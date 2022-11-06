2022年HYLO羽毛球公开赛：韩悦、金廷斩获单打冠军

2022年世界羽联超级300赛事HYLO羽毛球公开赛在德国萨尔布吕肯落下帷幕，中国羽毛球队斩获女单冠军和混双亚军。

女单方面，中国队此次只派出韩悦和张艺曼二人参赛，最终二人一路过关斩将后在决赛会师。

决赛首局，张艺曼开局取得大比分领先后在中局被韩悦扳平比分。经过几次平局之后，韩悦在局末把握住机会以21-18先下一城。

第二局比赛中，韩悦乘胜追击，开局即奠定领先优势，中局一度14-5大比分领先。最终她以21-16拿下第二局后总比分2-0胜张艺曼斩获女单冠军。

印尼名将安东尼·金廷 照片出自： 2022 Getty Images

男单方面，印尼名将金廷斩获个人本赛季第二冠，距离他上一次登上最高领奖台（7月新加坡公开赛夺冠）已经过去近4个月。

今天的男单决赛中，金廷的对手中华台北名将周天成。双方此前共有12次交锋，二人各胜6场。

这一次，金廷成为最后的赢家。这位奥运铜牌得主在18-21先负一局的情况下以21-11和24-22连扳两局，2-1逆转取胜。

混双方面，中国新组合冯彦哲/黄东萍斩获携手以来的第二个冠军，他们在决赛中以17-21和15-21不敌印尼组合库沙尔扬托/库苏马瓦蒂。

男双方面，中华台北组合卢敬尧/杨博涵逆转胜队友组合李哲辉/杨博轩夺冠。

女双方面，泰国组合艾姆萨德姐妹组合逆转击败队友组合宗功攀·吉迪特拉恭/拉温达·巴宗哉成功登顶。