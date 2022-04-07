埃鲁德·基普乔格：“我有时也会为缺少动力而苦恼”

即使最伟大的长跑运动员而言，也会在运动生涯当中经历苦恼。

世界上速度最快的马拉松运动员埃鲁德·基普乔格承认，为了找到坚持下去的动力，他也需要“深度开发自己”。

这位来自肯尼亚的两届奥运会男子马拉松冠军透露，他经常会从那些被他赛场表现、辉煌成就以及励志感言激励的人们身上寻找动力。

“我也会有动力不足的时候，但我一直试图从世界各地粉丝发来的信息中获得鼓舞，”基普卓格本周三(4月6日)在他的NN Running Team成立五年庆网络研讨会上说道。

“我一直在激励世界各地的人，想到这一点就会让我获得力量，让我从床上跳起来，去做必须要做的事情。”

基普乔格谈如何保持专注

尽管生涯中取得了令人惊叹的成就，但这位世界纪录保持者表示自己的激情有时也会面临挑战，对此他始终直言不讳。

在记录他成为首位马拉松突破2小时大关人类的纪录片《基普卓格：最后的里程碑》中，基普乔格分享道：“在人生的旅途中，有起有落。在马拉松比赛中，有很多挑战和起伏。训练中有痛苦、长跑过程中也有煎熬。”

在延期至2021年举行的2020年东京奥运会上，37岁的基普乔格成为40年来首位蝉联奥运马拉松冠军的运动员，夯实了他历史最伟大长跑运动员的地位。

如今，他的目标已经锁定在2024年巴黎奥运会上冲击史无前例的奥运三连冠，谈到践行竞技目标过程中自己如何保持专注时，基普乔格表示：

“在比赛过程中，我的脑海中会划过很多东西，天南海北的。但是我会努力抑制住这些想法，专注于自己的比赛表现，专注于自己的目标，完成好比赛。”

“在为准备一场比赛而持续训练4个月后，我知道唯一能够让思想保持专注的方法就是让自己的大脑放松，屏蔽外界信息（干扰）的进入。”

在长达一小时的网络研讨会中，NN Running Team分享了来自管理层、理疗师、营养师和simple Kaptagat训练营首席教练帕特里克·桑的经验。

斩获四枚奥运奖牌的基普乔格表示：“跑步是一项团队运动。它不再像人们想的那样是个人运动。”

“当组建跑步团队时，我们发现团队的存在是非常重要的，尤其是在马拉松比赛中。团队成员之间在身体和精神上相互帮助。”

这支队伍于2017年4月由乔斯·赫尔曼斯组建，他召集了一些世界上最好的长跑运动员，在两位马拉松名将——埃赛俄比亚奥运三金得主凯内尼萨·贝克勒以及基普卓格的带领下进行有序的训练。

这就是这位生涯中16次参加马拉松大满贯赛事斩获14冠的长跑巨星所信奉的理念。疫情封城期间，基普乔格无奈重新回到单独训练的模式，他表示如此训练模式对他来说是特别艰难的经历。

基普乔格的下一步计划

基普乔格的新赛季已经于3月6日开始，他在日本马拉松赛上以2小时2分40秒的成绩夺冠。

之后，他逐渐减少了训练量。尽管不喜欢举重，但是他依旧专注于健身房的训练，主要是为了锻炼自己的核心力量。

目前他尚未决定年内是否还会参加马拉松赛事，但是他已经在自己的运动列表中添加了新项目。

“我游泳很菜，我不会游泳，所以这项运动在我的计划当中。”