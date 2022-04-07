埃鲁德·基普乔格：“我有时也会为缺少动力而苦恼”

目标在2024年巴黎奥运会争夺个人第五枚奥运奖牌的肯尼亚长跑巨星分享史诗级长跑表现背后，自己寻找动力源泉的经历以及他迫切期待学会游泳的愿望。

作者: Evelyn Watta
田径
埃鲁德·基普乔格
照片出自： 2020 Pool

即使最伟大的长跑运动员而言，也会在运动生涯当中经历苦恼。

世界上速度最快的马拉松运动员埃鲁德·基普乔格承认，为了找到坚持下去的动力，他也需要“深度开发自己”。

这位来自肯尼亚的两届奥运会男子马拉松冠军透露，他经常会从那些被他赛场表现、辉煌成就以及励志感言激励的人们身上寻找动力。

“我也会有动力不足的时候，但我一直试图从世界各地粉丝发来的信息中获得鼓舞，”基普卓格本周三(4月6日)在他的NN Running Team成立五年庆网络研讨会上说道。

“我一直在激励世界各地的人，想到这一点就会让我获得力量，让我从床上跳起来，去做必须要做的事情。”

关于埃鲁德·基普乔格争胜心态的秘密

基普乔格谈如何保持专注

尽管生涯中取得了令人惊叹的成就，但这位世界纪录保持者表示自己的激情有时也会面临挑战，对此他始终直言不讳。

在记录他成为首位马拉松突破2小时大关人类的纪录片《基普卓格：最后的里程碑》中，基普乔格分享道：“在人生的旅途中，有起有落。在马拉松比赛中，有很多挑战和起伏。训练中有痛苦、长跑过程中也有煎熬。”

在延期至2021年举行的2020年东京奥运会上，37岁的基普乔格成为40年来首位蝉联奥运马拉松冠军的运动员，夯实了他历史最伟大长跑运动员的地位。

如今，他的目标已经锁定在2024年巴黎奥运会上冲击史无前例的奥运三连冠，谈到践行竞技目标过程中自己如何保持专注时，基普乔格表示：

“在比赛过程中，我的脑海中会划过很多东西，天南海北的。但是我会努力抑制住这些想法，专注于自己的比赛表现，专注于自己的目标，完成好比赛。”

“在为准备一场比赛而持续训练4个月后，我知道唯一能够让思想保持专注的方法就是让自己的大脑放松，屏蔽外界信息（干扰）的进入。”

埃鲁德·基普乔格：东京2020奖牌瞬间

在长达一小时的网络研讨会中，NN Running Team分享了来自管理层、理疗师、营养师和simple Kaptagat训练营首席教练帕特里克·桑的经验。

斩获四枚奥运奖牌的基普乔格表示：“跑步是一项团队运动。它不再像人们想的那样是个人运动。”

“当组建跑步团队时，我们发现团队的存在是非常重要的，尤其是在马拉松比赛中。团队成员之间在身体和精神上相互帮助。”

这支队伍于2017年4月由乔斯·赫尔曼斯组建，他召集了一些世界上最好的长跑运动员，在两位马拉松名将——埃赛俄比亚奥运三金得主凯内尼萨·贝克勒以及基普卓格的带领下进行有序的训练。

这就是这位生涯中16次参加马拉松大满贯赛事斩获14冠的长跑巨星所信奉的理念。疫情封城期间，基普乔格无奈重新回到单独训练的模式，他表示如此训练模式对他来说是特别艰难的经历。

基普乔格的下一步计划

基普乔格的新赛季已经于3月6日开始，他在日本马拉松赛上以2小时2分40秒的成绩夺冠。

之后，他逐渐减少了训练量。尽管不喜欢举重，但是他依旧专注于健身房的训练，主要是为了锻炼自己的核心力量。

目前他尚未决定年内是否还会参加马拉松赛事，但是他已经在自己的运动列表中添加了新项目。

“我游泳很菜，我不会游泳，所以这项运动在我的计划当中。”

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