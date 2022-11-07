体操世锦赛总结：关于2024年巴黎奥运会体操赛事我们已经了解的五件事

距离2024年巴黎奥运会还有不足两年时间，经过2022年利物浦体操世锦赛的激烈争夺后，已经有男子、女子各三支队伍锁定了2024年巴黎奥运会竞技体操团体席位。美国、英国、加拿大锁定女子团体席位；中国、日本、英国锁定男子团体席位。

世锦赛尘埃落定后，让我们通过总结本届赛事展望2024年巴黎奥运会的精彩。

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张博恒和桥本大辉在赛场上惺惺相惜 照片出自： 2021 Getty Images

张博恒vs桥本大辉 - 男子个人全能之争掀开启篇章

本届世锦赛之前，外界对于中国选手张博恒和日本名将桥本大辉的男子个人全能之争倍加期待，22岁的前者是世锦赛卫冕冠军，21岁的后者是奥运冠军。最终，两人的表现没有令人失望。

一年前的日本北九州世锦赛决赛中，张博恒以0.017的优势力克桥本大辉成功登顶，但是这一次在利物浦，桥本大辉完成反超，以0.433分优势获胜，登上了最高领奖台。

但是张博恒的表现不可谓不出色，他是决赛全场唯一一位每个项目分数都在14分以上的选手，展现了不俗的综合实力。

可以预见的是，未来两年，他们二人之间的争夺将继续成为男子个人全能的主旋律。

美国女子选手依旧实力超群

本届世锦赛上，美国女子体操队用强大的实力回击了外界的质疑，实现世锦赛女子团体赛六连冠的她们仍然是世界最佳。

值得一提的是，美国队是在缺少手握7枚奥运奖牌的西蒙·拜尔斯以及新科奥运女子个人全能冠军苏妮莎·李的情况下斩获女团冠军的，阵容深度可见一斑。关于上述两位美国名将的未来参赛计划，目前仍不明朗。

本届世锦赛美国女子体操队的人员构成为老将、新人结合。奥运自由操冠军杰德·凯瑞和奥运团体银牌得主乔丹·柴尔斯以及2021年世锦赛个人全能亚军莉安·黄拥有经验，新人西丽斯·琼斯和斯凯·布莱克莉拥有活力和冲劲。

女子跳马决赛后接受Olympics.com专访时，柴尔斯表示：“只是美国队的开始，我们会保持这样的竞争力，保持强大，竭尽全力争取更多荣誉，我知道我们具备怎样的能力。2024年到来之时，我们会更强大。”

中国男子体操队在夺得利物浦世锦赛冠军后在领奖台上庆祝胜利 照片出自： GETTY IMAGES

中国队实力不容小觑

中国队在男子团体赛预赛中表现不太理想后，外界已经将日本队认定为本届世锦赛该项目的冠军绝对热门。

但是中国男队最终复制了曾经在2012年伦敦奥运会上上演过的神迹（预赛排名第六，最终决赛中4分大优势夺金），在决赛中完成逆转，登上了利物浦世锦赛的最高领奖台。

另外，中国队在个别单项方面也继续保持着优势，邹敬园的双杠、韦筱圆的高低杠都保持着决赛全场最高难度，切均成功夺冠。巴黎奥运会上，他们能否延续优势值得期待。

总结经验：永远不能忽视拥有惊人韧劲的中国队！

瑞贝卡·安德拉德更加强大

距离瑞贝卡·安德拉德上演成人组国际赛场首秀已经过去7年之后，这位巴西体操奥运冠军在利物浦再次创造了自己国家的历史。

她在本届世锦赛斩获的女子个人全能金牌是巴西历史上的首枚该项目世锦赛金牌，也是巴西队体操世锦赛历史上第二枚女子个人全能奖牌（加德·巴尔博塞曾经在2006年世锦赛上收获铜牌）。

安德拉德在2021年举行的2020年东京奥运会女子跳马决赛中夺魁后成为首位赢得奥运体操金牌的巴西女子运动员；东京奥运会女子个人全能摘银后，成为首位赢得奥运个人全能奖牌的南美洲选手。本届世锦赛之前，23岁的她已经被视为夺冠热门选手。

安德拉德出道即展露出惊人的天赋，但是2015年、2017年以及2019年的三次十字韧带大伤导致她最终“大器晚成”。

2022年利物浦世锦赛女子团体赛奖牌得主合影 照片出自： 2022 Getty Images

女子团体银牌、铜牌之争同样激励

利物浦世锦赛女子团体赛亚军和季军的争夺同样非常激烈。

最终，英国队和加拿大队和美国队一起登上了领奖台，但是她们和其它队伍之间的分数差距并不大。

比如日本女队，在最后一位高低杠选手深泽登场之前，她们几乎锁定了铜牌，但是最终该选手的两次掉下器械葬送了日本队几乎到手的奥运团体席位。

意大利队同样需要解决稳定性问题，队内领军人物玛蒂娜·马吉奥在团体决赛首个项目高低杠上意外吊杠。

第四名巴西队中名两届奥运参赛选手弗拉维亚·萨莱瓦在预赛中受伤另队伍整体实力受损，团体决赛中，她最终因伤只能参加高低杠比赛。

两年后的东京奥运会上，女子体操团体赛的亚军、季军之争将会更加激烈。