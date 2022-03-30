2022年卡塔尔世界杯：巴西、德国、英格兰锁定入场券

目前，已经有27支球队锁定了2022年男足世界杯的席位。正赛将于今年11月打响，届时将有32支球队参赛。

作者: Aarish Ansari
照片出自： 2021 Getty Images

国际足联2022年男足世界杯将于今年11月在卡塔尔举行，目前参赛席位的争夺激战正酣。

在这个四年周期内，最初参与世界杯席位争夺的国家队数量超过200支，但是最终能够获得入场券的只有32支队伍。

过去几个月，已经有球队陆续锁定了卡塔尔世界杯的参赛资格。

通过本文一起盘点目前已经确定参赛资格的球队。

27支球队已经锁定席位

目前为止，已经有27支球队斩获了2022年世界杯的参赛资格，其中包括作为东道主、自动锁定资格的卡塔尔队。

五届世界杯冠军得主巴西队是南美赛区首支锁定世界杯资格的球队，德国队则是首支锁定席位的欧洲球队。

上一次捧得大力神杯还是在2002年的桑巴军团通过南美区预选赛从9支球队当中脱颖而出，至今为止他们从未缺席过任何一届世界杯。

里奥·梅西领衔的去年美洲杯冠军阿根廷队同样锁定世界杯席位。

欧洲方面，丹麦、法国、比利时、克罗地亚、英格兰、西班牙、塞尔维亚、瑞士紧随德国步伐，分别以所在小组第一的身份锁定卡塔尔世界杯入场券。

C罗领衔的葡萄牙队在小组赛最后一场比赛中被塞尔维亚爆冷后未能获得直接晋级的资格，但是最终通过附加赛过关。四届世界杯冠军意大利队在附加赛半决赛中不敌北马其顿后将无缘西亚之旅。

2022年男足世界杯晋级球队一览：

2022年卡塔尔世界杯晋级球队一览
球队 地区
卡塔尔 亚洲
伊朗 亚洲
韩国 亚洲
沙特阿拉伯 亚洲
日本 亚洲
德国 欧洲
丹麦 欧洲
法国 欧洲
比利时 欧洲
克罗地亚 欧洲
西班牙 欧洲
塞尔维亚 欧洲
英国 欧洲
荷兰 欧洲
瑞士 欧洲
葡萄牙 欧洲
波兰 欧洲
巴西 南美洲
阿根廷 南美洲
厄瓜多尔 南美洲
乌拉圭 南美洲
加纳 非洲
塞内加尔 非洲
突尼斯 非洲
摩洛哥 非洲
喀麦隆 非洲
加拿大 北美洲

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