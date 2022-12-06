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2022年世界羽联世界巡回赛总决赛：赛程和看点前瞻

12月7日至11日，世界顶尖羽毛球运动员将在泰国曼谷集结，参加今年世界羽联巡回赛总决赛的争夺。通过文本了解关于本届赛事您需要了解的关键信息。

1 分钟 编辑： ZK Goh
discipline羽毛球
郑思维/黄雅琼庆祝马来西亚公开赛夺冠
(照片出自： Jabatan Penerangan Malaysia)

谁将加冕羽毛球世界巡回赛赛季总冠军桂冠？这个问题有待40位世界世界顶级羽毛球运动员在2022年世界羽联世界巡回赛总决赛上为您揭晓答案。

世界羽联世界巡回赛总决赛（以下简称“总决赛”）仅邀请年度巡回赛排名前八的选手/组合参赛，比赛赛制相较于以往的分站赛增加了小组赛阶段的比赛。由于选手之间实力接近，因此本决赛的胜负更加难以预测。这无疑也增加了这项赛事的魅力。

参加今年总决赛的选手中包括多位卫冕冠军：丹麦男单世界排名第一的安赛龙、韩国一姐安洗莹、日本男双名组合保木卓朗/小林优吾、泰国世界排名第一的混双组合德差波/沙西丽均将参赛。只有女双卫冕冠军组合（韩国金昭映/孔熙容）缺席今年的总决赛之旅。

通过本文一起前瞻今年总决赛您需要提前了解的关键信息。

2022年世界羽联世界巡回赛总决赛：比赛时间和比赛地点

2022年总决赛将于12月7日至11日泰国曼谷尼米布特尔体育馆（Nimibutr Arena）举行。

这是泰国首都在两年来第二次承办国际羽联年终总决赛赛事，上一次是在2021年1月承办2020年总决赛。尼米布特尔体育馆此前在2012年至2018年间一直负责承办每年一度的泰国公开赛赛事。

2022年总决赛原定在中国广州举行，但是由于疫情原因，最终改在泰国曼谷举行。

本届总决赛将于12月7日拉开战幕，首先进行小组赛的争夺。12月11日将会进行5个单项的决赛。

2022年世界羽联世界巡回赛总决赛：各单项焦点选手/组合

男子单打

参赛选手

A组：安赛龙（丹麦）、普兰诺伊（印度）、奈良冈功大（日本）、陆光祖（中国）

B组：周天成（中华台北）、乔纳坦（印尼）、金廷（印尼）、骆健佑（新加坡）

安赛龙集男单奥运会、世锦赛冠军以及世界排名第一于一身，此外他也是总决赛的卫冕冠军得主。本届赛事上，外界普遍看好他将蝉联桂冠。

今年，安赛龙斩获8项赛事冠军，其中包括5站世界巡回赛赛事冠军和世锦赛冠军。丹麦人实力强大、状态稳定，想要将他拉下王座并非易事。世界排名第二的马来西亚一哥李梓嘉被陆光祖“绝杀”无缘总决赛后，世界排名次之的骆健佑周天成乔纳坦有机会凭借总决赛的优异成绩提升世界排名，这对他们而言无疑是一大动力。

21岁的日本选手奈良冈功大是本赛季巡回赛赛场涌现出的亮眼新星，今年斩获了越南公开赛冠军。

女子单打

参赛选手

A组：陈雨菲（中国）、安洗莹（韩国）、山口茜（日本）、玛丽斯卡（印尼）

B组：戴资颖（中华台北）、何冰娇（中国）、因达农（泰国）、布桑南（泰国）

虽然印度名将辛杜因伤退赛，但是本届总决赛女单项目的星光没有因此而暗淡。8位参赛选手均为实力派。

韩国一姐安洗莹目前世界排名第二，是总决赛卫冕冠军。她的卫冕道路上要面对世界冠军山口茜、前世界第一戴资颖以及奥运冠军陈雨菲的挑战。陈雨菲和戴资颖此前分别在2019年和2020年登顶总决赛女单最高领奖台。中国名将何冰娇在年底状态出色，连续斩获丹麦公开赛和法国公开赛冠军，她有实力击败任何一位对手。

坐拥主场之利的因达农布桑南也有实力在主场夺魁。

男子双打

参赛组合

A组：阿尔菲安/阿德里安托（印尼）、王耀新/张御宇（马来西亚）、保木卓朗/小林优吾（日本）、崔率圭/金元昊（韩国）

B组：阿山/亨德拉（印尼）、刘雨辰/欧烜屹（中国）、阿斯特鲁普/安德斯（丹麦）、谢定峰/苏伟译（马来西亚）

日本的保木卓朗/小林优吾组合不仅是卫冕冠军，还是世界排名第一的组合。他们的卫冕道路上将要面对阿尔菲安/阿德里安托的强力挑战，后者本赛季巡回赛上多次取得佳绩。马来西亚组合谢定峰/苏伟译则是今年的世锦赛冠军组合。

另一对印尼组合阿山/亨德拉组合和丹麦组合阿斯特鲁普/安德斯都已经是巡回赛赛场经验丰富的组合，实力不可小觑。

本届总决赛男单选手实力平均，冠军争夺相当开放。

女子双打

参赛选手

A组：郑娜银/金慧贞（韩国）、艾姆萨德姐妹（泰国）、宗空攀/拉温达（泰国）、许嘉雯/林秋仙（马来西亚）

B组：张殊贤/郑雨（中国）、陈清晨/贾一凡（中国）、陈康乐/蒂娜（马来西亚）、拉哈尤/拉马丹蒂（印尼）

本届总决赛女双赛事的冠军可能是五个项目当中最难预测的一个。世界排名第二的日本组合松山奈未/志田千阳因伤退赛，卫冕冠军金昭映/孔熙容（韩国）未能获得参赛资格。

中国的**“凡尘”组合**是世锦赛冠军以及目前世界排名第一的组合，2022年斩获6项赛事冠军的她们能否年终再登顶我们拭目以待。

泰国的埃姆萨德姐妹有望借助主场之利取得佳绩。

混合双打

参赛组合

A组：郑思维/黄雅琼（中国）、吴埙阀/赖洁敏（马来西亚）、里瓦尔迪/门塔里（印尼）、吉凯尔/德尔吕（法国）

B组：德差波/沙西丽（泰国）、王懿律/黄东萍（中国）、陈健铭/赖沛君（马来西亚）、苏帕克/苏皮萨拉（泰国）

混双赛场，“雅思”组合的强大和统治力就相当于男单赛场的安赛龙。2022年，“雅思”组合曾经遭遇短暂的拆对，在亚锦赛重新携手后，他们以摧枯拉朽之势豪取7连冠，一度取得38连胜。本赛季，他们在携手参加的所有赛事中均闯进半决赛，其中只有日本公开赛和全英公开赛上未能夺得冠军。

奥运冠军组合王懿律/黄东萍在日本公开赛之后也经历和“雅思”组合一样的拆对考验。黄东萍和新搭档冯彦哲一起也取得了不错的成绩。本届总决赛“黄鸭”组合重新归来，能否复制“雅思”组合的成功我们拭目以待。

不要忘记，世界排名第一的混双组合德差波/沙西丽是卫冕冠军。主场作战的他们将是两对中国组合争冠道路上的强劲挑战。

2022年世界羽联世界巡回赛总决赛：赛程

12月7日，星期三

  • 小组赛第1轮

12月8日，星期四

  • 小组赛第2轮

12月9日，星期五

  • 小组赛第3轮
  • 淘汰赛抽签

12月10日，星期六

  • 半决赛

12月11日，星期日

  • 决赛
羽毛球
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