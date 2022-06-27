羽毛球马来西亚公开赛前瞻：女单首轮将上演两场中国德比，雅思组合再冲冠军

单打：女单赛场群星璀璨

男单方面，世界排名前两位的丹麦名将安赛龙和日本名将桃田贤斗分别作为1号种子和2号种子引领上下半区。中华台北名将周天成，新科世锦赛冠军、新加坡名将洛建佑，以及印尼双星乔纳坦和金廷的名字也赫然在列。

中国选手方面，赵俊鹏和陆光祖将参加男单的争夺，陆光祖原本的对手是丹麦名将安东森，后者退赛后他的对手换成了马来西亚选手黄勇智；赵俊鹏的对手是泰国新星昆拉武特。

女单方面，排名世界第一的日本名将山口茜、刚刚夺得印尼公开赛冠军的中华台北名将戴资颖、韩国新星安洗莹、东京奥运会女单冠军陈雨菲、日本的前世界冠军奥原希望、里约奥运会冠军卡洛琳娜·马林、印度的两枚奥运奖牌获得者辛杜、泰国一姐因达农、中国名将何冰娇、王祉怡名字全部在列。本届马来西亚公开赛女单比赛含金量十足。

中国队共有5位选手参加女单的争夺，首轮即将上演两场中国德比：陈雨菲首轮对阵张艺曼，何冰娇对阵王祉怡。另外一位中国选手韩悦的首轮对手是丹麦选手克里斯托芬森。

双打：“雅思”组合再出击

混双方面，从亚锦赛开始重新携手并斩获三冠，重返世界第一的郑思维/黄雅琼组合将以2号种子身份向第四冠发起冲击，世界排名第二的泰国组合德差波/沙西丽依旧以头号种子身份参赛。东京奥运会混双冠军王懿律/黄东萍组合以及2022年全英公开赛混双冠军、日本组合渡边勇大/东野有纱也将参加本届赛事的争夺，有望冲击冠军。

女双方面，中国队派出四对组合参赛，分别是头号种子陈清晨/贾一凡、杜玥/李汶妹、刘玄炫/夏玉婷以及张殊贤/郑雨，后两对组合如果能够顺利通过首轮，将在次轮相遇。

男双方面，中国队三对组合参赛。马来西亚公开赛以补位选手身份闯进决赛的刘雨辰/欧烜屹组合领衔何济霆/周昊东以及任翔宇/谭强组合参赛。2号种子保木卓朗/小林优吾、3号种子印尼组合阿山/塞蒂亚万、奥运冠军中华台北组合李洋/王齐麟将参加本站赛事的争夺。