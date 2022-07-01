攀岩世界杯维拉尔站：龙见国和邓丽娟摘得速度攀岩桂冠

国际攀岩联合会（IFSC）世界杯瑞士维拉尔站比赛中，世界上速度最快的速度攀岩选手齐聚，最终中国选手邓丽娟和龙见国分别斩获女子、男子速度攀岩冠军。

女子组比赛中，邓丽娟展现了统治力，以6秒87的成绩夺冠。她的队友牛迪以8秒22获得亚军。

印尼选手德萨克·玛德·瑞塔·库苏玛·德维在小决赛中击败波兰选手安娜·布罗泽克，摘得铜牌。

轻松夺冠后，邓丽娟赛后接受采访时心情大好，她表示：“我特别开心，我要感谢国家在疫情期间给予我们的支持，最终我们重返世界杯赛场，这对我们来说意义很重要。”

男子速度攀岩比赛中，中国选手横扫领奖台：龙见国5秒23夺冠，伍鹏以微弱劣势屈居亚军，成绩为5秒24。

印尼选手维德里奇·莱昂纳多在比赛中跌落，铜牌被另一位中国选手龙金宝收入囊中，而莱昂纳多最终位居第四，

本周四刷新自己保持的世界纪录的基罗马尔·卡蒂宾最终位列第五。

险胜夺冠后，龙见国表示：“我特别兴奋，赛前没想过自己能夺冠。”

“这是我第一次参加世界杯赛事，取得这个结果让我感觉非常好。感谢国家给予我们的支持，让我们一步步走到这里。”

比赛结果查询：女子比赛结果和男子比赛结果

难度攀岩决赛将于7月2日周六进行。维拉尔站比赛将在olympics.com的Olympic Channel版块直播（可能会有地区限制）。

赛程：2022年IFSC攀岩世界杯维拉尔站

本周末比赛继续，通过 Olympic Channel观看比赛直播。

赛程 (UTC +2:00)

周六，7月2日

10:00 - 难度攀岩半决赛

20:00 - 难度攀岩决赛

之后是女子难度攀岩决赛