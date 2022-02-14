两届冬奥单板冠军杰米·安德森谈痛失决赛资格：“不知道未来会怎样” 

冬奥单板滑雪坡面障碍技巧冠军杰米·安德森需要一些时间来走出失利阴影。

未能晋级2022年北京冬奥会女子单板大跳台决赛后，平昌冬奥会冠军得主杰米·安德森对自己产生了质疑。

“今年以来我一直在告诉自己，已经无需再证明什么了，我已经拥有一个很精彩的职业生涯，接下来的就是自己和自己的比赛。我觉得冠军选手和精英运动员经常就是自己和自己的较量了。今天我就是和自己比赛，我知道自己能做什么。但是当我无法完成自己想做的事后，我就会有巨大的挫败感。虽然周围的人安慰我，鼓励我，但是今天的挫败是深至内心深处的。”

“我觉得任何事情的发生都是有原因的。所以我就听天由命吧，上天会继续指引我前进的道路的。”

“我现在并不是100%确定未来会怎样。我想要打造一个花园，养很多小动物。我真的希望有个家。但是，这次冬奥会没有夺冠后，我感觉对我的冲击有点大。我可能会回到意大利吧。我从没说过这届冬奥会是我的最后一届，但是接下来是否还会参加冬奥会，我也不知道。”

31岁的杰米·安德森在周一的比赛中前两次滑行全部失败，最终虽然在第3跳滑出89.75的成绩，但是119.75的总分不足以晋级。只有排名前12的选手能够晋级决赛，安德森最终排名第15位。

2022年北京冬奥会单板坡障冠军佐伊·萨多夫斯基·辛诺特（新西兰）凭借第1滑和第3滑的高分以第一身份晋级，成绩为176.50分。日本选手村濑心椛和岩渕丽乐分列二、三位。