北京冬奥会2月14日前瞻：女子单人雪车历史首金 徐梦桃冲冠

14日的比赛将有五个项目展开奖牌赛的争夺。此外，冰球比赛同样吸睛。女子冰球四强将争夺决赛席位。

值得关注的是，单板滑雪男子坡面障碍技巧银牌得主苏翊鸣将在14日午后出战单板大跳台的比赛，这场资格赛将是他进入决赛的预演。这位17岁小将在本赛季世界杯赛上获得了单板大跳台的金牌。

自由式滑雪 – 谷爱凌、徐梦桃延期出战

北京冬奥会自由式滑雪女子坡面障碍技巧资格赛原定比赛时间是2月13日（周日）上午，但由于张家口天降大雪而延期举行。谷爱凌是该项目2021年世锦赛和极限运动会的冠军得主。虽然本赛季她在世界杯猛犸山站和DEW巡回赛上均获得该项目亚军，但是北京冬奥会赛场上，主场作战的她有望激发出全部潜能。爱沙尼亚选手西尔达鲁将是谷爱凌的最大对手。

同样延期到14日的还有女子空中技巧的决赛。本赛季收获2金1银1铜，排名世界第一的徐梦桃第四次参加冬奥会目标只有一个——摘得期待已久的金牌。平昌冬奥会季军孔凡钰在本赛季世界赛场也登上过最高领奖台。

雪车 - 首枚冬奥会女子单人雪车奖牌诞生

北京冬奥会助力冬奥会性别平等而新加入的另一个项目——女子单人雪车将于今日诞生该项目的首枚冬奥会金牌（11:00）。

为了在冬奥会赛场增加一个女子雪车项目，多方付出了很多努力，最终这一目标在北京冬奥会上实现。北京冬奥会之前，冬奥会雪车只设男子双人雪车、女子双人雪车以及四人雪车三个项目。

美国队在这个项目上拥有强大的实力，他们拥有手握三枚冬奥奖牌的埃拉娜·梅耶尔斯·泰勒以及冬奥两金得主、此前代表加拿大现在代表美国参赛的传奇名将凯莉·亨弗里斯。想要击败她们爆冷夺冠对于其它选手而言，难度不小。中国选手怀明明和应清在前两轮的滑行中也有不错的表现。期待她们在3、4轮比赛中有更好的发挥。

花样滑冰 - 帕帕达基斯/西泽龙还是西尼齐娜/卡特萨拉波夫？

冰舞比赛将迎来高潮，自由舞比赛（9:15）将于今日举行。四届世锦赛冠军加布里埃拉·帕帕达基斯/纪尧姆·西泽龙（法国）还是世锦赛卫冕冠军ROC组合维多利亚·西尼齐娜/尼基塔·卡特萨拉波夫？冰舞金牌将花落谁家，答案将在今天揭晓。

两对组合此前已经超过两年未有过正面交锋，双方最后一次直接对话是在欧锦赛上，ROC组合成为最后的赢家。如果卡特萨拉波夫的伤病恢复良好，两对组合定将呈现一场势均力敌的激烈较量。

来自美国或加拿大的组合能否爆出冷门呢？

2月14日前瞻

雪车

9:30-10:15: 女子单人第3轮

11:00-11:50: 女子单人第4轮 – 奖牌赛

20:05-22:45：男子双人第1、2轮

冰壶

9:05 女子循环赛7

中国 Vs 日本

加拿大 Vs ROC

美国 Vs 韩国

14:05 男子循环赛8

加拿大 Vs 意大利

丹麦 Vs 挪威

ROC Vs 瑞典

瑞士 Vs 英国

20:05 女子循环赛 8

瑞士 Vs 瑞典

英国 Vs 加拿大

日本 Vs 韩国

丹麦 Vs ROC

自由式滑雪

10:00-12:00：女子坡面障碍技巧资格赛

15:00：女子空中技巧资格赛 1

15:45：女子空中技巧资格赛2

19:00：女子空中技巧决赛1

20:00：女子空中技巧决赛2

花样滑冰

9:22-12:36: 冰舞 –自由舞– 奖牌赛

冰球

12:10: 女子半决赛

21:10: 女子半决赛

单板滑雪

9:30-11:45: 女子大跳台1/4决赛

13:30-15:45: 男子大跳台1/4决赛

跳台滑雪

19:00-20:42: 男子团体大跳台 – 奖牌赛*

观赛指南