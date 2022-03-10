艾芭·阿斯约: 高山滑雪，痛并快乐着

艾芭·阿斯约刚刚在2022年北京冬残奥会上赢得了一枚高山滑雪的金牌，但她已经迫不及待地向一个机会进发了。

她告诉Olympic.com说：”我现在只想滑雪！"

在她赢得比赛后，她休息了几天，她在运动员村享受了一些休闲时光。

"我的理疗师也是个女孩，是队里唯一的女孩，我们去了[沙龙]。她就说，'你应该把瑞典国旗'[带到奖牌仪式上]。我想，'这很好！' 也许如果我在领奖台上，我可以拿着奖牌，展示它们，因为看起来真的很闪亮！”

艾芭·阿斯约领取金牌 照片出自： Getty Images

她的目标是在北京赢得一枚残奥会金牌。在她的第一个奖牌项目，即上周六的滑降比赛后，她明显感到不安，当时她只得到了一枚铜牌，她承认她觉得这并不容易。

"我很激动......我是一本打开的书。你可以看到一切。我内心的一切感受你都能看到。因此，在那天[当我赢得金牌]，我感到非常轻松。当然，快乐，但解脱。"

艾芭在滑雪时最开心，但有时也很痛苦。

“当我滑雪时，有时会非常疼，每天都是，站起来和走路都是如此。当我滑雪时，或做一般的训练时，我就会[感到]这种疼痛…… 但是，除此之外，当我在滑雪的时候，那就是纯粹的快乐。

"这很值得。疼痛只是其中之一。而我从滑雪中得到的其他一切是如此之多"。

这位21岁的选手曾经试图隐藏自己的残疾，在健全人的赛事中参赛，但随着时间的推移，她与其他运动员的差距开始变得更大。

她的右腿天生患有静脉畸形骨肥大综合症，但她一直在试图保守这个秘密。

"我用这条[腿]走了18年。[我一直在假装，穿的衣服也掩盖了我的腿这么久。我做了一个决定--这不是一个一夜之间的决定--那就是[我]应该尝试残疾人运动。"

艾芭·阿斯约 照片出自： Getty Images

面对恐惧，树立信心

这是一个让人畏惧而缓慢的过程。渐渐地，艾芭开始对自己有了信心，接受了自己的残疾。

"通过接触我最害怕的事情，也就是展示我的腿，谈论它，告诉人们我有残疾......经过一次又一次的接触，我开始注意到人们对我的腿反应并不差。慢慢地[我的态度改变了]，喜欢上了我的腿[并把它看作是]好东西。我不讨厌它"。

面对她的恐惧也给了她一些其他礼物：对她的身体和其他人的身体的欣赏。

“我认为我很自信。也许它不是百分之百的好，但它几乎是[百分之百]。我不认为自己有什么不健全的。是的，我有这条腿，它是这样的—但我身体的其他一切，我认为是完美的。

"我看到你。我就看到你[是]完美的。而这就像是有残疾的积极因素......。许多人都说："是的，我有一个大鼻子。我在人们身上看不到这些。我只看到他们是否是残疾人。"

残疾人士的成长和学习如何应对霸凌

艾芭有一个很好的理由来隐藏她的残疾。人们对她很刻薄。这意味着她成长的环境并不容易，而且她不喜欢沉浸在这些回忆中。

“我的腿是黑色的，是紫色的，从脚趾到臀部都有静脉。因此，在成长过程中，孩子们[是]很刻薄。他们并不是有意要刻薄，但他们说的是他们当下的感觉。在青少年的时候，是最糟糕的。我甚至不想记住它。人们所说的所有事情。但现在，你知道，作为一个成年人，就会觉得，不过是孩子。

"我想对[处于]那个年龄段的人说：会好起来的。我很抱歉。你现在真的不能做什么，你必须长大。也许你听不进去，当你在那个年龄段的时候，仍然是如此艰难。

社交媒体和发布完美照片的压力加剧了这个问题。艾芭点头表示同意。"在那个年龄段，一切都只是为了你的外表。"

艾芭的叔叔是个传奇 照片出自： 2013 Getty Images

艾芭的叔叔约翰内斯：瑞典最强壮的人

艾芭的叔叔在一个叫做"世界上最强壮的人 “节目中被称为约翰内斯·阿斯约，他在国际比赛中举起巨大的木桶和飞机。这种竞争精神已经影响到了艾芭，但他们的相似之处也仅限于此了。

"我又高又瘦，我没有他那样的身体。他非常强壮，我爸爸和我爷爷也是如此。而我没有得到这样的基因！"。

"他的[营养]真的很好，你吃什么，不吃什么。当我觉得没有动力去训练时。他真的很会鼓励人。"

艾芭还与她的另一位体育英雄—美国滑雪运动员林赛·沃恩有几分相似。

"我只是崇拜她。她是如此的酷。我记得在我小的时候看到她并为她欢呼。我记得只是这个美丽、高大的女孩，她无所畏惧，有一头金色的长发。我真的很喜欢她，现在也是。"

艾芭的目标是接下来在北京的比赛以及一年后的世锦赛。而无论在接下来的几天里，或者在一年后的世锦赛上将发生什么，艾芭知道，她已经完成了她的一个大的人生目标，即成为残奥会冠军。如果没有她身后那些一直支持她的人，这是不可能的。

“我想对我的家人说声谢谢，我的妈妈、爸爸和我的妹妹，因为没有你们，我真的不会在这里。过去的三年是如此艰难。”

艾芭眼里含着泪水，她还有最后一句话要感谢。

“我想说，感谢瑞典向我敞开怀抱，给了我人生重生的机会。”