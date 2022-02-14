两届冬奥单板冠军杰米·安德森谈痛失决赛资格：“不知道未来会怎样”
2018年平昌冬奥会女子单板大跳台亚军在北京冬奥会资格赛中由于前两滑失误，最终未能晋级决赛。
作者: Sven Busch
照片出自： 2022 Getty Images
冬奥单板滑雪坡面障碍技巧冠军杰米·安德森需要一些时间来走出失利阴影。
未能晋级2022年北京冬奥会女子单板大跳台决赛后，平昌冬奥会冠军得主杰米·安德森对自己产生了质疑。
“今年以来我一直在告诉自己，已经无需再证明什么了，我已经拥有一个很精彩的职业生涯，接下来的就是自己和自己的比赛。我觉得冠军选手和精英运动员经常就是自己和自己的较量了。今天我就是和自己比赛，我知道自己能做什么。但是当我无法完成自己想做的事后，我就会有巨大的挫败感。虽然周围的人安慰我，鼓励我，但是今天的挫败是深至内心深处的。”
“我觉得任何事情的发生都是有原因的。所以我就听天由命吧，上天会继续指引我前进的道路的。”
“我现在并不是100%确定未来会怎样。我想要打造一个花园，养很多小动物。我真的希望有个家。但是，这次冬奥会没有夺冠后，我感觉对我的冲击有点大。我可能会回到意大利吧。我从没说过这届冬奥会是我的最后一届，但是接下来是否还会参加冬奥会，我也不知道。”
31岁的杰米·安德森在周一的比赛中前两次滑行全部失败，最终虽然在第3跳滑出89.75的成绩，但是119.75的总分不足以晋级。只有排名前12的选手能够晋级决赛，安德森最终排名第15位。
2022年北京冬奥会单板坡障冠军佐伊·萨多夫斯基·辛诺特（新西兰）凭借第1滑和第3滑的高分以第一身份晋级，成绩为176.50分。日本选手村濑心椛和岩渕丽乐分列二、三位。