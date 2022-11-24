FIFA世界杯：冷门大盘点

2022年卡塔尔世界杯上，赛前夺冠热门球队德国队和比利时队无缘淘汰赛；沙特阿拉伯在小组赛中击败了被视为夺冠热门的阿根廷队。通过本文一起回顾世界杯历史上令人印象深刻的大冷门。
2022年卡塔尔世界杯小组赛已经接近尾声，赛事至今已经爆出了几个大冷门，比如沙特阿拉伯小组赛首轮击败强大的阿根廷，终结后者等36场比赛不败纪录；日本队首轮将曾经的世界冠军德国队拉下马。
2018年世界杯季军球队比利时队在本届世界杯上止步小组赛，小组赛首战小胜加拿大后，他们0-2爆冷不敌摩洛哥，0-0战平克罗地亚，无缘晋级。身处“死亡之组”的德国队和比利时队同命相连，连续第二届世界杯止步小组赛。
国际足联足球世界杯92年的历史上已经见证了太多令人意想不到的冷门，“弱旅”以下犯上击败欧洲、南美洲强队的戏码经常会上演。
让我们通过本文一起回顾那些世界杯历史上令人印象深刻的冷门。
2022年11月27日，比利时在卡塔尔世界杯小组赛第二场比赛中迎来北非球队摩洛哥。世界排名第二的比利时队在本届世界杯之前被视为夺冠热门球队，四年前的俄罗斯世界杯上他们勇夺季军。而他们本场对手摩洛哥队的世界排名仅为第22位。
比赛中，双方上半场互交白卷后，摩洛哥队凭借罗曼·塞斯第73分钟的进球取得领先。此后，扛住比利时队反扑的摩洛哥在第92分钟扩大了比分，图卢兹射手扎卡里亚·阿布克拉尔破门帮助球队锁定胜局，斩获关键的3分。
四天后，比利时队在小组赛收官战中0-0战平克罗地亚，最终小组排名位于摩洛哥和克罗地亚之后，无缘晋级。摩洛哥队在小组赛最后一场比赛中2-1胜加拿大，强势锁定小组第一。
世界杯四冠得主德国队在卡塔尔世界杯首战中1-2负于日本队绝对称得上是德国队史上令人印象最深刻的失利之一。2018年遭遇卫冕冠军魔咒止步于小组赛的德国队最终也因为首场小组赛的失利付出沉重代价，连续第二届世界杯无缘淘汰赛。
比赛中，德国队在上半场第33分钟凭借京多安的进球拔得头筹，但是最终在下半场被日本队的堂安律和浅野拓磨破门，惨遭逆转。
尽管小组赛第二场1-1战平西班牙、第三场4-2胜哥斯达黎加，德国最终仍然因为净胜球的劣势位居小组第三，目送日本和西班牙晋级16强。
小组赛出局后，效力于切尔西队的前锋凯·哈弗茨接受采访时失望的表示：“现在我们已经连续两次止步小组赛。我认为我们已经不再是一支擅长打锦标赛的队伍。”
2022年11月22日，阿根廷队在他们的卡塔尔世界杯首战中对阵世界排名仅第51位的沙特阿拉伯，但是最终的结果令人惊掉下巴。
那场比赛之前，阿根廷上一次失利还是2019年美洲杯半决赛负于巴西。连续三年保持不败的纪录被沙特阿拉伯终结。
比赛中虽然梅西点球帮助阿根廷取得领先，他也成为首位在四届世界杯均有进球的阿根廷球员，但是阿根廷队在连续三次进球被判越位在先后士气受挫，最终未能守住优势，被对手翻盘成功。
Saudi Arabia beat Argentina. @adidasfootball | #FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 22, 2022
法国球迷一定不会忘记，2002年韩日世界杯卫冕冠军法国小组赛首场比赛的那一幕。塞内加尔队凭借帕帕·博巴·迪奥普上半场的进球在首尔1-0小胜法国。
当时的塞内加尔队是世界杯新军，世界排名仅为第68位。但是他们最终从小组赛脱颖而出。
卫冕冠军法国队最终小组赛垫底，三场小组赛没有进球入账。塞内加尔队最终闯进了四分之一决赛，当时加时赛被土耳其队金球绝杀。
1986年世界杯冠军阿根廷队在1990年意大利世界杯上也曾经被爆出冷门。小组赛首场比赛中，马拉多纳率领的阿根廷队0-1输给了最终只剩9人在场应战的喀麦隆队。
尽管首战失利，但是阿根廷最终仍然挺进了淘汰赛并一路杀进决赛。最终负于联邦德国，位居亚军。
世界杯历史上最著名的冷门之一出自1966年世界杯。比赛在英格兰东北部城市米德尔斯堡队艾雅苏美公园球场进行。
比赛交锋双方分别是首次参加世界杯的朝鲜队以及1934年和1928年蝉联世界杯冠军的意大利队。
那场比赛之前，朝鲜队在小组赛首战负于苏联，之后在第二场比赛中1-1战平了智利。如果最后一场击败意大利队，那么他们将会闯进四分之一决赛。最终他们成功了。
朴斗益上半场队进球帮助朝鲜队书写了世界杯的历史。而意大利队则止步小组赛。
朝鲜队之后在四分之一决赛中输给了尤西比奥领先的葡萄牙队，结束了他们的首次世界杯之旅。他们再度重返世界杯赛场则是在2010年。
1950年世界杯上，此前由于二战缺席三届世界杯的英格兰队首次参赛。美国队和英格兰队历史上的首次交锋也是在1950年巴西世界杯赛场上。
小组赛首场比赛击败智利后，外界认为英格兰队能够轻松击败美国队取得两连胜。但是，美国队乔·盖延斯上半场的进球书写了一段世界杯冷门佳话。
由于当时只有小组头名才能晋级决赛阶段（循环赛）的比赛，英格兰队和美国队均无缘晋级。
那场比赛之后，英格兰队在和美国队的交锋中占据绝对上风，在2022年世界杯开始前双方已经有过11次交锋纪录，英格兰队8次赢得胜利。
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