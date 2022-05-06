中国攀岩队近期动态更新：全能组选拔赛落下帷幕

攀岩运动作为新项目于延期至2021年举行的2020年东京奥运会上完成了奥运首秀。潘愚非和宋懿玲代表中国攀岩队参加了奥运会的争夺，分列第14位和第12位。

东京奥运会攀岩比赛强调选手的综合实力，采用全能赛赛制。统计选手在难度攀岩、速度攀岩和攀石三个项目的总成绩进行排名。

2024年巴黎奥运会上，攀岩依然是正式竞赛项目，但是在项目安排上做出了调整。速度攀岩单独列为奖牌项目，全能赛则只考核运动员难度攀岩和攀石的综合实力。

从2021年底开始，中国攀岩队开始以训练营的形式组织集训。集训结束后进行选拔赛，检验训练成果。

由于疫情原因，中国攀岩队已经远离国际赛场多时。为了让运动员能够更好的了解到国际攀岩比赛的情况，尽可能做好更充分的准备，中国队在训练基地的攀岩路线设置参考了本赛季ISFC世界杯首战赛事瑞士迈林根站比赛的路线。

5月5日，中国攀岩队全能组选拔赛在贵州清镇市落幕。在为期两天的比赛中，运动员在4日进行了攀石和难度攀岩的比拼，5月则是体能测试。统计运动员总成绩时，两天的成绩占比分别是70%和30%。

最终中国攀岩队确定了亚运会攀岩全能项目男子、女子各4人的初选名单：

男队：潘愚非、宋华龙、瞿海滨、黄锦彬

女队：洛知鹭、向红春、黄雅君、黄子涵

原定于经过未来几个月的继续打磨，最终选出男子、女子各两位选手参加亚运会。但是由于亚奥理事会于5月6日宣布2022年杭州亚运会将延期至2023年举行，相信队伍未来的训练计划也将因此进行调整。

潘愚非在2020年东京奥运会男子攀岩全能赛难度攀岩预赛中 照片出自： Jeff Roberson - Pool

拥有奥运会经历的潘愚非在接受中央电视台采访时聊到自己在奥运会之后的变化时说道：“我觉得自己主要需要加强需要瞬间爆发力和大力量的动作。在新的体能外教的指点下，明显感觉自己弥补了很多。之前也已经解决了自己推、撑能力不足的问题。现在就是需要让自己更全面一点，我能感觉到在脚踏实地的进步。”