的全部席位都将在2023年世锦赛上产生。本届世锦赛K4项目上排名前十的队伍将会锁定1个参赛席位（4位运动员）。

如果排名前十的NOC代表的大洲数量不足四个，将会对第10名，第9名，乃至第8名NOC的席位进行重新分配。将其席位分配给本届世锦赛K4项目排名最高，且其所属大洲尚未有队伍获得奥运席位的NOC，以达到10个巴黎奥运会K4参赛NOC至少由来自4个不同大洲的NOC构成。

如果2023年世锦赛K4决赛参赛NOC所属大洲数量少于4个，排名最高且尚未获得席位的NOC将会获得运动员席位，这种情况下无需考虑大洲因素。

单人划艇C1（男子、女子）：包括东道主席位在内的6个运动员席位 / 6艘艇

本届世锦赛上排名前五且尚未获得本项目男子或女子C1项目奥运席位的NOC将会获得1个运动员席位。东道主将会锁定男子、女子个1个席位。

双人划艇C2（男子、女子）：16个运动员席位 / 8艘艇

本届赛事上男子、女子C2排名前8的队伍将会锁定2个运动员席位。

重复席位的再分配

作为巴黎奥运会皮划艇静水奥运资格体系的根本原则——每位运动员无论参加多少个项目的争夺，只能够为其所属NOC赢得1个巴黎奥运会运动员席位。运动员一旦赢得奥运会运动员席位之后，他们将无法继续参加其它的奥运会资格赛赛事。

2023年ICF皮划艇静水世锦赛上可能会出现同一个运动员在多个项目上获得奥运会运动员席位的情况。这种情况下，会对其超额赢得的奥运席位进行重新分配，重新分配须参考以下方法：

K2和C2项目的重复席位将会首先汇总，然后分配给2023年世锦赛上排名最高且尚未获得该项目席位的NOC，先确保NOC可以配艇参赛。

上述流程结束后如果出现落单席位，该落单席位将会分配给与其艇种和所属性别相符的K1或C1项目上，2023年世锦赛排名最高且尚未获得奥运席位的运动员所属NOC获得该席位。

C1和K1项目的重复席位将会根据2013年世锦赛相关项目成绩分配给排名最高且尚未晋级的运动员所属NOC。

洲际资格赛赛事

共有72个运动员席位将会通过洲际资格赛赛事进行分配

单人皮艇K1：男子、女子各8个运动员席位（欧洲2席、美洲2席、亚洲2席、非洲1席、大洋洲1席）/8艘艇

双人皮艇K2：男子、女子各10个运动员席位（欧洲2席、美洲2席、亚洲2席、非洲2席、大洋洲2席）/ 5艘艇

单人划艇C1：男子、女子各8个运动员席位（欧洲2席、美洲2席、亚洲2席、非洲1席、大洋洲1席）/8艘艇

双人划艇C2：男子、女子各10个运动员席位（欧洲2席、美洲2席、亚洲2席、非洲2席、大洋洲2席）/ 5艘艇

洲际资格赛赛事席位上限

洲际资格赛上，每个NOC在男子划艇、女子划艇、男子皮艇、女子皮艇每个类别上最多只能获得2个运动员席位。未使用的运动员席位将会根据排名顺延分配给尚未获得对应性别奥运K1和C1席位的NOC。

如果某大洲洲际资格赛赛事无法举办，2023年ICF皮划艇静水世锦赛相关项目的成绩将会用于确定该大洲相关项目的巴黎奥运会运动员席位归属。

法国队的马克西姆·贝蒙参加男子单人划艇200米比赛 照片出自： 2021 Getty Images

东道主席位

东道主预计将会收获以下 4个项目 的参赛席位：

的参赛席位： 男子1000米单人皮艇 - 1个席位

男子1000米单人划艇 - 1个席位

女子500米单人皮艇 - 1个席位

女子200米单人皮艇 - 1个席位

*更多信息请查看上问全球资格赛晋级之路（2023年ICF皮划艇静水世锦赛）

参与席位

单人艇项目上预留2个参与席位给符合参与席位要求的NOC去争取。这两个席位可以用在皮划艇静水或皮划艇激流回旋项目。

欲获得巴黎奥运会皮划艇参与席位的NOC须至少参加过一项奥运会资格赛赛事。

2024年巴黎奥运会皮划艇静水赛程

2024年巴黎奥运会皮划艇静水共设立10个奖牌项目（男子、女子各5个），相较于2020年东京奥运会的12个有所减少。东京奥运会5个男子皮划艇静水奖牌项目中只有3个得到保留。

男子

1000米单人皮艇

500米双人皮艇

500米四人皮艇

1000米单人划艇

500米双人划艇

女子

500米单人皮艇

500米双人皮艇

500米四人皮艇

200米单人划艇

500米双人划艇

*黑体表示该项目和2020年东京奥运会竞赛项目相同。

2024年巴黎奥运会皮划艇静水比赛将于8月6日至10日在马恩河畔韦尔水上运动场进行。该场馆距离2024年巴黎奥运会奥运村39公里。

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2024年巴黎奥运会值得期待的运动员

德国和匈牙利在奥运会皮划艇静水历史奖牌榜上分列前两位，分别斩获29枚和28枚金牌。

2020年东京奥运会上，新西兰队大放异彩令人印象深刻，丽莎·卡灵顿赢得女子200米单人皮艇、500米单人皮艇以及500米双人皮艇3枚金牌成为最亮眼的明星。33岁的卡灵顿此前在2012年伦敦奥运会和2016年里约奥运会上还收获了铜牌。

女子划艇项目上，中国组合徐诗晓/孙梦雅组合在2020年东京奥运会上勇夺女子500米双人划艇金牌后，在2022年世锦赛上再度摘得该项目冠军。巴黎奥运会上，她们将向卫冕发起冲击。

古巴新秀亚历斯莱迪斯·希里洛·杜伯伊斯目前在女子200米单人划艇和500米双人划艇项目上位居第一。20岁的她在去年举行的东京奥运会上完成了奥运首秀史，如果她能够获得巴黎奥运会参赛资格，她很有机会继续创造历史，成为古巴历史上首位女子奥运皮划艇静水奥运冠军。

男子组方面，澳大利亚的托马斯·格林和扬·范德韦斯特胡伊岑在2020年东京奥运会上斩获男子1000米双人皮艇金牌。虽然他们的夺金项目将不会出现在巴黎奥运会上，但是这对组合转战500米双人皮艇项目上后依然排名高居世界第一。格林在男子1000米单人皮艇上位居世界第二，仅落后于2020年东京奥运会铜牌得主，葡萄牙名将费尔南多·皮门塔。后者在2018年和2021年世锦赛上斩获2枚金牌。

男子500米四人皮艇项目上，德国队将会向三连冠发起冲击。目前世界排名第一的乌克兰队同样值得瞩目。东京奥运会银牌队伍西班牙队在2022年世锦赛上夺冠后将在巴黎冲击奥运会最高领奖台。

女子500米四人皮艇项目上，卫冕冠军匈牙利队今年队表现有些起伏，在加拿大达特茅斯举行的2022年ICF皮划艇静水世锦赛上，匈牙利队无缘领奖台。2020年东京奥运会铜牌得主波兰队在2022年世锦赛上夺冠后目前排名世界第一。

2024年巴黎奥运会皮划艇静水奥运资格时间线

2023年8月23-27日 ：ICF皮划艇静水世锦赛

：ICF皮划艇静水世锦赛 待定 ：大洋洲奥运资格赛、非洲奥运资格赛、美洲奥运资格赛、亚洲奥运资格赛、欧洲奥运资格赛

：大洋洲奥运资格赛、非洲奥运资格赛、美洲奥运资格赛、亚洲奥运资格赛、欧洲奥运资格赛 比赛结束后的10个工作日内 ：ICF以书面形式向NOC确认奥运席位获取情况

：ICF以书面形式向NOC确认奥运席位获取情况 ICF通知席位分配后的10个工作日内 ：NOC向ICF确认使用分配到的奥运席位

：NOC向ICF确认使用分配到的奥运席位 NOC确定席位使用情况后的10个工作日内 ：ICF重新分配所有未使用的奥运席位

：ICF重新分配所有未使用的奥运席位 ICF重新分配所有未使用的奥运席位后的10个工作日内 ：NOC向ICF确认重新分配到的席位的使用

：NOC向ICF确认重新分配到的席位的使用 待定 ：三方委员会以书面形式确认参与席位的归属（如适用的话）

：三方委员会以书面形式确认参与席位的归属（如适用的话） 2024年6月30日 ：ICF分配任何未使用的奥运席位

：ICF分配任何未使用的奥运席位 2024年7月8日 ：2024年巴黎奥运会运动项目报名截止日期

：2024年巴黎奥运会运动项目报名截止日期 2024年7月26日至8月11日：2024年巴黎奥运会

点击这里了解其他巴黎奥运会竞赛运动的奥运席位获取方法。