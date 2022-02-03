2022年北京冬奥会值得期待的里程碑和第一次

北京——世界首个双奥之城

2月4日北京冬奥会开幕时，奥运历史又将写下新的一笔：中国首都将成为奥运历史上第一座先后举办过夏奥会和冬奥会的城市。继14年前成功举办2008年北京奥运会后，北京将再次迎接世界体坛精英的到来。

2008年北京奥运会的8个场馆完成了改造，将在2022年北京冬奥会上继续投入使用，其中包括国家水上运动中心。曾经的水立方将在北京冬奥会上变身冰立方，承办冰壶比赛。北京奥运会承办排球比赛的首都体育馆铺上了冰场，将承办短道速滑和花样滑冰比赛。标志性的国家体育场——“鸟巢”将再一次承办开幕式和闭幕式。

理查德森·维亚诺 照片出自： Getty Images

沙特阿拉伯和和海地加入冬奥大家庭

2022年北京冬奥会上还将迎来多个首次参加冬奥会的国家和地区奥委会代表团，这些国家和地区此前和冬季运动项目以及冬奥会的关联并不是那么密切！

加勒比岛国海地和沙漠王国沙特阿拉伯代表团将完成冬奥会首秀。

理查德森·维亚诺这个名字要记住，他是首位获得冬奥会参赛资格的海地运动员，他将参加高山滑雪男子大回转比赛的争夺。19岁的维亚诺也将成为首位参加冬奥会滑雪比赛的加勒比海国家运动员。

法伊克·阿卜迪为自己的国家创造了历史，2022年北京冬奥会高山滑雪比赛中人们将会首位沙特冬奥选手的赛场英姿。沙特阿拉伯也将成为第一个参加冬奥会的海湾地区国家。

Sarah Schleper 照片出自： 2017 Getty Images

莎拉·施莱佩尔——代表两国六战冬奥会

墨西哥选手莎拉·施莱佩尔作为高山滑雪运动的中流砥柱之一，已经先后代表美国和墨西哥参加过冬奥会。

42岁的施莱佩尔将在2022年北京冬奥会上书写自己的传奇。届时她将成为历史上第三位参加过六届冬奥会高山滑雪比赛的运动员，也是首位女性运动员。她将与同胞胡贝图斯·冯·霍亨洛赫和列支敦士登的马尔科·布切尔一起保持高山滑雪运动员在冬奥会上的出场纪录。

从1998年长野冬奥会开始，施莱佩尔代表美国参加了四届奥运会。2014年更改国籍后开始代表墨西哥参加冬奥会。

Torger Nergard 照片出自： 2014 Getty Images

冰壶明星

男子冰壶卫冕冠军、美国名将约翰·舒斯特和挪威运动员托格·尼加德将成为自冰壶成为冬奥会竞赛项目后唯二的参加过五届冬奥会的运动员。

事实上，北京冬奥会是尼加德连续参加的第六届冬奥会，只不过2006年都灵冬奥会时他是替补，没有出场。如今46岁的尼加德在2002年盐湖城冬奥会作为波尔·特鲁尔森的替补赢得了金牌。自从2010年温哥华冬奥会以来，尼加德和他的冰壶队就以他们色彩鲜艳的队服而闻名于世。他们色彩斑斓的裤子给本已神秘感十足的冰壶运动增添了又一份新鲜感，提升了这项运动的关注度。

阅读更多：美国冰壶运动员约翰·舒斯特：为荣耀的另一次冲刺将在北京冬奥会上创造历史

Takeuchi Tomoka 照片出自： 2018 Getty Images

竹内智香和费什纳勒将跨越单板滑雪里程碑

日本单板选手竹内智香和意大利选手罗兰·费什纳勒将第六次参加冬奥会。

到目前为止，加拿大选手杰西-杰伊·安德森是唯一取得该成就的单板滑雪运动员。北京冬奥会上，竹内智香和罗兰·费什纳勒将加入到他的行列中来。

竹内智香依然是日本单板滑雪的翘楚，也是首位参加过六届冬奥会的日本女子运动员。在2014年索契冬奥会赢得单板滑雪平行大回转银牌的她也是第一位获得此项目奖牌的日本女子运动员。

马廷斯·杜库尔斯 照片出自： 2018 Getty Images

加入钢架雪车伟人行列

拉脱维亚兄弟马廷斯·杜库尔斯和托马斯·杜库尔斯和美国传奇名将凯蒂·尤兰德都将参加个人第五届冬奥会，成为钢架雪车运动中参加冬奥会次数最多的运动员。

世锦赛6金得主马廷斯是仅有的四位获得两枚冬奥钢架雪车奖牌的男子运动员人之一。他的目标是在2022年北京冬奥会上将银牌升级为金牌。

北京冬奥会上，前世界冠军尤兰德将追平美国女子运动员的冬奥会参赛次数纪录。

Claudia Pechstein 照片出自： 2018 Getty Images

佩希施泰因不断前进，前进再前进

德国速滑选手克劳迪娅·佩希施泰因有望将在2022年北京冬奥会上实现多个第一，她将成为继日本跳台滑雪运动员葛西纪明后第二位参加过8届冬奥会的运动员。佩希施泰因现年49岁，她在1992年阿尔贝维尔冬奥会上首次亮相冬奥赛场。北京冬奥会闭幕式两天后将年满50岁的她将成为北京赛场上年龄最大的女子运动员。佩希施泰因冬奥生涯共获得九枚速滑奖牌，包括5金2银2铜。

五战冬奥的短道选手

意大利运动员阿莉安娜·方塔娜、尤里·孔弗尔托拉以及加拿大选手查尔斯·哈梅林将成为征战五届冬奥会的短道选手，加入到另外三位选手的行列。

自从2006年在都灵冬奥会完成奥运首秀以来，方塔娜在她参加的所有四届冬奥会上都有奖牌斩获。都灵冬奥会上，她以15岁零314天的年龄成为意大利冬奥历史上最年轻的奖牌获得者。她和阿波罗·奥诺、安贤洙并列成为冬奥短道速滑历史上获得奖牌最多的运动员，三人各手握8枚奖牌。

手握5枚奖牌的哈梅林和短道同行马克·加农、弗朗索瓦·路易斯·特雷姆布雷以及花样滑冰运动员斯科特·莫伊尔并列成为冬奥会战绩最辉煌的加拿大男子运动员。

Lee Chae-won 照片出自： 2018 Getty Images

韩国越野滑雪运动员李采洹将第六次踏上冬奥会舞台

2022年北京冬奥会上，韩国选手李采洹将成为第二位六次参加冬奥会的女子越野滑雪运动员。2002年盐湖城冬奥会上演奥运首秀的李采洹将成为韩国冬奥历史上第一位参加六届冬奥会的女子运动员。2018年平昌冬奥会后，李采洹一度退役。及时复出后，令她在北京冬奥会上创造历史成为可能。

Montell Douglas 照片出自： 2008 Getty Images

双奥选手

历史上已经有多位运动员先后参加过夏奥会和冬奥会，成为双奥选手。2022年北京冬奥会上，将会有更多选手加入到他们的行列当中。

参加过2008年北京奥运会的英国短跑运动员蒙特尔·道格拉斯重返北京。转战雪车赛场的她将成为英国历史上第一位既参加过冬奥会又参加过夏奥会的女子运动员。这位曾经创造英国女子100米短跑全国纪录的名将在北京冬奥会期间参加了4x100米接力的争夺，2022年北京冬奥会上她将亮相女子双人雪车赛场。

特立尼达和多巴哥运动员米克尔·托马斯将参加个人第四届奥运会，但2022年北京冬奥会将是他参加的第一届冬奥会。目前他的身份是特立尼达和多巴哥双人雪车队替补。现年34岁的他此前曾经代表自己的国家参加过2008年北京奥运会、2012年伦敦奥运会、2016年里约奥运会男子110米栏比赛。

美属萨摩亚运动员内森·克伦普顿在参加完2020年东京奥运会仅几个月后，将成为该国首位双奥选手。参加过东京奥运会100米短跑比赛的克伦普顿将在2022年北京冬奥会场参加男子钢架雪车的争夺。