FIFA世界杯：冷门大盘点

2022年卡塔尔世界杯小组赛已经接近尾声，赛事至今已经爆出了几个大冷门，比如沙特阿拉伯小组赛首轮击败强大的阿根廷，终结后者等36场比赛不败纪录；日本队首轮将曾经的世界冠军德国队拉下马。

2018年世界杯季军球队比利时队在本届世界杯上止步小组赛，小组赛首战小胜加拿大后，他们0-2爆冷不敌摩洛哥，0-0战平克罗地亚，无缘晋级。身处“死亡之组”的德国队和比利时队同命相连，连续第二届世界杯止步小组赛。

国际足联足球世界杯92年的历史上已经见证了太多令人意想不到的冷门，“弱旅”以下犯上击败欧洲、南美洲强队的戏码经常会上演。

让我们通过本文一起回顾那些世界杯历史上令人印象深刻的冷门。