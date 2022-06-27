羽毛球马来西亚公开赛前瞻：女单首轮将上演两场中国德比，雅思组合再冲冠军

2022年世界羽联超级750赛事马来西亚羽毛球公开赛将于6月28日至7月3日在吉隆坡举行。虽然本届赛事开赛前，多位选手由于新冠原因和身体原因退赛，但本届赛事依旧星光熠熠。

羽毛球
照片出自： 2021 Getty Images

单打：女单赛场群星璀璨

男单方面，世界排名前两位的丹麦名将安赛龙和日本名将桃田贤斗分别作为1号种子和2号种子引领上下半区。中华台北名将周天成，新科世锦赛冠军、新加坡名将洛建佑，以及印尼双星乔纳坦金廷的名字也赫然在列。

中国选手方面，赵俊鹏陆光祖将参加男单的争夺，陆光祖原本的对手是丹麦名将安东森，后者退赛后他的对手换成了马来西亚选手黄勇智；赵俊鹏的对手是泰国新星昆拉武特

女单方面，排名世界第一的日本名将山口茜、刚刚夺得印尼公开赛冠军的中华台北名将戴资颖、韩国新星安洗莹、东京奥运会女单冠军陈雨菲、日本的前世界冠军奥原希望、里约奥运会冠军卡洛琳娜·马林、印度的两枚奥运奖牌获得者辛杜、泰国一姐因达农、中国名将何冰娇王祉怡名字全部在列。本届马来西亚公开赛女单比赛含金量十足。

中国队共有5位选手参加女单的争夺，首轮即将上演两场中国德比陈雨菲首轮对阵张艺曼何冰娇对阵王祉怡。另外一位中国选手韩悦的首轮对手是丹麦选手克里斯托芬森

羽毛球混双“雅思”组合谈保住世界第一的排名有多难

双打：“雅思”组合再出击

混双方面，从亚锦赛开始重新携手并斩获三冠，重返世界第一的郑思维/黄雅琼组合将以2号种子身份向第四冠发起冲击，世界排名第二的泰国组合德差波/沙西丽依旧以头号种子身份参赛。东京奥运会混双冠军王懿律/黄东萍组合以及2022年全英公开赛混双冠军、日本组合渡边勇大/东野有纱也将参加本届赛事的争夺，有望冲击冠军。

女双方面，中国队派出四对组合参赛，分别是头号种子陈清晨/贾一凡杜玥/李汶妹刘玄炫/夏玉婷以及张殊贤/郑雨，后两对组合如果能够顺利通过首轮，将在次轮相遇。

男双方面，中国队三对组合参赛。马来西亚公开赛以补位选手身份闯进决赛的刘雨辰/欧烜屹组合领衔何济霆/周昊东以及任翔宇/谭强组合参赛。2号种子保木卓朗/小林优吾、3号种子印尼组合阿山/塞蒂亚万、奥运冠军中华台北组合李洋/王齐麟将参加本站赛事的争夺。

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