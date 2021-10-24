花滑大奖赛美国站：特鲁索娃女单轻松夺冠

女子单人：特鲁索娃一枝独秀

尽管俄罗斯选手特鲁索娃只完成一个四周跳，而且没有尝试三周半跳，但她还是在拉斯维加斯举行的花样滑冰大奖赛美国站的女子单人比赛中击败了同胞乌萨切娃和韩国选手刘永。

“这个节目对我来说非常简单，我今天只做了一次四周跳，”她在获胜后对奥尔良体育馆内的观众说。“我很高兴我能滑得干干净净，但是……现在我不最佳状态，我希望能尽快恢复，参加奥运会。”

特鲁索娃在周五并没有参加训练，周六的练习因脚伤而迟到，但她的短节目仍排在第一位。在后来的自由滑的比赛中，俄罗斯人降低了跳跃难度，确保能够干净地完成动作。由于短节目的领先优势，足以使她以15分的优势取得全面胜利。

韩国选手刘永和日本选手坂本花织对他们的表现感到满意，刘永情绪激动，坂本花织几乎跑出冰场与教练拥抱。

乌萨切娃在她的节目中表现得小心翼翼，从她的三转空翻中走出来，无法将计划中的后外点冰三周跳与她的第二个后内点冰三周跳组合起来。然而，她凭借短节目的优势足以保住第二名，总成绩为217.31分。

刘永是今天唯一完成三周半跳的运动员，这位17岁的小将去年1月赢得了2020年洛桑冬季青年奥运会金牌，这次又收获了本赛季最好成绩146.24分，总成绩为216.97分。

冰舞：美国组合之争

早些时候，麦迪逊·哈贝尔和扎卡里·多诺霍在冰上舞蹈比赛中赢得了他们最后一次美国大奖赛的比赛，这是他们在该项目中连续第四次获胜，这对组合计划在本赛季末退役。

美国的三届冠军组合以一支精彩的自由舞赢得了掌声，其中直线托举和旋转举的结合令人赞叹，评审给出了超高的执行分。虽然他们的技术得分略低于他们的美国同胞麦迪逊·乔克和埃文·贝茨，但哈贝尔和多诺霍的艺术性和表演得分最高，最后的总成绩为209.54分。

排名第二的乔克和贝茨在蠢朋克乐队的外星太空主题的音乐伴奏下，向同胞发起了有力的挑战，最终他们以总共得208.23分，1分之差落后。加拿大组合波德莉/索伦森以190.13分确保了铜牌。

赛后，哈贝尔后来谈到与乔克/贝茨的关系时说：“很好笑，有人认为我们是‘竞争对手’。我开始滑冰，然后在密歇根州的安阿伯与贝茨一起接触冰舞。我们一直相互尊重，这就是友谊原本的样子。

虽然哈贝尔/多诺霍已经明确表示这是他们最后一项赛事。但乔克/贝茨透露，他们尚未对北京奥运会后的比赛做出明确计划。

埃文·贝茨补充道，“我觉得‘竞争’这个词经常被用来表达消极的含义，在这种情况下，我觉得这场竞争对两对组合都有益处。当然对我们来说，我们非常感谢你们（哈贝尔和多诺霍）。”

随着北京冬奥的临近，多诺霍说，“关于奥运会和本赛季余下的比赛，我们无法预测。这是一项如此美丽、美妙的运动，所以我不想有太多的展望。我们知道我们的目标是什么，我们知道我们在争取什么，我们将继续努力。”