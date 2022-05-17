IFSC攀岩世界杯盐湖城站：前瞻、赛程和应该关注的明星选手

接下来的两站世界杯攀岩赛事都将在美国盐湖城举行，其中首站比赛将在5月20-22日展开。和上一站首尔站的赛事安排相同，盐湖城站比赛同样将展开速度攀岩和攀石两个项目的争夺。

本土作战的美国名将娜塔莉亚·格罗斯曼有望在家门口再创佳绩，印尼速度攀岩世界纪录保持者基罗马尔·卡蒂宾将和队友维德里克·莱昂纳多展开激烈争夺。通过本文了解本周末攀岩世界杯盐湖城站比赛你需要了解的一切。

首尔站回顾

上一站攀岩世界杯首尔站比赛精彩纷呈，两项世界纪录告破。波兰选手亚历山德拉·米罗斯瓦夫刷新了女子速度攀岩世界纪录，成绩为位6秒64。最终她也在决赛中一举夺魁。印尼选手基罗马尔·卡蒂宾则刷新了男子速度攀岩世界纪录，成绩为5秒17。但是他在决赛中不敌队友维德里克·莱昂纳多。上述三位选手本周末都将在盐湖城继续登场。

攀石比赛同样精彩，娜塔莉亚·格罗斯曼以绝对实力摘得女子组金牌。在夺冠道路上，四次登顶。法国选手奥里亚内·贝尔托尼和美国选手布鲁克·拉布图分获亚军和季军。

男子攀石方面，日本选手横扫领奖台。世界冠军藤井快逆转夺冠，楢崎智亚和绪方良行分列亚军和季军。

盐湖城站比赛应该关注的明星

奥运冠军亚尼娅·甘布莱特本赛季在瑞士迈林根的世界杯揭幕战中摘得攀石冠军，但是她已经表示本赛季不会再继续参加世界杯攀石比赛。美国名将格罗斯曼在主场亮相之前已经展现了不俗的状态。

格罗斯曼在首尔站表现亮眼，她期待能够将良好表现带到盐湖城。她的队友拉布图同样值得关注，回到主场比赛的她期待给上一站的铜牌换一换颜色。

本赛季女子攀石世界排名上，格罗斯曼以1805分位居第一，领先1415分的法国名将贝尔托尼。塞尔维亚的斯塔萨·格乔1105分位居第三。

男子攀石方面，日本三杰霸占世界排名的前三位，前两站赛事斩获1金1银的楢崎智亚位居第一，绪方良行和藤井快分列二、三位。盐湖城站比赛中，他们能否继续该项目的统治？我们拭目以待。

男子速度攀岩项目上，印尼选手占据世界排名前三位。莱昂纳多、卡蒂宾、阿迪·穆尔约诺分列前三。盐湖城站比赛中，他们三人之间的争夺也许能够再次刷新世界纪录，首尔站比赛中，卡蒂宾刷新了此前由莱昂纳多保持的世界纪录。

女子速度攀岩新世界纪录保持者米罗斯瓦夫是该项目上应该关注的焦点选手。盐湖城站比赛中，美国选手艾玛·亨特期待主场能够有更好的表现。世界排名第三的波兰选手亚历珊德拉·卡鲁卡以及第四的德国选手弗兰齐斯卡·里特尔也将向冠军发起冲击。

攀岩世界杯盐湖城站赛程安排

5月20日，周五：

12:15 - 速度攀岩资格赛

20:00 - 速度攀岩决赛

5月21日，周六：

9:00 - 男子攀石资格赛

18:00 - 女子攀石资格赛

5月22日，周日：

11:00 - 攀石半决赛

16:00 - 男子攀石决赛

之后进行女子攀石决赛

哪里观看攀岩世界杯盐湖城站比赛？

olympics.com为您带来未来两站攀岩世界杯盐湖城站比赛的现场直播。两站赛事比赛日期分别是5月20-22日和5月27-29日（您所在的地区可能会有地区限制）。