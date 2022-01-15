克洛伊·金和平野步梦登顶世界杯拉克斯站最高领奖台

女子单板滑雪U型场地技巧冬奥卫冕冠军克洛伊·金（美国）在拉克斯公开赛上以90.25分夺得冠军，她也是本场比赛中唯一一位成绩突破90分的女子运动员。

在单板U槽这个主项上，克洛伊·金自2018年开始就从未在世界杯分站赛上失利过，参赛必夺冠。

本站比赛中，日本名将小野美月以89.00分位居次席，西班牙名将奎拉尔特·卡斯特列特80.00分收获铜牌。

凭借第1滑锁定冠军后，轻松上阵的克洛伊·金在第2滑当中大胆尝试新动作，但是中途失误。

赛后接受直播采访时，克洛伊·金表示：“我真的想在这里为现场观众带来一些新东西。很遗憾最终未能如愿。”

中国单板选手武绍桐、蔡雪桐、刘佳宇在本站比赛中全部进入决赛，最终排名分列6、7、8位。

本赛季女子单板U型场地技巧世界杯排名方面，蔡雪桐以219分位居第一，日本选手富田濑奈和小野美月分别以190和175分位居第2和第3。

拉克斯站登上领奖台的肖恩·怀特距离第五届冬奥会又近一步

冬奥三金得主肖恩·怀特在拉克斯登上领奖台，这是他自2018年来首次登上世界杯分站赛领奖台。距离北京冬奥会开幕还有三周，他用强势表现给自己增添信心。

本站比赛冠军属于两届冬奥会亚军、日本名将平野步梦，但是位居季军的怀特成功抢戏。在比赛过程中，怀特用行动证明自己依然有争夺奖牌的实力。平野步梦凭借第1滑的精彩表现获得93.25分，收获新年以来的个人第二冠。主场作战的瑞士名将扬·谢勒在第2滑中获得90.00分，摘得一枚银牌。

此前感染新冠病毒的怀特是在最后时刻做出决定参加拉克斯站比赛的，希望以此表现为自己入选美国代表团加码。

今年35岁的怀特在第1滑中采取保守策略，最终收到回报。84.00的成绩为他带来一枚久违的世界杯奖牌。美国巨星上一次获得世界杯分站赛奖牌还是在2018年的阿斯彭站比赛，当时他获得了满分100分。

肖恩·怀特展望北京冬奥会：“我是竞争者！”

上周接受Olympics.com采访时，怀特正处于新冠康复过程当中，当时他以为突如其来的病情会对他第五次参加冬奥会产生重大影响。

在备战上周美国马默斯山站比赛过程中，怀特因为疲劳、呼吸急促等新冠副作用的影响最终选择退赛。

在拉克斯站夺铜后的采访中，怀特说道：“整个赛季都觉得自己不是我自己，很不幸我又感染了新冠，那个过程确实不好受。”

“这次比赛我感觉自己度过了很美妙的时光，当我抵达这里时我就觉得，这场比赛有戏。这次我和一些老朋友一起比赛，天气非常好，场地条件也很棒！”

出于保险起见，怀特在第2滑同样非常保守，但是这并不意味着他已经放弃重登冬奥会最高领奖台的希望。

怀特继续说道：“能够再次登上领奖台我真的太开心了。接下来的问题就是如何能够夺冠了。我一直在努力争取入选国家队，努力保持健康、保持强大、保持动力。接下来的要考虑的就是我能够以怎样的表现，帮助自己再次登上最高领奖台。我认清了自己的水平，知道我该做些什么，这很棒。这次我是一个竞争者，我想要夺冠！”

身为冬奥会三金得主的怀特目前是美国单板滑雪队排名第二的男子选手，已经达到队内选人标准的他几乎已经锁定了自己的2022年北京冬奥会入场券。

美国代表团的教练将于下周开会讨论，最终在1月21日之前敲定正式的参赛人选名单。