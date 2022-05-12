伊莱恩·汤普森-赫拉：我很想打破世界纪录

牙买加田径巨星伊莱恩·汤普森-赫拉已经正式将目标锁定在女子100米世界纪录上。

这位连续两届奥运会包揽女子100米、200米短跑金牌的女子短跑巨星表示她将要向由弗洛伦斯·格里菲斯-乔伊娜保持了34年之久的女子100米世界纪录——10秒49发起冲击。

29岁的汤普森-赫拉在接受BBC新闻采访时说道：“我的主要目标是世锦赛，我真的想要打破世界纪录。我觉得当我做好充分准备的时候，再赶上一个好天气的话，就有可能做到。”

经历了2021赛季的辉煌之后，汤普森-赫拉意识到，重新书写女子短跑历史对于她而言是可行的。

去年夏天的2020年东京奥运会上，汤普森-赫拉在蝉联短跑双冠的道路上打破了乔伊娜保持的女子100米奥运会纪录。不久之后的钻石联赛俄勒冈尤金站比赛中，她的成绩更进一步，达到10秒54的历史第二好成绩。距离世界纪录只差0.05秒。

汤普森-赫拉的成绩在近30年间无人能及，牙买加巨星也承认，如此好的成绩她自己也是始料未及的。

这位2022年劳伦斯年度最佳运动女性奖得主在BBC采访中继续说道：“当我回看比赛时，我的感觉是：不可能吧？表是不是坏了？我没跑进10秒6吧？”

“在我看来，我没有跑的那么快，我也没有感觉到自己跑了那么快。所以当我看到10秒54的成绩时，我的感觉是：啥？我跑出了生涯最恐怖的成绩。我真没感觉到自己跑了那么快。”

“我觉得自己还有很多能量去释放”——伊莱恩·汤普森-赫拉在BBC采访中谈打破女子100米世界纪录的目标。

伊莱恩·汤普森-赫拉的宿命之约

今年的田径世锦赛将在著名的尤金海沃德体育场举行，那里是汤普森-赫拉去年创造生涯最佳成绩的地方。因此，今年人们对于她打破多年来无人能及的世界纪录非常期待。

由于比赛现场条件对于运动员挑战世界纪录而言非常关键，因此今年重返福地比赛对于牙买加人而言“地利”条件已经满足。

对于汤普森-赫拉而言，打破一个在她出生之前就已经存在的世界纪录将会是非常特别的感觉，她解释道：

“今年我就30岁了，看我这样一位30岁的短跑运动员打破乔伊斯的世界纪录因该是挺精彩的事。如果成功的话，这一成就将被载入史册，是永远无法抹去的一笔。这对我而言是非常重要的事情。”

距离世锦赛开幕还有两个月时间，在此之前，赫拉全身心投入到备战当中。5月13日，她在2022年波多黎各田径经典赛上以10秒93的成绩轻松夺冠，她能否在世锦赛赛场得偿所愿，值得期待。