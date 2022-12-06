2022年世界羽联世界巡回赛总决赛：赛程和看点前瞻

谁将加冕羽毛球世界巡回赛赛季总冠军桂冠？这个问题有待40位世界世界顶级羽毛球运动员在2022年世界羽联世界巡回赛总决赛上为您揭晓答案。 世界羽联世界巡回赛总决赛（以下简称“总决赛”）仅邀请年度巡回赛排名前八的选手/组合参赛，比赛赛制相较于以往的分站赛增加了小组赛阶段的比赛。由于选手之间实力接近，因此本决赛的胜负更加难以预测。这无疑也增加了这项赛事的魅力。 参加今年总决赛的选手中包括多位卫冕冠军：丹麦男单世界排名第一的安赛龙、韩国一姐安洗莹、日本男双名组合保木卓朗/小林优吾、泰国世界排名第一的混双组合德差波/沙西丽均将参赛。只有女双卫冕冠军组合（韩国金昭映/孔熙容）缺席今年的总决赛之旅。 通过本文一起前瞻今年总决赛您需要提前了解的关键信息。

2022年世界羽联世界巡回赛总决赛：比赛时间和比赛地点 2022年总决赛将于12月7日至11日在泰国曼谷的尼米布特尔体育馆（Nimibutr Arena）举行。 这是泰国首都在两年来第二次承办国际羽联年终总决赛赛事，上一次是在2021年1月承办2020年总决赛。尼米布特尔体育馆此前在2012年至2018年间一直负责承办每年一度的泰国公开赛赛事。 2022年总决赛原定在中国广州举行，但是由于疫情原因，最终改在泰国曼谷举行。 本届总决赛将于12月7日拉开战幕，首先进行小组赛的争夺。12月11日将会进行5个单项的决赛。

2022年世界羽联世界巡回赛总决赛：各单项焦点选手/组合 男子单打 参赛选手： A组：安赛龙（丹麦）、普兰诺伊（印度）、奈良冈功大（日本）、陆光祖（中国） B组：周天成（中华台北）、乔纳坦（印尼）、金廷（印尼）、骆健佑（新加坡） 安赛龙集男单奥运会、世锦赛冠军以及世界排名第一于一身，此外他也是总决赛的卫冕冠军得主。本届赛事上，外界普遍看好他将蝉联桂冠。 今年，安赛龙斩获8项赛事冠军，其中包括5站世界巡回赛赛事冠军和世锦赛冠军。丹麦人实力强大、状态稳定，想要将他拉下王座并非易事。世界排名第二的马来西亚一哥李梓嘉被陆光祖“绝杀”无缘总决赛后，世界排名次之的骆健佑、周天成、乔纳坦有机会凭借总决赛的优异成绩提升世界排名，这对他们而言无疑是一大动力。 21岁的日本选手奈良冈功大是本赛季巡回赛赛场涌现出的亮眼新星，今年斩获了越南公开赛冠军。

女子单打 参赛选手： A组：陈雨菲（中国）、安洗莹（韩国）、山口茜（日本）、玛丽斯卡（印尼） B组：戴资颖（中华台北）、何冰娇（中国）、因达农（泰国）、布桑南（泰国） 虽然印度名将辛杜因伤退赛，但是本届总决赛女单项目的星光没有因此而暗淡。8位参赛选手均为实力派。 韩国一姐安洗莹目前世界排名第二，是总决赛卫冕冠军。她的卫冕道路上要面对世界冠军山口茜、前世界第一戴资颖以及奥运冠军陈雨菲的挑战。陈雨菲和戴资颖此前分别在2019年和2020年登顶总决赛女单最高领奖台。中国名将何冰娇在年底状态出色，连续斩获丹麦公开赛和法国公开赛冠军，她有实力击败任何一位对手。 坐拥主场之利的因达农和布桑南也有实力在主场夺魁。

男子双打 参赛组合： A组：阿尔菲安/阿德里安托（印尼）、王耀新/张御宇（马来西亚）、保木卓朗/小林优吾（日本）、崔率圭/金元昊（韩国） B组：阿山/亨德拉（印尼）、刘雨辰/欧烜屹（中国）、阿斯特鲁普/安德斯（丹麦）、谢定峰/苏伟译（马来西亚） 日本的保木卓朗/小林优吾组合不仅是卫冕冠军，还是世界排名第一的组合。他们的卫冕道路上将要面对阿尔菲安/阿德里安托的强力挑战，后者本赛季巡回赛上多次取得佳绩。马来西亚组合谢定峰/苏伟译则是今年的世锦赛冠军组合。 另一对印尼组合阿山/亨德拉组合和丹麦组合阿斯特鲁普/安德斯都已经是巡回赛赛场经验丰富的组合，实力不可小觑。 本届总决赛男单选手实力平均，冠军争夺相当开放。

女子双打 参赛选手： A组：郑娜银/金慧贞（韩国）、艾姆萨德姐妹（泰国）、宗空攀/拉温达（泰国）、许嘉雯/林秋仙（马来西亚） B组：张殊贤/郑雨（中国）、陈清晨/贾一凡（中国）、陈康乐/蒂娜（马来西亚）、拉哈尤/拉马丹蒂（印尼） 本届总决赛女双赛事的冠军可能是五个项目当中最难预测的一个。世界排名第二的日本组合松山奈未/志田千阳因伤退赛，卫冕冠军金昭映/孔熙容（韩国）未能获得参赛资格。 中国的**“凡尘”组合**是世锦赛冠军以及目前世界排名第一的组合，2022年斩获6项赛事冠军的她们能否年终再登顶我们拭目以待。 泰国的埃姆萨德姐妹有望借助主场之利取得佳绩。

混合双打 参赛组合： A组：郑思维/黄雅琼（中国）、吴埙阀/赖洁敏（马来西亚）、里瓦尔迪/门塔里（印尼）、吉凯尔/德尔吕（法国） B组：德差波/沙西丽（泰国）、王懿律/黄东萍（中国）、陈健铭/赖沛君（马来西亚）、苏帕克/苏皮萨拉（泰国） 混双赛场，“雅思”组合的强大和统治力就相当于男单赛场的安赛龙。2022年，“雅思”组合曾经遭遇短暂的拆对，在亚锦赛重新携手后，他们以摧枯拉朽之势豪取7连冠，一度取得38连胜。本赛季，他们在携手参加的所有赛事中均闯进半决赛，其中只有日本公开赛和全英公开赛上未能夺得冠军。 奥运冠军组合王懿律/黄东萍在日本公开赛之后也经历和“雅思”组合一样的拆对考验。黄东萍和新搭档冯彦哲一起也取得了不错的成绩。本届总决赛“黄鸭”组合重新归来，能否复制“雅思”组合的成功我们拭目以待。 不要忘记，世界排名第一的混双组合德差波/沙西丽是卫冕冠军。主场作战的他们将是两对中国组合争冠道路上的强劲挑战。